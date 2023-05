Älä unohda tärkeää päivämäärää: takaraja lähestyy isolla osalla suomalaisista

Esitäytetty veroilmoitus pitää muistaa tarkistaa määräpäivään mennessä. Takaraja koittaa tiistaina 1,8 miljoonalla palkan- ja eläkkeensaajalla sekä noin 2 miljoonalla kiinteistönomistajalla.

Esitäytetyn veroilmoituksen korjausten viimeinen päivä on tiistaina edessä noin 1,8 miljoonalla suomalaisella, Verohallinto muistuttaa tiedotteessaan.

Lisäksi noin 2 miljoonan kiinteistönomistajan on tehtävä viimeistään tiistaina korjaukset ja täydennykset kiinteistöverotuspäätökseensä.

Verottajan mukaan täydennykset ja korjaukset tehdään ensisijaisesti OmaVerossa.

Mikäli veroilmoituksen täyttämisessä on ongelmia, Verohallinnon chatistä voi saada apua iltaseitsemään saakka maanantaina ja tiistaina.

Palkan-, etuuden- ja eläkkeensaajien veroilmoitusten määräpäiviä on tässä kuussa kolme. Tiistaina on ensimmäinen takarajoista. Muut ovat 16. ja 23. toukokuuta.

Oman ilmoituksen määräpäivä on kerrottu esitäytetyssä veroilmoituksessa ja OmaVerossa.

Esitäytetystä veroilmoituksesta on tarkistettava tietojen oikeellisuus. Jos kaikki on oikein, mitään ei tarvitse tehdä. Jos niistä puuttuu tuloja tai vähennyksiä, ne pitää ilmoittaa viimeistään määräpäivänä.

Kiinteistöverotus­päätösten takaraja on niin ikään tiistaina. Valtaosalla kiinteistövero on suurempi kuin viime vuonna, mihin on syynä rakennuskustannusten nousu. Kiinteistövero määräytyy kiinteistön verotusarvon lisäksi kunnan kiinteistöveroprosenteista.

Suurimmalla osalla kiinteistöveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi, mikäli kiinteistövero on vähintään 170 euroa.

Viime vuonna yli puoli miljoonaa kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveron myöhässä. Viivästyskorko alkaa kertyä maksamattomille veroille heti eräpäivän jälkeen, minkä vuoksi Verohallinto kehottaa ottamaan käyttöön e-laskun, joka tulee verkkopankkiin noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Verohallinto varoittaa myös huijaussivustoista ja -viesteistä, joilla yritetään kalastella henkilö- ja pankkitunnuksia. OmaVeroon ei kannata mennä hakukoneiden linkkien kautta, vaan kirjoittaa selaimeen osoite www.omavero.fi.