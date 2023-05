Herkät merenpohjaan asetettavat hydrofonit havaitsevat uhkat yli 30 kilometrin etäisyydeltä, kertoo helsinkiläinen Image Soft -yhtiö.

Vedenalaisella valvontateknologialla on nyt kysyntää.

Pohjoismaiset yleisradioyhtiöt kertoivat viime viikolla laajassa selvityksessä, että vedenalaisiin operaatioihin soveltuvat venäläiset erikoisalukset liikkuivat Nord Stream -putkilinjojen lähellä hieman ennen kuin ne räjäytettiin 22. syyskuuta 2022.

Venäläisalukset ovat selvityksen mukaan myös tiedustelleet muita Euroopan huoltovarmuudelle ja viestiyhteyksille kriittisiä kohteita Itä- ja Pohjanmerellä. Nord Stream -sabotaasi ja venäläisten tiedustelutoiminta on saanut Itämeren rantavaltiot, Britannian ja Norjan tehostamaan kriittisten kohteiden valvontaa.

Hydrofonit asetaan merenpohjaan esimerkiksi väylille, jotka johtavat huoltovarmuudelle tärkeisiin satamiin.

Suomalainen Image Soft lanseerasi maanantaina uuden valvontajärjestelmän, joka osuu hyvään saumaan kuumentuneessa turvallisuus-ja markkinatilanteessa. Varatoimitusjohtaja Tuomas Pöyryn mukaan sillä olisi ollut käyttöä Itämerellä viime syyskuussa.

– Tämähän on tuote, jolla olisi estetty Nord Stream 1:n ja 2:n sabotaasi, Pöyry sanoi IS:lle puhelimitse maanantaina.

Image Softin julkistama uutuus on kolmannen sukupolven UNWAS-valvontajärjestelmä, joka perustuu merenpohjaan laskettaviin herkkiin hydrofoneihin. Periaatteessa teknologia on jo vanhaa, se on Yhdysvaltain 1950-luvulla kehittämää. Uuden järjestelmän ytimessä on kuitenkin tekoälyn ja koneoppimisen avulla kehitetty ohjelmisto, jonka algoritmit erottavat kiinnostavat signaalit automaattisesti vedenalaisen kohinan ja metelin keskeltä. Tietokonejärjestelmään rakentuu esimerkiksi Venäjän merivoimien aluksista äänikirjasto, jonka avulla se tunnistaa kuunteluetäisyydellä olevat kohteet.

Image Softin mukaan järjestelmä kykenee tunnistamaan myös minisukellusveneet, jotka yrittävät tunkeutua kohteeseensa käyttäen hyväkseen rahtilaivan tuottamaa matalataajuista ääntä.

Kun havainto saadaan useista hydrofoneista, voidaan kohteen sijainti paikantaa ja sen suunnasta ja nopeudesta saadaan hyvä arvio.

Räjäytetyistä Nord Stream -putkista vuoti kaasua viime syyskuussa.Tanskan puolustusvoimat on vahvistanut, että venäläinen erikoisalus liikkui putkilinjan lähistöllä ennen sabotaasia.

Pöyryn mukaan järjestelmää on testattu Itämeren vaativissa oloissa. Hän sanoo, että normaaleissa hyvissä vedenalaisissa kuunteluolosuhteissa lähestyvät uhkat kuullaan yli 30 kilometrin etäisyydeltä – esimerkiksi sukellusveneet ja sotalaiva.

– Kun havaintoetäisyydet ovat tuollaisia, voitaisiin aika pienellä määrällä sensoreita saada katettua esimerkiksi suuri osa Itämeren ja Pohjanmeren kaapeleiden ympäristöstä. Sukellusvene liikkuu veden alla 10–15 solmun nopeudella. Jos ne havaitaan 30 kilometriä aikaisemmin, jää laivastolle helposti aikaa reagoida ja lähettää rannikkovartioston helikopteri paikalle pudottamaan pieniä syvyyspommeja.

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos valvovat Suomen strategisia meriväyliä omalla kalustollaan ja hydrofonikenttien avulla. Image Soft ei kuitenkaan kerro, onko Puolustusvoimat yhtiön asiakas.

Merivoimien kyky havaita sukellusveneitä tehostuu uusien korvettien myötä. Merivoimat saa neljä uutta korvettia, joiden varustukseen kuuluu hinattava sonarjärjestelmä. Laitteessa on sekä aktiivinen kaikumittain että passiivinen kuunteluantenni.

Royal Navyn hankkima uusi merentutkimusalus on rakennettu Norjassa. Alus aloittaa vedenalaisten kohteiden valvonnan tänä vuonna.

Britannian merivoimat tehostaa vedenalaisten kohteiden valvontaa hankkimalla kaksi uutta alusta, jotka valvovat öljy- ja kaasuputkia sekä tietoliikennekaapeleita muun muassa autonomisten ja kauko-ohjattavien sukellusrobottien avulla.

Vedenalaiset hydrofonikentät sen sijaan ovat aktiivisia ympäri vuorokauden, ja ne voivat toimia ilman huoltoa useita vuosikymmeniä.

– Voi miettiä, miten kallis operaatio laivalla putkia pitkin edestakaisin ajeleminen on. Laiva voi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan, ja putkea on tuhansia kilometrejä pelkästään Pohjanmerellä, Pöyry kommentoi brittien menetelmää.