KKV puuttui Santanderin toimintaan – peri asiakkailta liian korkeita maksuja

Luottoyhtiö Santander Consumer Finance on perinyt asiakkailtaan liian korkeita maksuja, katsoo kuluttaja-asiamies. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on siksi puuttunut yhtiön toimintaan, minkä jälkeen Santander on luvannut korjata toimintaansa. Myös yhtiön markkinointi on ollut epäselvää.

Ongelmia on ollut muun muassa Santanderin perimässä tilinhoitomaksussa sekä 49 euron perustamismaksussa, jonka yhtiö on laskenut mukaan luoton kokonaismäärään. Kuluttaja ei ole saanut yksiselitteistä ja todenmukaista tietoa nostettavissa olevasta luoton määrästä tai siitä, mitkä luottokustannukset on huomioitu todellisen vuosikoron laskennassa.