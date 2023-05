Eläkeläisiä värvätään apuun vanhustenhoitoon ja kesäsijaisille luvassa 600 euron bonukset

Pohjois-Pohjanmaalla on otettu käyttöön lisäpalkkiot, että hyvinvointialueen hoitajat pääsevät kesälomilleen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön 300 euron vinkkipalkkio, jotta alueen pula kesäsijaisista saataisiin paikattua. Myös kaikilla kesäsijaisilla on mahdollisuus saada yhteensä 600 euron kesäbonukset tehtävästä riippumatta.

Avoimia sijaisuuksia on yhä noin 1 000, vaikka kesäsijaisia on Pohde-alueella haettu jo vuoden alusta alkaen. Erityisesti sijaisille on tarvetta ikäihmisten ja vammaispalvelujen toimialueille sekä vuodeosastotyöhön koko Pohteen alueella.

– Joitakin puutteita tähän meillä on joka paikassa, kertoo palvelualuejohtaja Hannele Pöykiö, joka vastaa ikäihmisten palveluista Oulunkaari-Koillismaa-Lakeus -alueella.

– Mutta kyllä tässä koko ajan kuitenkin sitä kesää suunnitellaan. Tarkoitus on, että hoitajat pääsevät lomansa pitämään.

Hoitajapula on Pöykiön mukaan alueellinen ja kansallinenkin ongelma.

Pohteen työntekijöille on luvassa vinkeistä 300 euron palkkio, jos vinkki tulee touko-elokuun aikana ja johtaa Pohteen ulkopuolisen työnhakijan palkkaamiseen vähintään kahden kuukauden sijaisuuteen.

Kaikki kesäsijaiset voivat saada 300 euron kesäbonuksen, jos he solmivat vähintään kahden kuukauden työsopimuksen vähintään 80 prosentin työajalla. Jos työsuhde jatkuu neljä kuukautta, sijaiset voivat saada vielä 300 euron lisäbonuksen.

Pohteen alueella muun muassa vanhustenhoidon sijaisuuksiin on palkattu myös eläkeläisiä.

– Vaikka he ovat eläkkeellä, niin samalla laillahan heillä on kuitenkin ammattikoulutus taustalla ja lääkelupa varmasti hallussa ikään katsomatta. Meillä on nämä määrätyt kriteerit mitkä hoitajalla täytyy olla, Pöykiö sanoo.

Hän ei halua lähteä arvioimaan, miten työvoimatilanne Pohteen alueella lähivuosina kehittyy.

– No sitä nyt ei varmaan osaa kukaan arvioida, Pöykiö toteaa.

– Sehän on siis työvoimapoliittinen asia ja siihen vaikuttaa moni muukin asia. Esimerkiksi kehittyykö palkat johonkin suuntaan tai tehdäänkö työoloihin jotakin muutoksia, tai onko minkäänlaista työperäistä maahanmuuttoa.

