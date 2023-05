Nyt Suomeen investoidaan taas – tulossa miljardien edestä teollisuutta

Varsinkin vihreä siirtymä vauhdittaa nyt Suomeen suuntautuvia teollisia investointeja. Ne jatkavat tänä vuonna kasvuaan.

Muutama vuosi sitten talousvaikuttaja Björn Wahlroos totesi, että Suomeen ei investoida, koska se ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Finanssikriisin jälkeen näyttikin siltä, että uusia suuria teollisia investointeja ei Suomeen enää juuri tule. Alakuloa lisäsi Nokian matkapuhelinten alasajo, paperiteollisuuden sulkemiset ja vientimarkkina Venäjään kohdistuvat pakotteet.

Näiden myötä suomalainen teollisuus näytti menettäneen parhaimman teränsä. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden supistuminen ja metsäteollisuuden rakennemuutos tekivät tuhoaan.

Nyt tuuli on kuitenkin kääntynyt.

Viime vuonna teollisuuden investoinnit kasvoivat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan viidenneksen edellisestä vuodesta. Tänä vuonna tahti hidastuu hieman, mutta pysyy edelleen plussan puolella.

EK:n tammikuun alussa julkistaman investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna seitsemän prosenttia viime vuodesta. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo olisi tänä vuonna yhteensä noin 9,6 miljardia euroa.

EK:n johtaja Sami Pakarinen huomauttaa, että pelkkä euromäärän tarkastelu voi johtaa harhaan, koska siihen vaikuttaa hintojen nousu.

– Koska investoinnit ovat nimellishintaisia, siellä näkyy kasvua, mutta investointiaste ei ole noussut, vaan se pysyy kyselyn mukaan edellisvuoden 20 prosentin tuntumassa, Pakarinen sanoo.

Hänen mukaansa investointien määrällistä kasvua ei kuitenkaan käy kieltäminen. Siihen vaikuttaa etenkin vihreä siirtymä, joka on vauhdittanut muun muassa tuulivoimainvestointeja.

– Meillä on tuulivoiman tuotanto-olosuhteet eurooppalaisittain aivan poikkeuksellisen hyvät ja myös hyvä siirtokapasiteetti.

Etlan tutkimusjohtajan Jyrki Ali-Yrkön mukaan investointien viriäminen kertoo Suomen parantuneesta kilpailukyvystä, mutta sillä ei ole yksiselitteistä mittaria.

– Etenkin kansainvälisesti toimivat yritykset harkitsevat yleensä useampia kohteita ja punnitsevat monta eri tekijää.

Huomiota herättävän suuri osuus viimeaikaisista suurista teollisista investoinneista voidaan luokitella vihreän siirtymän alle, kuten tuulipuistot, uudet akkumateriaalitehtaat, vedyn tuotantolaitokset ja vähäpäästöinen teräs.

Liikkeellä ovat myös ulkomaiset investoijat. Esimerkiksi Ruotsin valtion omistama energiayhtiö Vattenfall ilmoitti joulukuussa rakentavansa merituulivoimapuiston Korsnäsiin. Investoinnin arvo on 2–3 miljardia euroa.

Suomen suurimmasta akkualan investoinnista kerrottiin huhtikuun puolivälissä. Valtionyhtiö Suomen Malminjalostus aikoo rakentaa kennotehtaan Kotkaan yhdessä ulkomaisen kumppanin kanssa. Rakennuskustannus on jopa neljä miljardia euroa.

Norjalainen Blastr Green Steel kertoi alkuvuodesta suunnittelevansa vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Inkooseen. Hankkeen arvo on noin neljä miljardia euroa.

Mukaan mahtuu myös perinteisempää kotimaista teollisuutta. Suomen valtion osin omistama teräsyhtiö SSAB suunnittelee Raaheen fossiilivapaan teräksen tuotantolaitosta. Virallista päätöstä miljardien investoinnista ei ole vielä tehty.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on suomalaisen metsäteollisuuden historian suurin investointi, ja se näkyy myös kone- ja laiteinvestointien kasvuna.

Muita vastaavia investointeja ovat Nesteen Porvoon jalostamon mahdollinen uudistaminen ja Stora Enson Oulun Nuottasaaren tehtaan paperikoneen muuntaminen kuluttajapakkauskartonkia tuottavaksi.

Nämä ovat miljardiluokan hankkeita, joilla on myös laajoja työllisyysvaikutuksia. Esimerkiksi Kemin biotuotetehtaan rakennusvaiheen työllistävyys on lähes 10 000 henkilötyövuotta.

Investointisuunnitelmat eivät kuitenkaan aina välttämättä tarkoita sitä, että ne myös toteutuisivat. Historiasta löytyy esimerkkejä, että ulkomainen rahoittaja on lupauksistaan huolimatta vetäytynyt hankkeesta.

Invest in Finlandin johtajan Antti Aumon mukaan ulkomaiset investoinnit ovat alkaneet viritä koronan jälkeen. Invest in Finlandin tehtävä on houkutella ulkomaisia investointeja Suomeen.

– Kaksi suurta teemaa ovat tällä hetkellä digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Nämä tulevat esiin myös asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa, Aumo sanoo.

Hänen mukaansa digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia koko Euroopassa, eivätkä ne näytä olevan kovin herkkiä suhdanteille.

Edes Ukrainan sotaan tai nopeaan inflaatioon liittyvät epävarmuudet eivät näytä juuri jarruttavan vihreitä investointeja.

– Ne näyttävät olevan yllättävän vastustuskykyisiä markkinan epävarmuuksille ja markkinahuolille.

Aumon mukaan Suomeen kohdistuvia investointeja helpottaa jatkossa myös Nato-jäsenyys, joka selkeyttää turvallisuuspoliittista tilannetta ja lisää luottamusta geopoliittiseen vakauteen.

Hallitus hyväksyi viime syksynä niin sanotun pikakaistan vihreän siirtymän kannalta tärkeiden investointien lupahakemuksille. Sen myötä hankkeille annetaan väliaikainen etusija aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä.

Aumon mukaan ympäristöluvituksissa on kuitenkin edelleen parantamisen varaa.

– Suuri kysymysmerkki on valitusprosessien tuoma epävarmuus. Kun ulkomaiselle yritykselle kerrotaan, että rakennuslupa ja ympäristölupa vievät vuoden puolitoista, suu voi pyöristyä ihmetykseen. Lisäksi voi tulla valitusprosessi, joka kestää kahdesta neljään vuotta. Siinä kohoavat jo kulmakarvatkin.