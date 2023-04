Ranskan luottoluokitus laski – vaarassa laskea entisestään

Poliittinen umpikuja ja sosiaalinen liikehdintä uhkaavat presidentti Macronin uudistusaikeita, arvioi luottoluokituslaitos.

Luottoluokituslaitos Fitch Ratings on laskenut Ranskan velkakelpoisuusluokitusta. Ranskan luokitus laski AA:sta ja on nyt AA-.

Fitchin mukaan Ranskan talousluvut ovat muita verrokkimaita heikommat. Luottoluokittajan mukaan julkinen talous ja erityisesti korkea velka ovat heikkouksia luokituksen kannalta.

Fitchin mukaan oleellisesti heikentyneet talouskasvunäkymät ja heikentynyt kilpailukyky voisivat osaltaan heikentää maan luottoluokitusta entisestään, samoin kuin julkisen velkaantumisen merkittävä ja jatkuva kasvu.

Varoituksistaan huolimatta Fitch arvioi maan talousnäkymien olevan vakaat.

Lisäksi Fitch arvioi poliittisen umpikujan ja toisinaan väkivaltaiseksi äityneen sosiaalisen liikehdinnän muodostavan Ranskassa riskin presidentti Emmanuel Macronin uudistusaikeille. Nämä voivat Fitchin mukaan synnyttää paineita muun muassa aiempien uudistusten perumiseen.

Ranskassa on järjestetty laajoja mielenosoituksia, joissa on vastustettu kiisteltyä eläkeuudistusta. Macronin mukaan eläkeuudistukset ovat välttämättömiä, jotta maan eläkejärjestelmä olisi taloudellisesti kannattava. Hänen suosionsa on kuitenkin romahtanut varsinkin sen jälkeen, kun hän allekirjoitti eripuraa aiheuttaneen eläkeuudistuksensa, jolla alinta eläkeikää nostetaan 62 vuodesta 64 vuoteen.

Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire kuvailee Fitchin arviota pessimistiseksi ja sanoo luottoluokittajan aliarvioivan uudistusten seurauksia. Le Maire painotti hallituksen päättäväisyyttä velkaantuneisuuden ja alijäämän laskuun tähtäävien toimien osalta.

– Tosiasiat eivät tue Fitchin arviota. Me kykenemme panemaan toimeen rakenteellisia uudistuksia ja jatkamme sellaisten toimeenpanoa, Le Maire sanoi Tukholmassa, jossa hän osallistui valtiovarainministerien kokoukseen.

Le Mairen mukaan Ranskan hallituksen määrätietoista tavoitetta korjata julkista taloutta ei ole perusteita epäillä. Hän lupasi, että Ranska nopeuttaa toimiaan julkisen velkaantumisen ja julkisten menojen vähentämiseksi.