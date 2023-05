Euroopan keskuspankki nosti jälleen ohjauskorkojaan, mutta aiempaa vähemmän

EKP:n koronnosto oli jo seitsemäs peräkkäin.

Euroopan keskuspankki (EKP) nosti odotetusti ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä korkokokouksessaan torstaina.

Koronnoston jälkeen EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on 3,75 prosenttia, maksuvalmiusluoton korko 4,00 prosenttia ja talletuskorko 3,25 prosenttia. Koronnosto tulee voimaan 10. toukokuuta.

EKP teki korkopäätöksensä edelleen vaikeassa tilanteessa. Keskuspankkien huolenaiheena on kiivaana laukkaava inflaatio, mutta koronnostojen myötä talouden odotetaan hidastuvan ja saattavan painua jopa taantumaan.

Korkopäätöksessään EKP sanoo inflaationäkymien pysyneen liian korkeina liian pitkään, minkä vuoksi se päätti 25 korkopisteen koronnostosta.

Yleinen kuluttajahintainflaatio on viime aikoina hidastunut, mutta hintapaineet ovat edelleen voimakkaat, EKP sanoo. Keskuspankki vakuuttaa painavansa inflaation takaisin keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, joka on kaksi prosenttia. Tämän saavuttaakseen se pitää korot korkeina niin pitkään kuin on tarpeen.

Tulevat päätöksensä EKP tekee taloudesta kulloinkin saatavien tietojen ja ennen kaikkea inflaationäkymien perusteella.

Tällä kertaa EKP ei julkistanut uusia talousennusteita. Edellisessä ennusteessaan viime kokouksensa yhteydessä EKP povasi euroalueen inflaation olevan tänä vuonna 5,3 prosenttia talouskasvun 1,0 prosenttia.

Viime vuoden heinäkuussa EKP nosti korkojaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011 seuraten Yhdysvaltain keskuspankkia. Tämän jälkeen keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa rivakkaa tahtia. Korkoja EKP on tänä aikana nostanut kaikkiaan 3,75 prosenttiyksikköä.

Nyt mielenkiinto kohdistuu EKP:n pääjohtajan Christine Lagarden tiedotustilaisuuteen, joka alkaa kello 15.45 Suomen aikaa.