Sähköyhtiö tarjoaa määräaikaista sopimusta syksyksi – tästä syystä se on voimassa vain viikon

Sähkösopimusten tekeminen aiheuttaa edelleen päänvaivaa.

Taloussanomiin on ottanut yhteyttä lukija, joka kummastelee saamaansa sähkötarjousta. Lukijan määräaikainen sähkösopimus on päättymässä elokuussa, mutta energiayhtiö Helen on jo nyt lähettänyt hänelle tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta.

Yhtiö tarjoaa lukijalle kahdentoista kuukauden sopimusta hinnalla 11,90 senttiä kilowattitunnilta. Tarjous tulee hyväksyä jo kuun loppuun mennessä ja vaihtoehtona on toistaiseksi voimassa oleva sopimus hintaan 19,12 senttiä kilowattitunti.

Asiakas sanoo, että haluaisi itse tehdä vertailut ja valita sähköntoimittajan, sopimuksen pituuden ja hinnan sitten, kun asia on ajankohtainen eikä kolme kuukautta etukäteen. Hän moittii myös sitä, että aikaa päätöksen tekemiseen on vain viikon päivät.

Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo yhtiön lähettävän tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta muutaman kerran ennen sopimuskauden päättymistä.

– Ensimmäinen tarjous lähtee hyvissä ajoissa ennen päättymistä, jotta asiakas saa rauhassa miettiä minkälainen sopimus olisi hänelle sopiva, Hintsa sanoo Taloussanomille.

– Jokainen tarjous on tyypillisesti voimassa noin viikon. Koska hinnat vaihtelevat nopeasti, asiakas voi tällä hinnalla tehdä sopimuksen vain lyhyen ajan sisällä. Ennen sopimuksen umpeutumista lähetämme samansisältöisen viestin päivitetyllä tarjouksella useamman kerran, jolloin asiakas voi itselleen sopivana hetkenä tehdä päätöksen. Viimeinen tarjous on aina voimassa nykyisen sopimuskauden loppuun.

Vaikka tarjouksessa sopimusvaihtoehtoja esimerkkitapauksessakin on vain kaksi, löytyy niitä lisää sähköyhtiön verkkosivuilta.

Hintsan mukaan pörssisähkö on tällä hetkellä suosituin tuote, mutta myös määräaikaisiin tuotteisiin on jonkin verran alettu siirtyä.

Alla olevasta kuvasta näet mitä pörssisähkö maksaa nyt ja lähitunteina.

Koko maan tasolla määräaikaisten sähkösopimusten hinnat näyttävät kevään edetessä pysyneen aiempaa edullisempina.

Energiaviraston ylläpitämän sahkonhinta.fi-vertailusivuston mukaan halvin määräaikainen, kiinteähintainen sähkösopimus oli perjantaina Vihreä älyenergia -nimisellä sähkönmyyjällä. Yhtiö tarjoaa kolmen kuukauden sopimusta, jossa sähköenergian hinta on 8,88 senttiä kilowattitunnilta. Kuukausimaksu on 2,90 euroa.

Hinnat ovat nyt samat kulutusmääristä tai asuinpaikasta riippumatta. Toisin sanoen, hinnoissa ei vertailun mukaan ole eroa, teki sopimuksen sitten kaukolämmitteiseen kerrostaloasuntoon tai sähkölämmitteiseen omakotitaloon tahi oli käyttöpaikka sitten Espoossa taikka Rovaniemellä.

Kuukausi sitten sähkösopimusten hintataso oli sama, mutta aiemmin talvella korkeampi.

Maaliskuun lopussa halvin määräaikainen sähkösopimus oli Keravan Energialla, joka tarjosi kuuden kuukauden sopimusta hieman alle yhdeksän sentin kilowattituntihinnalla.

Vuoden alussa halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset liikkuivat noin 22 sentissä kilowattitunnilta.