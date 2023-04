Tilanne polttoainemarkkinoilla on muuttunut. Tuleva kesä näyttää dieselautoiljan kannalta paremmalta kuin pitkään aikaan.

95E10-bensiini on ollut pitkään dieseliä halvempaa, mutta nyt järjestys on vaihtunut

Viime ajat eivät ole olleet dieselautoilijalle kaikkein valoisimpia. Sen lisäksi, että verokarhu rasittaa dieselverolla, on dieselpolttoaine ollut pitkään 95E10-bensiiniä kalliimpaa.

Normaalioloissa diesel on litrahinnaltaan bensiiniä edullisempaa, koska sen valmistevero on alempi.

Nyt huoltoasemalle kurvaava on kuitenkin saanut hieraista silmiään: diesel on taas bensaa halvempaa.

Perjantaina dieselin keskilitrahinta Suomessa oli noin 1,92 euroa ja 95E10-bensiinin noin 2,01 euroa, ilmenee Polttoaine.net -sivustolta.

Polttoaine.netin hinnat päivittyvät vapaaehtoispohjalta, eivätkä siten välttämättä vastaa kaikilta osin täysin juuri tämän hetken todellisia pumppuhintoja.

– Pitkästä aikaa hintasuhde on kääntynyt, vahvistaa erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta.

Tämä on jossain määrin yllättävää. Helmikuun alussa dieselin markkinatilanteen pelättiin kiristyvän, kun venäläisten öljyjalosteiden, kuten dieselin tuontikielto astui EU:ssa voimaan.

– Tällöin oli vielä epävarmaa, kuinka hyvin markkinoilla pystytään vastaamaan tarjonnan vähentymiseen ja kuinka hyvin toimitusketjut saadaan toimimaan. Nyt tilanne näyttää kuitenkin vakaalta, Kalenoja sanoo.

Syy siihen, miksi bensiini oli pitkään dieseliä halvempaa, oli dieselin riittämätön tarjonta Euroopassa. Koronan aikaan suljettiin useita öljynjalostuslaitoksia, kun kysynnän odotettiin laskevan. Kysynnän elpyminen koronan jälkeen yllätti markkinat.

Tärkeässä dieselin tuottajamaassa Ranskassa oli myös viime syksyn ja talven aikana lakkoja, jotka vaikuttivat polttoaineiden jalostukseen.

Euroopassa dieseliä käytetään esimerkiksi lämmityksessä ja teollisuudessa energianlähteenä. Kun maakaasuvirta Venäjältä viime syksynä tyrehtyi, käytettiin dieselin kanssa samaa tuotetta edustavaa kevyttä polttoöljyä maakaasun korvaajana.

– Talvi oli kuitenkin leuto ja lämmityskausi oli tavallista lyhyempi. Tämän myötä kulutus on ollut keskivertotalvea pienempää. Myöskään teollisuudessa kevyttä polttoöljyä ei ole käytetty kaasun korvaajana niin paljon kuin pahimmissa ennusteissa arvioitiin, Kalenoja sanoo.

– Euroopassa maakaasuvarastot ovat nyt täynnä ja pakotteiden laajenemisesta näytetään päässeen säikähdyksellä, Kalenoja sanoo.

Viime kesän hintoihin verrattuna sekä dieselin että bensiinin hinnat ovat laskeneet inhimillisemmille tasoille. Dieselin ja bensiinin keskihinnat painuivat jo joulukuussa alle kahden euron.

Tähän on vaikuttanut etenkin raakaöljyn halpeneminen. Pohjanmeren Brent-laadun hinta liikkuu nyt alle 80 dollarissa, kun se viime kesänä oli yli 120 dollarissa.

Raakaöljyn hinta on viime viikkoina laskenut, vaikka Opec-maat ovat ilmoittaneet tuotantonsa tulevista rajoituksista. Hintaa laskee Kalenojan mukaan ennen kaikkea maailmantalouden hidastuminen ja Yhdysvaltain talouden kehityksen jääminen tammi-maaliskuussa ennakoitua heikommaksi.

Viime aikoina polttoaineiden hintaa on tukenut myös dollarin halventuminen euroon nähden. Raakaöljy hinnoitellaan maailmanmarkkinoilla nimenomaan dollareissa, jolloin euroissa laskettuna hinta alenee.

Markkinoilla on nyt etsitty Venäjän dieselille vaihtoehtoisia tuontimaita. Euroopassa Venäjän tuontia on korvattu Lähi-Idän, Aasian ja Pohjois-Amerikan tuonnilla. Etenkin Kiinasta tuodun dieselin määrä on lisääntynyt.

– Muita hankintakanavia on löytynyt ja Euroopassa onnistuttiin täydentämään dieselvarastoja ennen pakotteiden voimaanastumista.

Dieselin jalostusmarginaalit ovat Euroopassa laskeneet, mikä kuvaa dieselin kysynnän ja tarjonnan tasapainon paranemista. Epävarmassa markkinatilanteessa jalostusmarginaalit kun yleensä nousevat.

Dieselin hintakehitys näyttäisi pysyvän myös tulevana kesänä maltillisena. Kevyen polttoöljyn kulutus yleensä vähenee kesäaikaan, mikä pitää hinnat kurissa.

– Tuleva kesä ja alkusyksykin näyttäisi olevan aika varmalla pohjalla. Energiamarkkina näyttää vakaalta, Kalenoja sanoo.

Avoin kysymys on Opec-maiden tuleva linja. Nämä voivat supistaa öljytuotantoaan hinnan nostamiseksi.

– Tämä luonnollisesti heijastuisi bensiinin ja dieselin hintaan, varsinkin jos ensi talvi on kylmä ja lämmitysöljyn kysyntä Euroopassa kasvaa, Kalenoja sanoo.