Perintöriitojen määrä on kasvanut nyt kaksi vuotta peräkkäin. Asiantuntijat neuvovat, miten riidat voi välttää ennalta.

Perintöriidat ovat kasvussa.

Asia käy ilmi S-Pankki Privaten tekemästä selvityksestä, jonka mukaan perintöriitojen määrä on kasvanut nyt kaksi vuotta peräkkäin. Viime vuonna käräjäoikeuksissa laitettiin vireille liki 1 700 perintöriitaa, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Usein riita on syntynyt jo ennen kuin mitään on jaettu siten, että tuomioistuimen on pitänyt määrätä kuolinpesän selvittäjäksi ja jakajaksi ulkopuolinen henkilö, sanoo S-Pankin Family Office & Wealth Planning -palveluista vastaava johtaja Veera Kosonen.

Family Office tarkoittaa varakkaille perheille suunnattuja omaisuudenhoidon palveluja ja Wealth Planning varallisuus- ja perintösuunnittelua.

– Perintöriidat ovat valitettavan yleisiä ja voivat pahimmillaan katkaista perheenjäsenten välit jopa kymmeniksi vuosiksi.

S-Pankin yksityispankin selvitys kattaa vuosina 2013–2022 vireille tulleet perintöasioihin liittyvät riidat Suomen käräjäoikeuksissa.

Eniten perintöriitojen määrä kasvoi Kainuun käräjäoikeudessa, jossa viime vuonna tuli vireille 49 prosenttia enemmän perintöriitoja kuin vuosina 2013–2022 keskimäärin. Etelä-Pohjanmaalla riitojen määrä kasvoi 32 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 22 prosenttia. Toisaalta Etelä-Savossa ja Ahvenanmaalla riitojen määrä väheni 28 prosenttia.

Riidan aihioita löytyy monesta asiasta. Perilliset saattavat esimerkiksi moittia sitä, miten perinnönjako on tehty, he saattavat kyseenalaistaa sen, onko testamentti pätevä ja onko testamentin tekijä ollut siinä kunnossa, että hän on pystynyt viimeisen tahtonsa pätevästi ilmaisemaan tai vaikkapa testamentilla on syrjäytetty rintaperillinen, jolle kuuluvaa lakiosaa joudutaan sitten selvittämään.

MITÄÄN yksittäistä syytä riitojen määrän kasvulle ei löydy. Osaltaan sitä saattaa kuitenkin selittää se, että perhesuhteet ovat aiempaa moninaisempia.

Perinteisissä kahden vanhemman ja yhteisten lastenkin perheissä riitoja toki syntyy, mutta suhteista ja järjestelyistä tulee mutkikkaampia, kun yhtälössä on mukana esimerkiksi uusia puolisoita ja heidän lapsiaan ja aiemman liiton lapsia.

– Asioista pitäisi puhua etukäteen. Se helpottaisi jo hyvin paljon, Kosonen sanoo.

Perhe- ja perintöoikeuteen perehtynyt asianajaja Hilkka Salmenkylä puolestaan toteaa, että ihmisten riitely tuntuu ylipäätään lisääntyneen viime vuosina.

– Sen näkee esimerkiksi tehtäessä sopimusperinnönjakoa, missä ei mennä oikeuteen. Niissäkin rähjätään enemmän kuin ennen.

” Testamentilla voidaan sulkea saadut perinnöt perillisen mahdollisen avioero-osituksen ulkopuolelle.

Salmenkylä neuvoo, että testamentinlaatijan kannattaa ennalta kiinnittää huomiota ainakin testamentin selkeyteen. Hän kertoo, että usein testamenteissa näkee liian pitkiä ja monitulkintaisia lauseita, joista ei tahdo ottaa selvää siitä, mitä tarkoitetaan.

– Kannattaa tehdä testamentti mahdollisimman selkosuomella. Mitään ei saa jäädä tulkinnan varaan. Mieluummin vääntää asian rautalangasta.

Hän neuvoo myös sulkemaan perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden pois testamentilla.

– Lähtökohtaisesti Suomessa jaetaan erotessa varat ja velat puoliksi. Tällä voidaan nimenomaan sulkea saadut perinnöt perillisen mahdollisen avioero-osituksen ulkopuolelle.

Testamentista on hyvä puhua kaikkien osapuolten ollessa vielä elossa. Lisäksi sitä kannattaa muistaa päivittää aina tarpeen tullen.

”Puhutaan, suunnitellaan ja päivitetään” on S-pankin Veera Kososen nyrkkisääntö.

Puhumalla perintöön ja varallisuuteen liittyviä asioita saadaan arkipäiväistettyä ja niihin liittyviä ”kielletyn aiheen” tunteita hälvennettyä. Asioiden selvittäminen on myös paljon yksinkertaisempaa silloin, kun kaikki ovat vielä elossa, kuin vasta sitten, kun joku jo menehtynyt.

Suunnittelu taas helpottaa siinä, että varallisuuden siirto sukupolvelta toiselle sujuu halutun suuntaisesti ja että vaikkapa lesken asema turvataan asianmukaisesti. Myös perintöveroihin varautuminen on hyvä suunnitella ajoissa.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa ollaan liikkeellä, sitä suuremmat hyödyt voidaan saada, ja mitä enemmän on suunnitteluvaraa, sitä monipuolisempia ovat vaihtoehdot.

Ja kun asiat on keskusteltu ja suunniteltu, on suunnitelmia ajan kuluessa päivitettävä. Elämäntilanteet voivat muuttua, tulee avioeroja, syntyy lapsia tai joku saattaa kuolla tai tulee uusia puolisoita. Myös lainsäädäntö tai viranomaisohjeet voivat muuttua.

– Liian usein tulee minullakin vastaan tilanne, jossa vaikka avioehto on tehty joskus monta kymmentä vuotta sitten, siitä parikymmentä vuotta eteenpäin on tehty testamentti, jossa ei ole huomioitu avioehtoa, ja kolmas juristi on tehnyt edunvalvontavaltuutukset näille henkilöille, Kosonen kertoo.

Tuollaisessa tapauksessa asiakirjat saattavat olla keskenään ristiriitaisiakin tai ainakin niiden punainen lanka saattaa olla hukassa. Lopputulos helposti on kehnompi kuin jos asiakirjat olisi säännöllisesti päivitetty.

Perintöasiat tulevat vastaan suurelle osalle suomalaisista kotitalouksista.

S-pankki kertoo, että uusimpien tilastojen mukaan joka neljännellä suomalaisella kotitaloudella on nettovarallisuutta noin 260 000 euroa, ja kaikkein varakkaimpia ovat 65–74-vuotiaat.

Vastaavasti Suomen Yrittäjien hallinnoiman Omistajanvaihdosfoorumin arvion mukaa lähes 50 000 yritystä on omistajanvaihdoksen edessä Suomessa seuraavien kymmenen vuoden aikana.