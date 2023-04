Metsä Group paransi vertailukelpoista liiketulostaan

Sellusta on markkinoilla ylitarjontaa. Yhtiö odottaa tuloksensa heikkenevän toisella neljänneksellä.

Metsä Groupin vertailukelpoinen liiketulos kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 276 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 244 miljoonasta. Liikevaihto kasvoi 1,59 miljardista eurosta 1,63 miljardiin.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Härmälä arvioi tuloksen olevan erinomaisella tasolla, vaikka loppuvuoteen nähden tulos ennakoidusti heikkenikin. Monet Metsä Groupin liiketoiminta-alueista tekivät vuonna 2022 ennätystuloksensa, mutta nyt maailmantalouden hidastuminen alkaa näkyä yhtiön tuloksessa.

Liiketoiminta-alueista puu ja pehmopaperit ylsivät ensimmäisen neljänneksen ennätystuloksiinsa. Selluliiketoiminnalla puolestaan meni heikommin markkinoiden heikennyttyä odotettua nopeammin. Kartonkiliiketoiminta sujui odotetulla tavalla.

– Vaikka konserni ylsi korkeaan tulostasoon, ovat Euroopan heikon talouskehityksen ja korkean inflaation vaikutukset selvät kaikilla liiketoiminta-alueillamme, Hämälä sanoi tiedotteessa.

Hänen mukaansa kuluttajahintojen nousu vaikuttaa vähittäiskaupan aktiivisuuden kautta pehmopaperituotteiden ja pakkausmateriaalien kysyntään. Sellua lopputuotteiksi jalostavan teollisuuden rajoitukset sekä Euroopassa että Aasiassa johtivat alkuvuonna sellun ylitarjontaan.

– Alavireisestä markkinatilanteesta huolimatta näkymät tuotesegmenttiemme pitkän aikavälin vahvaan kysyntään ovat ennallaan ja kilpailukykymme päämarkkina-alueillamme on kunnossa.

Metsä Group odottaa yhtiön vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenevän kuluvalla neljänneksellä tammi–maaliskuuhun verrattuna.

Selluliiketoiminnassa yhtiö rajoittaa toisella vuosineljänneksellä sellun tuotantoa sopeutuakseen alentuneeseen kysyntään markkinoilla. Näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityssuunnasta on edelleen heikko, koska globaali talouskasvu on hidastunut ja kuluttajien ostovoima on heikentynyt.