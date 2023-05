Huippuekonomisti varoittaa Ruotsia uhkaavista ongelmista ”Saa nähdä, miten tämä päättyy”

Nopea inflaatio rasittaa etenkin Ruotsia, mutta sen kuriin saaminen voi olla vaikeaa, toteaa ekonomisti.

Nopea inflaatio on läntisten talouksien ongelmana, ja se voi tuottaa harmia odotettua pidempään, varoittaa Tukholmassa vieraillut ekonomisti Carmen Reinhardt.

Hän on entinen Maailmanpankin pääekonomisti ja nykyinen Harvardin yliopiston professori.

Reinhardt varoittaa Svenska Dagbladetin haastattelussa Ruotsia ongelmista, jos inflaatioon ei puututa tarmokkaasti.

Ruotsissa inflaatio on nyt nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin taikka Yhdysvalloissa. Samaan aikaan kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut asuntojen hinnannousun myötä. Tämän takia koronnostot ovat monelle katkeraa kalkkia.

– Ruotsilla on kaksi ongelmaa. Nopea inflaatio ja kotitalouksien suuret velat. Tämä on haaste ja tässä on haavoittuvuus. Saa nähdä, miten tämä päättyy, Reinhardt toteaa haastattelussa.

– Ruotsin valtionvelka on alhainen, mutta aiemmin on nähty, että se voi nousta kriisissä nopeasti.

Hän neuvoo Ruotsin keskuspankkia jatkamaan koronnostoja, mutta tekemään tämän asteittain.

Kun inflaatio oli edellisen kerran vauhdikasta 1970–1980-luvulla, keskuspankit onnistuivat tainnuttamaan sen rivakoilla koronnostoilla.

Keskuspankkien kannalta tilannetta hankaloittaa nyt se, että sekä kotitaloudet että useat kansantaloudet ovat nyt pahasti velkaantuneita. Näille korkotason nousu voi olla liian suuri taakka.

– Keskuspankkien edessä on haasteita, jollaisia ei löytynyt 1970-luvun lopussa taikka 1980-luvun alussa, Reinhardt sanoo.