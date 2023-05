Palkansaaja voi saada monesta purosta tuloja, joista pitää maksaa veroa. Tulojen ilmoittamatta jättäminen veroilmoituksessa voi johtaa veronkorotukseen.

Airbnb-asunnon tai lomamökin vuokrauksesta sekä blogin-pidosta saadut tulot on ilmoitettava veroilmoituksessa.

Tiistai on ensimmäinen kolmesta päivästä, johon mennessä palkan-, etuuden- ja eläkkeensaajien pitää tehdä korjaukset esitäytettyyn veroilmoitukseensa. Muut päivät ovat 16. ja 23. toukokuuta.

Veroilmoitus kannattaa tarkistaa ja ilmoittaa kaikki tulot.

– Verovelvollinen vastaa veroilmoituksensa sisällöstä, Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari muistuttaa.

Palkkatulot ovat yleensä oikein, sillä työnantajat ilmoittavat ne tulorekisteriin, mutta nekin kannattaa tarkistaa. Kaari huomauttaa, että virheitä voi aina sattua.

Helsingin kaupungin työntekijöiden verotuksessa saattaa olla vääriä tietoja kaupungin palkanmaksukaaoksen vuoksi.

– Jos epäilet, että esitäytetylle veroilmoitukselle merkitty Helsingin kaupungilta saadun palkan määrä on liian suuri ja jos et pysty selvittämään tarkasti oikeaa määrää, älä korjaa esitäytetyn veroilmoituksen tietoja, kaupunki ohjeistaa.

Kaupunki viilaa tulorekisteriään edelleen, ja Verohallinto huomioi päivitetyt tiedot lopullisessa verotuspäätöksessä.

Asuntosijoittajan saamat vuokratulot ovat veronalaisia.

– Vuokratuloja ei välttämättä ole laitettu esitäytettyyn veroilmoitukseen, vaikka verottaja tietäisi, että henkilö vuokraa kohdetta, Kaari sanoo.

Näin siksi, että usein vain asunnon omistaja tietää, paljonko vuokraa on saanut ja sen, onko asunto ollut koko vuoden vuokrattuna. Myös asuntoon kohdistuneet vähennyskelpoiset kulut ovat vain omistajan tiedossa.

Lyhyestä vuokrauksesta saadut tulot on myös ilmoitettava. Tämä koskee esimerkiksi Airbnb-asunnon tai lomamökin vuokrausta. Kaari kertoo, että verottaja osaa odottaa tuloja olleen, sillä se saa tietoja toiminnasta.

Tämän vuoden alussa digitaalisia alustoja koskeva tiedonantovelvollisuus laajeni EU:ssa. Alustaoperaattorit ilmoittavat Verohallinnolle aiempaa enemmän tietoja myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista.

Vuokraamisesta koituneet kulut voi vähentää. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokralaisen hankkimiskulut, kalustekustannukset ja vaikkapa Airbnb:lle, booking.comille tai muulle välittäjälle maksettu palkkio.

Sosiaalisesta mediasta saadut palkkiot ja tuotteet pitää myös ilmoittaa. Verohallinto on kertonut valvovansa erityisesti sisällöntuotantoon tarkoitettujen alustojen kautta saatuja tuloja.

– Tietojemme mukaan esimerkiksi OnlyFans-alustan kautta vuonna 2021 tuloja saaneista peräti 70 prosenttia jätti tulot ilmoittamatta, riskivastaava Kari Torssonen perustelee Verohallinnon tiedotteessa.

Veroa pitää maksaa myös tuotteista, joita on saanut pyytämättä tai joita saaja ei ole esitellyt some-kanavillaan.

Jos esimerkiksi bloggaaja kokeilee sup-lautaa, kirjoittaa siitä kanavallaan ja saa palkkioksi pitää laudan, se on Kaaren mukaan verotettavaa tuloa.

– Palkkio ei muutu verottomaksi, vaikka se olisi saatu tavarana, hän sanoo.

Osakkeista ja muista arvopapereista saadut tulot ovat veronalaisia. Yleensä välittäjät ilmoittavat tehdyt kaupat verottajalle.

Jos osakkeet on peritty tai saatu lahjaksi, välittäjä ei välttämättä tiedä, milloin ne on hankittu ja mikä niiden hinta on ollut. Tällöin hintaa ei ole merkitty.

– Puuttuva tieto osakkeiden hankintamenosta kannattaa selvittää, Kaari sanoo.

Ilman selvittämistä verottaja tulkitsee, että osakkeiden myynnistä on saatu myyntivoittoa, vaikka ne olisi myyty tappiolla eli jos vaikka niiden perukirjaan merkitty arvo olisi ollut suurempi kuin myyntihinta.

Jos hankintahinta ei ole selvillä, verottaja käyttää hankintameno-olettamaa, joka on 20 prosenttia tai 40 prosenttia riippuen siitä onko omaisuus omistettu alle vai yli kymmenen vuotta.

Vähennykset kannattaa myös käydä läpi tarkkaan. Kaari suosittelee tarkistamaan varsinkin kodin ja työpaikan väliset matkakulut. Jos olet tehnyt etätyötä, olet oikeutettu työhuonevähennykseen ja mahdollisesti tietoliikennekuluihin.

Verottajan taustatiedot ovat koronavuosilta ja tilanteesi on saattanut muuttua niiden jälkeen.

Jos olet teettänyt kotitalousvähennyksen alaista työtä, tarkista onko vähennys tehty oikein tai vaadi sitä nyt.

Päivämääristä kannattaa pitää kiinni. Jos korjaat tai täydennät veroilmoitusta myöhässä, voi joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Kaari muistuttaa, että verotukseen voi hakea muutosta kolmen vuoden ajan. Esimerkiksi unohtuneita vähennyksiä voi vaatia vielä vuonna 2025.