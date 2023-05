Ruuan hinnat nousivat hurjasti – katso, paljonko tuottaja saa broilerista, kananmunasta tai perunasta

Kotimaisen ruoan kallistuminen on tosiasia, mutta mistä se oikein johtuu? Perkasimme tuotantoketjua. Näyttää siltä, että hinnannousu koostuu pienistä puroista sieltä täältä.

Viime kuukausina moni ruokakaupassa asioija on saanut hämmästellä kasvanutta laskuaan.

Elintarvikkeiden hinnat nousivat viime vuoden aikana historiallisen jyrkästi. Kallistuminen on jatkunut myös tänä vuonna.

Hintojen nousu on ollut nopeinta sen jälkeen kun Suomi liittyi Euroopan unioniin lähes 30 vuotta sitten. Elintarvikkeiden kallistuminen on ollut myös selvästi yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa.

Osa tästä johtuu tuontielintarvikkeiden, kuten Norjan lohen tai kahvin hinnannoususta. Mutta myös kotimaassa tuotettu ruoka, kuten munat tai perunat ovat kallistuneet.

Tämä herättää kysymyksen siitä, kuka korjaa kalliin ruoan tuotot. Onko se viljelijä, jalostaja vai vähittäiskauppa?

Vastaus ei ole yksioikoinen ja riippuu paljon siitä, keneltä asiaa kysyy.

Viljelijä vetoaa kohonneisiin tuotantokustannuksiin, samoin elintarviketeollisuus. Vähittäiskauppa ilmoittaa olevansa ketjun loppupäässä ja tinkivänsä katteistaan alan kireän kilpailun myötä.

Eli piiri pyörii, mutta kuka määrää sen tahdin? Vai määrääkö kukaan?

Häviäjä on joka tapauksessa lompakkoaan kaivava kuluttaja.

Maataloustuottajan saama osuus tuotteesta vaihtelee suuresti sen mukaan mitä tuotetaan. Esimerkiksi leipäviljan osuus valmiin leivän hinnasta voi olla alle kymmenen senttiä, mutta taas maidossa ja kananmunissa tuottajan prosenttiosuus on huomattava. Juuri maidon ja kananmunien tuottajahinnat ovat olleet viime aikoina jyrkässä nousussa. Sen sijaan viljan tuottajahinta on laskenut. MTK:n ja Luken laskelmien mukaan tuottajan osuus 1,75 euron hintaisesta leivästä on vain 0,09 euroa. Muut, kuten jauhon tuottavat myllyt ja leipomot vastaavat 1,44 eurosta. Verojen osuus on 0,21 euroa. Täysmaitolitran kohdalla tuottajan osuus on 0,56 euroa, muiden osuus 0,62 euroa ja verojen osuus 0,17 euroa. Eli yhteensä 1,35 euroa. Perunanviljelijä saa 1,15 euroa maksavasta perunakilostaan 0,22 euroa, muut 0,79 euroa ja verojen osuus on 0,14 euroa.

Pellervon taloustutkimus PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän johtaja Sari Forsman-Hugg painottaa, että ruoan hinnannousu ei ole mikään suomalainen erikoisuus. Esimerkiksi Ruotsissa ruoan hinta on noussut vielä nopeammin.

– Tässä ei puhuta mistään suomalaisesta ilmiöstä, vaan sama ilmiö on ollut nähtävissä koko Euroopassa, Forsman-Hugg sanoo.

– Se on lähtenyt paineesta siirtää kohonneita kustannuksia hintoihin. Voimakas kustannusinflaatio on kohdistunut koko ruokaketjuun.

” Lopputulos näkyy kuluttajahinnoissa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pitkittänyt alan kustannuskriisiä, joka lähti liikkeelle jo vuosikymmenen alussa.

Elintarvikkeiden tuotantokustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen nopeasti jo syksystä 2021 alkaen. Aluksi tuottajahinnat eivät kuitenkaan nousseet yhtä selvästi.

– Kustannusten siirtyminen ruokaketjun lävitse tapahtuu viiveellä. Lopputulos näkyy kuluttajahinnoissa.

Forsman-Hugg uskoo, että kustannusten välittyminen on edelleen kesken, joten ruoan hinnan selvää laskua ei vielä nähdä. Inflaatiota pitävät yllä myös korkotason nousu ja viime aikoina solmitut palkkaratkaisut.

– Toki on oletettavissa, että hinnat kääntyvät tämä vuoden aikana laskuun, mutta taustalla pysyy tavanomaista korkeampi kustannustaso. Paljon riippuu myös Ukrainan sodan käänteistä ja tulevan kesän sadosta.

Tilastokeskus tietää, että maatalouden tuottajahinnat nousivat viime vuonna yli neljänneksen ja jatkoivat alkuvuonna nousuaan. Tilaston mukaan tuottajahinnat nousivat tammi–maaliskuussa 16,9 prosenttia vuotta aikaisemmasta.

Kasvituotteiden hinnat nousivat maltillisesti 5,8 prosenttia, mutta lihan ja eläintuotteiden hinnat kallistuivat peräti 24,7 prosenttia.

Myös maatilojen kustannukset nousivat viime vuonna jyrkästi. Tämä johtuu muun muassa lannoitteiden ja polttoaineiden kallistumisesta. Lannoitteiden hinnat nousivat viime vuonna yli 80 prosenttia. Tähän vaikutti niiden raaka-aineen maakaasun kallistuminen.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila korostaa, että energian kallistuminen alkoi näkyä Suomessa tuottajahinnoissa ja ruoan kuluttajahinnoissa myöhemmin kuin läntisessä Euroopassa.

Marttilan mukaan Suomen ruokatuotantomarkkinat eivät ole vahvasti integroituneet EU:n sisämarkkinoihin.

– Esimerkiksi Tanskassa maatalousyrittäjät tekivät viime vuonna kaikkien aikojen ennätystulosta, mutta Suomessa vuosi oli keskimäärin umpisurkea, Marttila sanoo.

– Kasvinviljelytiloilla viime vuosi oli edellisiin vuosiin verrattuna parempi, mutta kotieläintiloilla merkittävästi huonompi. Etenkin naudanlihan tuotanto sukelsi syvälle.

Lannoitteet ja polttoaineet ovat tänä vuonna halventuneet hintahuipuista. Alkavan satokauden lannoitteet on kuitenkin hankittu varastoon useimmiten jo aiemmin, joten niiden halpeneminen vaikuttaa viiveellä.

– Tämän kevään kylvöille on ostettu lannoitteet kalliilla.

Elintarviketeollisuudelle raaka-ainekustannukset ovat merkittävä osa sen kaikista kustannuksista. Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan Mikko Käkelän mukaan raaka-aineiden lisäksi myös energia, pakkausmateriaalit ja kuljetukset lähtivät viime vuonna kallistumaan jyrkästi.

– Kyse ei ollut ainoastaan hinnasta, vaan myös saatavuudesta tiettyjen raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osalta. Nyt raaka-aineiden hinnannousu on pysähtynyt, mutta ne ovat pysyneet edelleen aikaisempaa korkeammalla tasolla.

Vaikka suuret pörssiyritykset HKScn ja Atria nousevat usein otsikoihin, on Suomessa yhteensä noin 1 800 elintarviketeollisuuden yritystä, joista suurin osa työllistää enintään viisi henkilöä.

– Suuri osa alan yrityksistä on pk-yrityksiä. Nämä ovat olleet erittäin haastavassa tilanteessa, kun omia kustannuspaineita on pitänyt siirtää omille asiakkaille. Kysymys on ollut lähinnä henkiinjäämisestä, Käkelä sanoo.

Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) toimitusjohtaja Kari Luoto kiistää sen näkemyksen, että elintarvikkeiden kallistuminen olisi satanut kauppiaiden laariin.

– Jos katsoo teollisuuden alkutuottajille maksamia tuottajahintoja, niin ne ovat nousseet kaikkein eniten. Seuraavaksi eniten ovat nousseet valmistajahinnat, joita kaupat maksavat elintarvikeyrityksille. Vasta seuraavaksi tulevat elintarvikkeiden kuluttajahinnat, jotka nousivat viime vuonna reilut kymmenen prosenttia, Luoto sanoo.

Hän korostaa, että ylikymmenen prosentin nousu ei kilahda suoraan kaupan kassaan, vaan kuluttajat ovat reagoineet tilanteeseen siirtymällä halvempiin tuotteisiin.

– Kun hinnat nousevat näin kovaa, alkavat kuluttajat ostaa vähemmän ja halvempaa. Elintarvikepuolen hintakilpailu on tällä hetkellä varsin kovaa, Luoto sanoo.

Suomalaista ruokakauppaa on arvosteltu liiasta keskittymisestä. Kaksi suurta ryhmittymää hallitsee käytännössä markkinaa. Tämä antaa niille hinnoitteluvoimaa, mutta vähentää arvostelijoiden mukaan samalla kilpailua.

Luoto torjuu näkemyksen. Hänen mukaansa sama tilanne pätee kaikkiin Pohjoismaihin.

– Samalla lailla kuin muissakin Pohjoismaissa, meillä on kolme suurta toimijaa, joiden markkinaosuus on 92 prosenttia. Vähän toimijoita ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin vähän kilpailua.

Suurin selittävä syy korkealle ruoan hinnalle on PTY:n mukaan verotus. Suomessa ruoan hinnasta lähes puolet on veroja.

Pelkästään ruoan arvonlisävero on lähes kolminkertainen joihinkin EU-maihin verrattuna. Suomea korkeampi arvonlisävero on vain Baltian maissa sekä Tanskassa ja Tsekissä. Ilman arvonlisäveroa ruoan hinta olisi PTY:n mukaan Suomessa kilpailukykyisellä tasolla.

Elintarvikkeiden arvonlisävero on kuitenkin jo nyt yleistä arvonlisäveroa eli 24 prosenttia alempi eli 14 prosenttia, mikä tekee sen alentamisesta poliittisesti hankalaa. Hallitusta kasaava kokoomus on suhtautunut ruoan arvonlisäveroaleen erityisen nihkeästi.