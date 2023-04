Myrskyn silmässä olevan kalifornialaispankin osake jatkaa syöksyään

Maanantain osavuosikatsauksesta alkanut osakekurssin notkahdus ei näytä päättyvän, mikä lisää pankin ahdinkoa.

Vaikeuksiin ajautunut First Republic on Yhdysvaltain 14. suurin pankki.

Kalifornialaisen First Republic Bankin osake on jatkanut tänään jyrkkää pudotustaan. Osake on Wall Streetin kaupankäynnissä noin 20 prosentin laskussa käytyään aiemmin tänään vielä enemmän miinuksella.

Tänä vuonna osake on menettänyt arvostaan jo 95 prosenttia.

Lasku jyrkkeni tällä viikolla, kun pankin osavuosikatsauksen julkistuksen yhteydessä paljastui, että asiakkaat vetivät pankista maaliskuussa noin 100 miljardia dollaria talletuksia.

Pankilla oli viime kuun lopulla talletuksia 104,5 miljardia dollaria. Luvussa on mukana suurpankeilta maaliskuussa saatu 30 miljardin talletus. Luvut saivat analyytikot muuttamaan näkemyksensä pankin tulevaisuudesta pessimistisemmäksi.

First Republic on kertonut säästötoimista, ilmoittanut vähentävänsä jopa neljänneksen työntekijöistään ja alentavansa johdon palkkioita.

Toistaiseksi Yhdysvaltain rahoitusalan viranomaiset ovat olleet haluttomia tulemaan ongelmapankin avuksi.