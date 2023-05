Tällä alalla moni käy töissä vielä eläkkeelläkin – nyt he paljastavat, miksi

Monet hoitoalan eläkeläiset kertovat nauttivansa työnteosta, varsinkin kun työn määrään voi itse vaikuttaa.

Hoitoalan eläkeläisistä jopa 26 prosenttia käy yhä töissä, selvitti Keva viime vuoden lopulla julkaistussa tutkimusraportista, jossa tutkittiin työn ja eläkkeen limittymistä vuosien 2011–2020 aikana eri eläkelajeissa kunta-alalla, valtiolla sekä kirkon ja Kelan palveluksessa.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi kunta-alan 67-vuotiaista eläkeläisistä 9 prosenttia käy töissä. Näistä hoitoalan työntekijöiden osuus on merkittävä, sillä se on ollut yksi kuntien suurimmista työnantajista.

Sekä tutkimuksista että hoitoalalla työskentelevien eläkeläisten kertomuksista selviää, että poikkeukselliseen ilmiöön on monia syitä.

Ilmiselvin selitys on yhä paheneva hoitajapula, joten alan osa-aikaisia työpaikkoja on paljon tarjolla myös eläkeläisille.

Pelkästään Uudellamaalla on analyysin mukaan 6 000 sairaanhoitajan vaje, ja koko maan tasolla kaivattaisiin jo nyt yli 16 600 uutta sairaanhoitajaa, kertoi Keva maaliskuun lopulla.

– Olen ollut työssä jo yli kolme vuotta yli eläkeiän. Huutava hoitajapula sai minut jatkamaan, kertoo esimerkiksi 67-vuotias hoitaja Laitilasta. Hän vastasi netissä Taloussanomien kyselyyn hoitoalan eläkeläisten kokemuksista.

– Teen kolmivuorotyötä ikäihmisten parissa.Työ on välillä raskasta, kun ei sijaisia aina saada, jos joku yhtäkkiä sairastuu ja puuttuu jostain vuorosta.

Keväällä tilannetta on pahentanut lähestyvä ja kesälomasijaisten tarve. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 000 kesäsijaisen pulaa yritetään paikata vinkkipalkkioilla ja lisäbonuksilla.

Toinen selitys on se, että vastausten perusteella useat hoitoalalta eläköityneet selvästi yhä pitävät työstään. Moni kyselyyn vastanneista koki työnteon piristävän ja pitävän aktiivisena.

– Tein pitkään töitä vanhustenhoidossa, tilapäishoidon yksikössä. Ehdin olla eläkkeellä hetken. Kävin vierailulla vanhassa työpaikassa, ja siitä lähti kova halu palata töihin. Otan työnteon harrastuksena, ja nautin suuresti siitä. Ihanat asiakkaat kruunaavat päivät, kertoo 64-vuotias nainen Turusta.

Useassa kommentissa mainitaan myös hyvä, reilu ja kunnioittava työyhteisö tärkeänä motivaation lähteenä.

– Asiakkaat sekä työtoverit on todella mukavia ja antavat myös hyvää palautetta. Työ auttaa pitämään vireänä ja aktiivisena, kertoo vanhustenhoidossa työskentelevä 73-vuotias nainen.

– Joskus työ on raskasta, silloin pidän muutaman välipäivän.

Moni muukin vastaaja mainitsee hyvänä puolena sen, että työvuorojen määrään voi vaikuttaa itse.

– Ajankulukseni omasta halusta työskentelen puolikkaalla työajalla. Itse määrittelen, milloin olen töissä. Työn sisältö vaihtelee kolmen eri yksikön välillä. Kuormitusta voin säädellä työtunneilla ja lupautumalla kevyempään yksikköön, kertoo 66-vuotias nainen.

Koronarokotukset saivat monet hoitoalan eläkeläiset palaamaan työelämään.

Lisäansiot mainitaan työnteon hyvänä puolena. Joillekin vastaajille palkka ei kuitenkaan ole vain kiva lisä eläkkeeseen vaan pakottava syy työntekoon.

– Eläkekertymä jäi pieneksi ja käteen jää vain noin 1 300 euroa kuukaudessa. Siitä on maksettava vuokra, omat ja lemmikkien ruoat, lääke ja lääkärikulut sekä autosta aiheutuvat menot, kertoo 71-vuotias vastaaja.

– Teen sijaisuuksia tarvittaessa. Työ on raskasta, ja joudun seuraamaan vointiani ja ottamaan töitä vastaan sen mukaan. Töitä olisi enemmän kuin jaksan tehdä.

Monessa vastauksessa mainitaan myös hoitotyön fyysinen ja henkinenkin raskaus, jota hoitajapula pahentaa.

– Perustyö on raskasta, henkilökuntaa on liian vähän ja potilaat tai asiakkaat entistä hoitoisempia, kertoo esimerkiksi 64-vuotias nainen Uudeltamaalta.

– On toimintakyvyn alenemaa niin fyysistä kuin psyykkistäkin, valtaosa iäkkäitä ihmisiä. Nuoremmat puolestaan päihdeongelmaisia, jotka melko säännöllisesti telovat itseään ja/tai sekoilevat totaalisesti. Hoitotyön kirjaamisesta on tehty monimutkaista ja aikaa vievää.

Eläkeiän ylittävä työskentely voi myös tarjota mahdollisuuksia terveydenhuollon ammattilaisille kehittää yhä omaa osaamistaan sekä jakaa kokemuksiaan nuorempien kollegoidensa kanssa.

– Vakituisessa työssä olin vanhusten palveluasumisessa ja nyt keikkailen vuodeosastolla ja olen kokenut sen mielekkääksi sekä oppinut vielä eläkkeellä uusia asioita. Minut on myös otettu erittäin hyvin mukaan työyhteisöön, koen olevani hyväksytty, kertoo 66-vuotias nainen Hämeestä.

Nuorempien kollegoiden mielipiteitä eläkeiän ylittäneistä ei kyselyssä varsinaisesti tiedusteltu, mutta yksi vastaus tästäkin näkökulmasta silti tuli. Vastaajan mukaan eläkeikäisten työsuoritus jättää joskus parantamisen varaa, mutta heitä on myös syytä ihailla.

– Olen se joka työskentelee usean eläkeläisen kanssa, kertoo 38-vuotias nainen Etelä-Suomesta.

– Heitä on alalla paljon. Valtaosa pakosta, koska eläke on pieni. Heillä ei myöskään kaikilla ole sitä jaksamista, mitä nykyään vaaditaan ja tämmöisten hoitajien jäljiltä sitten hommat jää puolitiehen. Onneksi heistä myös valtaosa on heitä joista meidän nuorempien pitäisi ottaa mallia. Vaikka hommia tehdään vaan rahan takia, tehdään sitä suurella sydämellä.

