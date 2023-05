Tuhansia kesätyöpaikkoja vielä auki – näillä aloilla eniten

Erityisesti ravintola- sekä sote-aloilla on vielä paljon kesätyöpaikkoja auki, kertoo Duunitori-palvelu.

Tuhansia kesätyöpaikkoja on yhä avoinna, kertoo työnvälityspalvelu Duunitori tiedotteessaan. Vaikka kesätyönhakijoita on samalla valtavasti, on tietyillä aloilla ja alueilla tekijöistä yhä pulaa, Duunitori kertoo. Palvelun sivuilla täyttämättä on yhä yli 4 000 kesätyöpaikkaa.

Duunitorilla julkaistiin marras–huhtikuussa ennätykselliset 37 000 kesätyöilmoitusta, kun esimerkiksi vuonna 2021 niitä oli samalla jaksolla 22 000.

Suurimpia kesätyöntekijöiden palkkaajia ovat ravintola-ala sekä sosiaali- ja terveysalat. Näillä aloilla on yleisesti pulaa työntekijöistä, ja samoin nyt myös kesätyöntekijöistä.

Suomessa yli 200 ravintolaa pyörittävän Restelin henkilöstöjohtajan Marika Mäkelän mukaan kesätyöntekijöiden rekrytointi on onnistunut yleisesti hyvin.

– Kesätyöntekijöiden osalta tilanne on erinomainen. Saimme paljon hyviä hakemuksia ja suurin osa avoinna olleista kesätyöpaikoista on täytetty, hän kertoo.

– Kesätyönhakukausi on meillä kuumimmillaan tammi–maaliskuussa, mutta paikkoja on tarjolla läpi kevään ja vielä alkukesästäkin. Tällä hetkellä on muutamia yksittäisiä paikkoja vielä avoinna.

Tilanne vaihtelee Duunitorin mukaan myös alueittain.

– Yleisesti ottaen nuoret kerääntyvät suuriin kaupunkeihin, joten pienemmillä paikkakunnilla on usein vaikeampaa löytää tekijöitä, toteaa Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen tiedotteessa.

Myös Restelin Mäkelä tunnistaa ilmiön.

– Hakemusmäärissä on jonkin verran alueellisia eroja, esimerkiksi sesonkiluonteisiin ravintoloihin on ollut vähemmän hakijoita, hän sanoo.

– Kesätyömarkkinoilla vallitsee kohtaanto-ongelma siinä missä työmarkkinoilla muutenkin: kaikki tekijät eivät ole siellä, missä työtä on tarjolla.

Joillekin aloille on vaikea löytää riittävän osaavaa väkeä.

– Osa kesätöistä, kuten monet sote- tai it-alan tehtävät, edellyttävät kokemusta, osaamista ja koulutusta, mikä vaikeuttaa sopivien tekijöiden löytämistä, Salonen Duunitorilta sanoo.