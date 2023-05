Katso, paljonko saisit ansiosidonnaista – laskuri näyttää päivärahojen suuruuden

Jos ansiosidonnaisten päivärahojen kestoon puututaan, se iskee yhteen työntekijäryhmään selvästi eniten.

Kokoomuksen johtamien hallitusneuvotteluiden lopputulema on vielä auki, mutta kovat säästö- ja sopeutustavoitteet tietävät väistämättä leikkauksia ja muutoksia muun muassa joihinkin sosiaaliturvamenoihin.

Työttömyysturvan ansiosidonnainen päiväraha on veikkauksista vahvimpia, sillä kaikki neuvotteluissa mukana olevat puolueet, kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Rkp, kannattavat ansiosidonnaisen porrastamista.

Kokoomus ajaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamista kaikille, mutta vastaavasti ansioturvan kestoon ja tasoon tulisi porrastusta.

Ansiosidonnainen päiväraha on keskimäärin noin 60 prosenttia palkasta. Laskuri näyttää, että esimerkiksi 2 000 euron kuukausipalkalla lapseton saa tukea noin 1 300 euroa ja kahden lapsen vanhempi reilut 1 500 euroa.

4 000 euron bruttopalkalla päivärahaa saa vastaavasti vajaat 2 200 ja 2 400 euroa.

Ansiosidonnaisen päivärahan vero on vähintään 25 prosenttia tai oma palkan veroprosentti.

Katso laskurin avulla, paljonko saisit ansiosidonnaista päivärahaa nykymallilla.

Kokoomus tekisi ison remontin ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Puolue on ehdottanut ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston nykyisestä 400 päivästä 200 päivään ja tuen porrastamisen kolmeen.

Ansiosidonnaisen porrastus on pyörinyt keskustelussa Sanna Marinia edeltäneissä hallituksissa, mutta palkansaajajärjestöt näkevät tästä punaista. Tasoon tuli Sipilän hallituskaudella muutoksia.

Päivärahan taso aleni, kun käyttöön otettiin surullisenkuuluisa aktiivimalli ja leikattiin ja jäädytettiin kansaneläkeindeksiä, johon muun muassa Kelan työttömyysturva on sidottu. Nämä poistuivat vuonna 2020.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto lyheni 500:sta 400:aan päivään.

– Kyllähän se siltä vaikuttaa, että ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tulee muutoksia. Työttömyysturva on usein ollut se kohde, mistä on haluttu säästää, kun säästötarvetta on ollut, Tyj:n, Työttömyyskassojen yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

– Jos merkittäviä leikkauksia tehdään, olemme huolissamme jäsenten toimeentulon puolesta, ottaen huomioon myös nykyisen inflaation ja korkojen tason.

Heti eivät muutokset tietenkään astuisi voimaan, vaan ainakin elinkustannusten korkein taso voi ehtiä tasoittuakin.

Villman sanoo ymmärtävänsä sinänsä uuden hallituksen tarpeen löytää julkisten menojen säästökohteita, mutta muistuttaa, että työttömyysturvan leikkaaminen ei poista isoa perusongelmaa eli kohtaanto-ongelmaa työmarkkinoilla.

” Jos katsotaan niitä, jotka ovat olleet pidempään työttöminä, suurin osa on yli 50- tai jopa yli 60-vuotiaita.

SAK on Säätytalon neuvotteluiden keskellä rummuttanut vahvasti sen puolesta, että työttömyysturvaa ei heikennettäisi. SAK:n mukaan heikentäminen ei ole työllisyystoimi vaan leikkaus, ja sen ajoitus olisi nyt ”erittäin kehno”.

Kokoomus kertoo tavoittelevansa ansiosidonnaisen uudistuksilla kannustinloukkujen purkamista ja työllisyyden lisäämistä säästöjen ohella.

Villman huomauttaa, että ansiopäivärahojen saajat ovat pääosin melko pienituloisia.

Vuonna 2022 ennen työttömyyttä palkkatulo oli yleisimmin 2 000–2 500 euroa kuukaudessa. Toiseksi yleisin palkkaluokka oli 1 500–2 000 euroa.

– Valtaosa työllistyy nopeasti, alle puolessa vuodessa. Jos katsotaan niitä, jotka ovat olleet pidempään työttöminä, suurin osa on yli 50- tai jopa yli 60-vuotiaita.

Jos kestoa merkittävästi lyhennetään, se kohdistuu näin ollen erityisesti siihen työntekijäryhmään, jonka on vaikeampi saada uutta työtä, vaikka hakisi sitä hyvinkin aktiivisesti.

Näin ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan Nykyisin ansiosidonnaista maksetaan työuran kestosta ja iästä riippuen 300, 400 tai 500 päivää. Päiväraha muodostuu perusosasta, joka on noin 37 euroa ja ansio-osasta. Keskimäärin ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on noin 67–77 euroa päivässä eli 1 425 euroa kuukaudessa. Ansiosidonnainen työttömyysturva rahoitetaan 95-prosenttisesti veroista ja palkansaajilta ja työnantajilta perittävillä maksuilla. Loput tulevat työttömyyskassojen jäsenmaksuista. Niiden palkansaajien, jotka eivät kuulu mihinkään työttömyyskassaan, työttömyysvakuutusmaksut tilitetään Kelalle, ja näillä maksuilla rahoitetaan käytännössä peruspäiväraha.

