Kuka päättää, milloin olen lomalla? Meneekö loma sairastamiseen? – tässä ovat yleisimmät virheoletukset lomista

Suomen Ekonomien ja Palvelualojen ammattiliiton edustajat vastaavat kuuteen yleiseen kesälomaa koskevaan kysymykseen.

Kesäloma on yksi työssä käyvien vuoden kohokohdista. Aina kaikki lomaan liittyvät pelisäännöt eivät ole itsestään selviä.

– Vakituiset työntekijät kysyvät paljon lomien siirtoa ja lomalla sairastumisia koskevia kysymyksiä, neuvontapäällikkö Marja Salmivuori Palvelualojen ammattiliitto Pamista kertoo.

Kauppatieteilijöitä edustavan Suomen Ekonomien lakiasiainjohtaja Jan Degerlund listasi järjestön verkkosivuille yleisimmät kesälomaan liittyvät kysymykset, joiden vuoksi järjestön juristeihin otetaan yhteyttä.

Salmivuoren mukaan vastaavat asiat askarruttavat myös Pamin jäseniä.

1) Kuka päättää, milloin kesäloma pidetään?

Kesälomakausi alkoi toukokuun alussa ja se kestää syyskuun loppuun.

– Työnantajan pitää kuunnella työntekijän toiveet loman ajankohdasta, mutta viimeinen sana loman sijoittumisesta on työnantajalla, Degerlund kertoo.

– Työnantajan pitäisi pystyä perustelemaan, jollei lomatoiveeseen suostuta, Salmivuori lisää.

Perusteena voi olla esimerkiksi se, että työpaikalla on oltava tietty määrä henkilöitä, jotta tuotanto tai toiminta pyörii. Työpaikalla voi olla myös omia pelisääntöjä. Sellainen voi olla esimerkiksi lomien kiertäminen.

Lain mukaan vuosilomasta on annettava 24 päivää kesälomakaudella. Pääsääntö on, että päivät pitäisi antaa yhtäjaksoisesti, mutta loma voidaan myös jakaa, jos se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä.

Salmivuori huomauttaa, että lomasta vähintään kaksi viikkoa on pitää saada pitää yhtäjaksoisesti.

2) Voiko kesäloma siirtyä?

Työnantaja ei Degerlundin mukaan voi yksipuolisesti peruuttaa tai muuttaa lomaa.

– Ajankohdan muuttamisesta voidaan toki yhdessä sopia työnantajan ja työntekijän kesken, hän huomauttaa.

Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohdasta pääsääntöisesti viimeistään kuukausi ennen kuin loma alkaa ja viimeinen takaraja on kaksi viikkoa ennen loman alkua.

Loman ajankohdasta annettu ilmoitus sitoo työnantajaa. Jos työnantaja muuttaa tai peruu jo ilmoitetun loman, hän on velvollinen korvaamaan työntekijälle mahdollisesti aiheuttamansa vahingon, kuten matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset.

Jos loma ei ole vielä alkanut, työntekijän täytyy noudattaa työnantajan määräyksiä siirretystä tai peruutetusta lomasta.

3) Voidaanko lomaa siirtää, jos työntekijä sairastuu sen aikana?

– Loma on tarkoitettu lomailuun eikä sairastamiseen, Salmivuori sanoo.

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomaansa siirretyksi, jos hän sairastuu. Degerlund huomauttaa, ettei loma siirry automaattisesti.

– Työntekijän pitää itse olla aktiivinen ja pyytää loman siirtämistä, jos sairaus yllättää. Samalla on esitettävä selvitys työkyvyttömyydestä, hän sanoo.

Salmivuori kertoo, että lomapäivät siirtyvät kokonaan, jos vuosilomaoikeus on enintään 24 päivää. Jos työntekijällä on lomaa enemmän, jokainen 24 päivää ylittävä vuosilomapäivä tuo yhden omavastuupäivän. Omavastuuaika voi olla enintään kuusi päivää.

4) Voidaanko lomaa siirtää, jos sairastuu ennen lomaa?

Jos sairastuu ennen loman alkamista, lomaa on siirrettävä työntekijän pyynnöstä ilman omavastuujaksoa.

Jos työntekijä on vaikkapa leikkausjonossa ja hänet kutsutaan operaatioon, joka osuu loman ajalle, lomapäiviä ei kulu.

– Jos sairausloma on tiedossa ennen loman alkua, työntekijän pitää vain ilmoittaa leikkauksesta työnantajalleen ja pyytää loman siirtoa. Työnantajan vaatiessa hänen tulee myös toimittaa tälle sairauslomatodistus, Salmivuori sanoo.

5 ) Miten lomalle käy, jos irtisanoutuu?

– Irtisanoutumisen ja irtisanomisen ei pitäisi vaikuttaa edellä kerrottuihin pelisääntöihin millään tavalla. Jos ongelmia ilmenee, kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi oman ammattiliiton juristiin, Degerlund sanoo.

Hän muistuttaa, että työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla edellisiin esimerkkeihin liittyen laista poikkeavia määräyksiä, joten ne on hyvä tarkistaa aina erikseen juristilta.

6) Saako lomarahan, jos irtisanoutuu loman aikana?

Jos irtisanoutuu loman aikana, irtisanoutumisaika voi kulua loman sisällä. Salmivuori kehottaa tarkistamaan ennalta, miten irtisanoutuminen vaikuttaa lomaltapaluurahaan.

Rahasta on yleensä sovittu työehtosopimuksessa ja sen suuruus on tavallisesti 50 prosenttia lomapalkasta. Salmivuoren mukaan riippuu työehtosopimuksesta ja työsuhteen päättymisestä, pitääkö työnantajan maksaa se.

– Yleensä lomarahan maksaminen vaatii paluun töihin loman jälkeen, hän sanoo.

Jos raha on maksettu jo ennakkoon vaikkapa toukokuun palkassa, työnantaja saattaa periä sen takaisin työntekijältä, joka irtisanoutuu lomansa aikana.