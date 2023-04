Luontaistuotteiden puhelinmyynnistä uhkasakkoja – KKV: harhaanjohtavaa ja aggressiivista

Yritys on markkinoinut kuluttajille puhelimitse luontaistuotteita ”kiitospakettina”.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää AAA-Palvelut -nimisen yhtiön menettelemästä lainvastaisesti puhelinmyynnissä. KKV kertoi tiedotteessa, että se asettaa kullekin kieltokohdalle 75 000 euron uhkasakon.

Yrityksen vuonna 2021 kuluttaja-asiamiehelle antamasta sitoumuksesta huolimatta harhaanjohtava ja aggressiivinen puhelinmyynti on jatkunut, eikä kuluttajille ole annettu tarvittavia tietoja.

AAA-Palvelut toimii myös nimellä Suomen Luontaistuote.

Yritys markkinoi kuluttajille puhelimitse luontaistuotteita ”kiitospakettina” ilmoittamatta selkeästi ja ymmärrettävästi, että kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva tilaussopimus.

Vaikutelma syntyi, että kyseessä olisi yhden yksittäisen tuotelähetyksen tilaaminen. Harhaanjohtavuutta lisäsi viittaus asiakaskyselyyn, johon kuluttaja olisi vastannut ja näin ollen ansainnut lisäedun.

Yritys on myös menetellyt myyntipuheluissa aggressiivisesti, kun myyntiä on jatkettu siitä huolimatta, että kuluttaja on ilmaissut, että haluaa lopettaa myyntipuhelun tai ettei tarvitse tai halua tarjottua tuotetta.

– Luontaistuotteiden ja lisäravinteiden harhaanjohtava ja aggressiivinen puhelinmyynti on ollut kuluttajille aivan liian pitkä piina. Asiasta on tarpeen saada markkinaoikeuden ratkaisu ohjaamaan koko alan menettelyitä lainmukaisiksi, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Puhelinmyynnin kuluttajansuoja vahvistui vuoden 2023 alussa. Uuden sääntelyn myötä sopimus syntyy vasta myyntipuhelun jälkeen kirjallisesti. Kuluttajalla on siis nyt paremmat mahdollisuudet tutustua tarjouksen sisältöön huolella ja harkita päätöstä rauhassa.

Puhelinmyyjän on ennen sopimuksen tekoa annettava tarvittavat tiedot muun muassa hyödykkeen pääominaisuuksista, kuten tilauksen kestosta. Totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä.