Näin paljon jätti-inflaatio on syönyt säästöjäsi

Suomalaisilla on nollakorkoisilla tileillä yli sata miljardia euroa, vaikka inflaatio laukkaa ennätyksellisen korkeana.

Vuoden mittaan hurjalla tasolla laukannut inflaatio, kuluttajahintojen nousu, näkyy ostovoimassa, ruokakaupoissa, bensa-asemilla ja asumisessa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä tuhoa se on tehnyt myös niille suomalaisille, jotka säilyttävät isojakin säästöjä nollakorkoisilla käyttötileillä tai hyvin matalakorkoisilla talletustileillä.

Helmikuussa suomalaisten talletuskanta oli 114 miljardia euroa Suomen Pankin (SP) mukaan. Talletustileillä olevista varoista lähes kaikki, yli sata miljardia, olivat käyttötileillä.

Viime vuonna inflaatio oli 7,1 prosenttia, tämän vuoden helmikuussa 8,8 prosenttia. Tänä vuonna hintojen nousu alkaa rauhoittua ja ennuste on ”enää” 4,6 prosenttia SP:n mukaan.

Suomalaisten sitkeästä halusta makuuttaa rahaa pankkitileillä on motkotettu vuosikausia. Koronapandemia sai suomalaiset jälleen säästämään, mitä sinänsä pidetäänkin suositeltavana. Moni myös alkoi poikkeusolojen aiheuttamien huolien takia makuuttaa rahaa käyttötileillä, koska talletustileiltä ei aiemmin saanut kuitenkaan korkoa ja helposti käteiseksi muutettava raha tuntui turvalliselta.

Viime lokakuusta alkaen käyttötileillä olevan rahan määrä on laskenut hiukan. Käyttötileiltä on siirretty rahaa määräaikaisille talletustileille, joiden korko on noin 1,2 prosenttia.

Jos katsotaan viime vuoden koko talletuskantaa nimellisarvoin ja reaalisin arvoin, inflaation vaikutus on huima. Talletuskanta-käyrä kertoo, että kymmenessä vuodessa inflaatio on syönyt kotitalouksien käyttötileillä olevia säästöjä 21,5 miljardia euroa. Jokainen suomalainen olisi menettänyt säästöjä 3 863 euroa.

Ihan näin synkeä ei tilanne ole reaalitaloudessa. Käytännössä talletuskanta ”kiertää” eli säästöjä käytetään ja kerrytetään koko ajan, jolloin talous ei ole kohdannut tuollaista ostovoiman laskua, OP-ryhmän ekonomisti Tomi Kortela tarkentaa.

– Hyvä on huomata, että talletuskannan laskusta puolet on kertynyt viimeisen 1,5 vuoden aikana, mikä hyvin havainnollistaa inflaation aiheuttamia kustannuksia kotitalouksille. Reaalikorko, eli korko vähennettynä inflaatiolla, on ollut erittäin negatiivinen viime vuosina.

Jos käyttötilillä oli esimerkiksi 5 000 euron summa tammikuussa 2022, sen nimellisarvo oli noussut 0,36 prosentin talletuskorolla 18 euroa joulukuussa. Kun inflaatio lasketaan mukaan, viiden tonnin säästön reaaliarvo olikin joulukuussa enää 4 685 euroa eli 315 euroa vähemmän kuin vuoden alussa.

Mitä tällaisista laskelmista sitten hyötyy – tai hyötyykö mitään?

Sekä lainanottajien että tallettajien on hyvä aika ajoin muistutella itselleen, että nimellissummat eivät kerro siitä, kuinka paljon rahasummalla saa vastinetta eli mikä rahan ostovoima on.

Lainan reaalinen hinta ja talletuksen reaalituotto saadaan selville vasta kun myös inflaatio lasketaan mukaan. Mitä isompi inflaatio, sitä pienempi ostovoima.

Pitäisikö sitten nolla- tai pienikorkoisilta tileiltä siirtää rahat aina ja heti pois, jos inflaatio ylittää talletuskoron? Ei niinkään, Kortela sanoo.

– En puhuisi ongelmasta (rahojen makuuttamisessa), vaikka sitä aika paljon suomalaisilla onkin. Suurin osa rahoista on siellä käyttötileillä sen takia, että ihmiset haluavat että raha on käytettävissä jos sitä tarvitaan. Eli raha on likvidissä muodossa.

Ongelmaksi tilanne muuttuu, jos rahaa on isoja määriä ja vain talletuksina. Sellaisiakin ihmisiä on.

– Ihmiset voivat kokea, että pankkitalletus on turvallisin muoto säilyttää rahaa ja kieltäytyvät ottamasta minkäänlaista riskiä. Sekin on sinänsä hyväksyttävää, että haluaa pitää turvassa säästönsä nimellisarvon.

Kortelan mukaan ongelmasta ei tarvitse puhua edes nykyisen jätti-inflaation oloissa.

– Jos katsotaan minkä tahansa vaihtoehtoisen sijoituksen tuottoa, sijoitetun pääoman tuoton pitäisi pystyä ylittämään korkeakin inflaatio, ja sellaisia kohteita ei helposti löydy tavalliselle piensijoittajalle.

Inflaatio syö kaikkien säästöjen ja sijoitusten ostovoimaa, kun tarkastellaan yhden vuoden aikajanaa.

– Inflaatiolaskelmista on hyötyä siinä, että ihmiset näkevät kuinka paljon vähemmän rahalla saa ja että kannattaa miettiä kuitenkin vaihtoehtoisia kohteita säästöille. Pidemmässä tarkastelussa pörssiosakkeissa olevat säästöt kuitenkin säilyttävät paremmin ostovoimansa.

– Kun inflaatio on jo ryöpsähtänyt ja taloustilanne heikohko, ei säästäminen heti auta, mutta on hyvä ajatella säästämistä pidempiaikaisena toimintana, jolloin tuotoista saa puskuria inflaatiopiikeille.

Ensi vuodelle ennusteet povaavat enää 2,5 prosentin inflaatiota.