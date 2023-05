Tältä näyttävät kalliit luksuskellot – yksi maksaa huikeat 20 miljoonaa euroa

Kellojen kysyntään ei pystytä nyt täysin vastaamaan.

Geneven Palexpo-messuhallin ovilla kiemurteli maaliskuun lopulla pukumiesten ja salkkunaisten jono. Viime vuonna vierailijoita Watches & Wonders -kellomessuille saatiin 22 000, mutta tänä keväänä, kun koronaepidemia on kuopattu, messut keräsivät 43 000 vierailijaa.

Sveitsin kelloteollisuus jatkaa ennätystehtailuaan. Alan liiton mukaan kelloja vietiin viime vuonna maasta 24,8 miljardin Sveitsin frangin arvosta. Kasvua vuoteen 2021 oli 11,4 prosenttia.

Kellomarkkina on kuumentunut korona-aikojen tunnelmista pisteeseen, jossa asiakkaille myydään eioota. Joidenkin mallien jonotusajat ovat venyneet vuosien pituisiksi.

Halvan rahan ja virtuaali­valuutta­voittojen hiipuessa kauppa on hieman tasaantunut, muttei suinkaan viilentynyt.

Vaikka viennin rahallinen arvo onkin noussut, kellomyynnin kappale­määräinen volyymi laskenut.

Hinnan­korotukset sekä ostajien siirtyminen yhä arvokkaampiin kelloihin pitävät frangipurot solisevina, mutta itse tuotannossa on pulmia.

Yksi niistä on kellojen kysyntä, johon ei täysin kyetä vastaamaan, sekä kasvava puute kellosepistä. Tällä hetkellä valmistuvien ja eläkkeelle jäävien seppien sekä muiden ammattilaisten välinen kuilu tulee pahentamaan tuotannon haasteita edelleen.

Kellomerkkien polarisaatio jatkuu. Rolex pitää tuttuun tapaansa paalupaikkaa noin 29,2 prosentin markkinaosuudellaan (rahallisesta kokonaisviennistä). Toisena tulee vuoden 2021 tapaan Cartier ja kolmantena Omega, kummatkin noin 7 prosentin markkinaosuudella. Prosentit perustuvat investointipankki Morgan Stanleyn arvioon, sillä tarkkoja lukuja ei ole saatavilla.

Halvempien, 200–500 euron kellojen myynti on laskenut jo vuosia, arvatenkin älykellojen suosion myötä.

Ihmiset ostavat siis yhä kalliimpia kelloja. Genevessä ei juuri alle 3 000 euron kelloja nähty, ja messujen aikana julkistettiin Jacob & Co:n Billionaire Timeless Treasure, johon oli kolmen ja puolen vuoden aikana haalittu maailmalta lähes kaikki keltaiset timantit.

Näistä kelloon päätyi 425 kappaletta, 216,89 karaattia. Ranteenkoristajan hinta on 20 miljoonaa euroa.

Jacob Co Billionaire Timeless Treasure -kellossa on 425 keltaista timanttia.

Keräsimme esimerkkejä kalliista kelloista:

Hermès H08

Ylimmän segmentin huivien ja laukkujen valmistajana profiloitunut Hermès aletaan tuntea nyt myös kelloistaan. Yhtiön kellomyynti on kolminkertaistunut parissa vuodessa. Myynnin veturina on vuonna 2021 lanseerattu H08. Kumirannekkeinen, erittäin kevyestä lasikuituseoksesta valmistettu malli maksaa noin 7 000 euroa.

Hermès H08

Chanel J12 Cybernetic

Chanel J12 Cyberneticin keraaminen mustavalkoinen kuori näyttää kuin yhdestä palasta valmistetulta, mutta koostuu erillisestä mustasta ja valkoisesta osiosta, jotka on liitetty yhteen. Rajapintojen hiominen luo illuusion saumattomasta kokonaisuudesta. 14 300 euroa maksavaa kelloa on valmistettu rajallinen erä.

Hautlence Vagabonde X Black Badger

Piskuisen Hautlencen vuosituotanto on vain noin 200 kelloa. Vuosia sitten valmistaja esitteli ranne-fortunan, joka ei näyttänyt mitään aikaa, mutta kättä kääntelemällä sai ohjailla metallikuulaa kuin Brion labyrintti-pelissä. Hieman samalta näyttävä Vagabonde X Black Badger kertoo ajan ja tekee sen valoshow’n kera. Black Badger -taitelijanimeä käyttävä James Thompson on loihtinut kellotauluun labyrintin hohtavasta keraamisesta materiaalista, joka tuo mieleen muinaisen Pac-Manin. Kelloa valmistetaan vain 28 kappaletta hintaan 38 000 euroa.

Hautlence Vagabonde X Black Badger

Bell & Ross BR 03-93 GMT Blue

Ranskan presidentin Emmanuel Macroninkin ranteessa on nähty Bell & Ross. Ranskalainen taitolentoryhmä Patrouille de France on yksi merkin lähettiläistä.

Hävittäjälentäjän järeässä työkalussa on kaksoisaikatoiminto, mikä saattaa tulla tarpeeseen valtionrajoja ja aikavyöhykkeitä ylitettäessä. Hinta 4 400 euroa.

Bell Ross BR 03-93 GMT Blue

Piaget Limelight HJ Cuff Watch

Piaget’n vuonna 1961 kehittämä rannekorun ja kellon yhdistelmä naittaa kullan kaiverrustaidon ja siniset safiirit turkoosinsiniseen kellotauluun. Kellolla on hintaa 160 000 euroa ilman veroja.

Piaget Limelight HJ Cuff Watch

Cartier Santos Dumont XL LE

Cartierin Santos-malli suunniteltiin alun perin ilmailun pioneerille Alberto Santos-Dumontille reilusti yli sata vuotta sitten.

Ruusukultaista, manuaalivetoista kelloa kelloa saa myös keltakultaisena sekä platinaisena. Cartier on siitä harvinainen luksusmerkki, että sen halvimmat kellot maksavat vain noin 3 000 euroa. Tämä kello maksaa kuitenkin 20 000 euroa.

Cartier Santos-Dumont XL LE

Patek Philippe Aquanaut Luce 5261R

Yksi vaikeimmin saatavista luksus-sporttikelloista on Patekin Nautilus, eikä hieman rennompaa kumirannekkeista Aquanautiakaan välttämättä heti tiskiltä saa. Vaikka ulkonäön ja nimen perusteella Aquanautia voisi veikata sukelluskelloksi, on tämä versio vain roiskevesitiivis. Kello maksaa noin 50 000 euroa.

Patek Philippe Aquanaut Luce

Rolex Day-Date

Rolex on siitä merkillinen brändi, että olivatpa suhdanteet millaisia tahansa tai mallisto mitä vain, kauppa käy. Rolex on tunnettavuudeltaan kuin Coca-Cola ja likviditeetiltään kuin Yhdysvaltain dollari. Konservatiivinen imago ei ole estänyt Rolexia hassuttelemasta kuten uuden Day-Date -mallistonsa kanssa. Nimensä mukaisesti mallin kuuluisi näyttää päivämäärät ja viikonpäivät, mutta kiekot on nyt vaihdettu näyttämään tunnetiloja malliin ”Happy”, ”Faith”, ”Eternity”, ja numeroiden virkaa hoitaa 31 emojia. Kellolla on hintaa 59 400 euroa.

Rolex Day-Date -kelloa saa kelta-, valko- ja ruusukultaisena.

Rebellion Re-Volt Valtteri Bottas C43

Rebellionin omistajalla, Dakarin rallia harrastavalla Alexandre Pescillä on bensaa suonissa. Rebellion sponsoroi myös Alfa Romeon Formula 1 -tallia ja on formulakuski Valtteri Bottaksen kanssa suunnitellut tallin nimikkokellon. Hiilikuitupalikoista louhittujen kellojen kyljessä on aito pala Valtterin C43-autoa ja taulussa Suomen lipun värit. Kelloa tehdään 50 kappaleen sarja 67 000 euron kappalehintaan.

Rebellion Re-Volt Valtteri Bottas C43

Vacheron Constantin Overseas Date

Kellojen kuoret ovat jo jonkin aikaa olleet kutistumaan päin, ja Vacheron päätti puristaa uuden Overseasin 41 millistä 34,5 milliin. Noin 26 000 euron kaupantekijäisiksi saa mukaan metallirannekkeen lisäksi kumi- sekä vasikannahkarannekkeen.