Sitran nimityskuvio hämmentää – tutkija: ”Emme juurikaan tiedä mitään”

Valintaprosessin lisäksi keskustelua on herättänyt Sitran hallituksen puheenjohtajan toiminta.

Koska Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) on osa julkisyhteisöä, tulisi sen nimitysprosessien olla mahdollisimman julkisia. Näin sanoo hallintotieteiden emeritusprofessori Ari Salminen Vaasan yliopistosta. Hän peräänkuuluttaa Sitran toimintaan lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Salminen on erikoistunut hallinnon ja johtamisen etiikkaan.

Sitran nimityskäytännöt ovat puhuttaneet viime päivinä. Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että poliitikoista koostuva Sitran hallintoneuvosto valitsi yliasiamiehen tehtävään opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ylijohtajan Atte Jääskeläisen, vaikka Sitran hallitus oli esittänyt tehtävään tutkija Tommi Laitiota.

Lue lisää: Atte Jääskeläinen valittiin Sitran johtoon Jyrki Kataisen tilalle

Sitran hallituksen puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo hallituksen katsoneen, että tehtävään oli kaksi vahvaa kärkihakijaa.

– Laitiolla erityisesti korostettiin, että hän oli hyvin visionäärinen, ja strateginen ajattelu painottuu hänen toiminnassaan hyvin paljon, Lehikoinen sanoo.

Laition eduksi luettiin myös, että hänellä oli Lehikoisen mukaan Sitran toiminnassa uudistava ja dynaaminen ote.

– Hallituksen päätös oli yhteinen.

Emeritusprofessori kaipaa kunnon perusteluita

Yliasiamiehen tuoretta valintaa on Salmisen mukaan vaikea arvioida ulkoapäin. Julkisuudessa olevista tiedoista ei esimerkiksi pysty päättelemään, kuinka lähellä viimeiselle kierrokselle selvinneet ehdokkaat ovat toisiaan.

Hänen mielestään kunnon perustelut kuitenkin voisivat olla paikallaan, jos hallintoneuvoston valinta poikkeaa huolellisesti valmistellusta hallituksen esityksestä.

– Voisi sanoa, että meillä on kaikilla oikeus tietää, miten Sitran päätös tehtiin, koska se on julkisyhteisöllinen laitos. Nyt lopputulos on se, että emme juurikaan tiedä mitään.

"En ollut yksin päätöstä valmistelemassa"

Valintaprosessin lisäksi keskustelua on herättänyt Lehikoisen toiminta. Helsingin Sanomien jutussa Lehikoinen sai kritiikkiä hallinto-oikeuden tutkijoilta siitä, että hän oli käsittelemässä alaisensa hakemusta Sitran johtoon. Tutkijoiden mukaan menettely ei vaikuta asianmukaiselta, koska Lehikoinen ja ylijohtaja Jääskeläinen ovat toimineet esimies–alainen-suhteessa merkittävissä tehtävissä.

Lehikoinen kokee toimineensa asianmukaisesti käsitellessään alaisensa hakemusta Sitran johtoon.

– Esimiehenähän aivan tavan takaa olen esittelemässä esimerkiksi valtioneuvostolle alaisiani korkeampiin tehtäviin, missä nämä ovat sitä ennen toimineet.

Hän lisää, että hakuprosessissa oli mukana hallituksen lisäksi ulkopuolinen rekrytointiyritys, joka avusti hallitusta prosessin hoidossa.

– Enhän minä yksin ole ollut päätöstä valmistelemassa, Lehikoinen sanoo.