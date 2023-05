Erdoganin häviö Turkin vaaleissa tietäisi ”hurjaa kyytiä” maan taloudelle

Turkin vaalit viikonvaihteessa voivat tuoda täyskäännöksen talouspolitiikkaan.

Turkin presidentinvaalissa opposition yhteinen ehdokas on Kemal Kılıçdaroğlu.

Turkissa järjestetään presidentinvaali ja parlamenttivaalit sunnuntaina. Jälkimmäisten lopputulos on Turkin keskusjohtoisessa järjestelmässä vähemmän kiinnostava, mutta presidentinvaali saattaa muuttaa maan talouspolitiikan suuntaa jyrkästi.

Vastakkain ovat itsevaltaisuuttaan vahvistanut ja epätavanomaisista talousopeistaan tunnettu presidentti Recep Tayyip Erdogan ja opposition ehdokas Kemal Kılıçdaroglu. Tuoreissa kyselyissä heidän kannatuksensa on liikkunut 45–47 prosentissa ja kärkipaikka on vaihdellut.

Valituksi tuleminen vaatii 50 prosentin osuutta, jota kummankaan ei odoteta saavan heti ensimmäisellä kierroksella. Siten tuloksen ratkeaminen venyisi vaalin toiselle kierrokselle toukokuun loppuun.

Oppositio on hajanainen, mutta Erdoganin tehokkaasti haastaakseen se on yhdistynyt yhteisen ehdokkaan taakse. Uutistoimisto Bloombergin haastattelussa Kılıçdaroglu sanoo, että valituksi tullessaan hän asettaa selvitysryhmän selvittämään maan talouden todellisen tilan. Hän on myös luvannut tehdä talouspolitiikassa täyskäännöksen.

– Olisin aika luottavainen, että lupaukset pitävät. Uskoisin että oppositiossa yhteiset näkemykset on helpompi löytää juuri talouspolitiikasta, Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto sanoo Taloussanomille.

Danske Bank on laatinut aiheesta tiiviin tutkimuspaperin, jossa se toteaa Erdoganin epätavanomaisen talouspolitiikan suistaneen Turkin talouden raiteiltaan ja rapauttaneen Erdoganin suosiota. Erdoganin oppeihin kuuluu muun muassa käsitys, jonka mukaan korkeat korot aiheuttavat inflaatiota. Niinpä hän onkin tiuhaan tahtiin vaihtanut keskuspankin johtoa koronlaskuajatuksilleen myönteisemmäksi.

Turkissa kuluttajahintainflaatio on laukannut jopa 70–80 prosentissa, mikä on tehnyt tavallisten kotitalouksien elämästä tukalaa. Samaan aikaan Turkin liira on heikentynyt voimakkaasti ja ulkomaiset sijoittajat ovat paenneet maasta.

– Uskoisin, että opposition voittaessa yksi ensimmäisistä toimista olisi vaihtaa keskuspankin pääjohtaja ja muut keskeiset päättäjät sekä ryhtyä palauttamaan keskuspankin itsenäisyyttä. Se tarkoittaisi sitä, että ohjauskorkoa olisi nostettava tosi reippaasti, Kuusisto sanoo.

Nyt keskuspankin ohjauskorko on 8,5 prosenttia ja inflaatio oli viime kuussa 44 prosenttia. Pankit puolestaan tarjoavat talletuksista jopa 35 prosentin korkoa, mikä antaa suuntaa siitä, missä ohjauskoron oikeasti pitäisi olla.

– Jos oppositio voittaa ja keskuspankin johto vaihtuu, näen todennäköisinä jopa kymmenien prosenttiyksiköiden korotukset ohjauskoroissa, Kuusisto sanoo.

Mikäli tällainen täyskäännös Turkin talouspolitiikassa tapahtuisi, tietäisi se ”hurjaa kyytiä” ja voimakkaita markkinaliikkeitä.

– Uskon että ihan ennennäkemätöntä heiluntaa nähtäisiin liiran kurssissa.

Liira saattaisi alkuvaiheessa jopa heikentyä entisestään, sillä keskuspankki on jatkuvilla interventioillaan pyrkinyt vakauttamaan liiran kurssia. Tukiostojen päättyessä liira sukeltaisi, mutta koronnostojen myötä alkaisi sitten taas vahvistua.

Viime vuosina ulkomainen pääoma on pitkälti poistunut Turkin osake- ja velkakirjamarkkinoilta. Talouspolitiikan täyskäännös ja ehkä hiukan aiempaa rakentavampi ulkopolitiikka lännen suuntaan voisivat pidemmällä aikavälillä tuottaa Turkille isoja hyötyjä.

Turkki voisi esimerkiksi saada osansa, kun eurooppalaisyhtiöt pohtivat tuotantonsa siirtoa ja investointeja muualle kuin Kiinaan.

– Turkissa olisi valtavasti potentiaalia, jos valta vaihtuisi. Alussa olisi tietysti suurta heiluntaa, mutta uskon että pääomavirrat kääntyisivät ja sijoittajat palaisivat Turkkiin, Kuusisto sanoo.

Kotitalouksille Isoin taakka on ollut inflaatio. Korkojen nousu kirpaisisi velallisia, mutta toisaalta liiran vahvistuminen painaisi tuontihintoja ja hidastaisi inflaatiota. Tämä taas helpottaisi hintojen nousun tähän asti aiheuttamaa tuskaa.