Venäjä otti Fortumin omistuksia haltuun, Peskov väläytti lisätoimia – näillä suomalais­yrityksillä on omaisuutta Venäjällä

Venäjän valtion omaisuudenhoitovirasto on ottanut haltuunsa Fortumin venäläisen tytäryhtiön PAO Fortumin osakkeet. Onko Venäjällä muita suomalaisyhtiöitä, joita voi kohdata sama kohtalo?

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut asetuksen, jonka mukaan Venäjä voi ottaa väliaikaisesti haltuunsa ulkomaisten yhtiöiden omaisuutta.

Tämä koskee energiayhtiö Fortumia, jolla on Venäjällä seitsemän voimalaa sekä lisäksi tuuli- ja aurinkovoimaa. Varallisuuden arvo oli viime vuoden lopussa 1,7 miljardia euroa, kun mukaan luetaan omistus venäläisyhtiö TGC-1:ssä

Putinin asetus voi periaatteessa koskea myös muita suomalaisyrityksiä, joilla on omaisuutta Venäjällä.

EastCham Finlandin toimitusjohtajan Jaana Rekolaisen mukaan Putinin hallinto haluaa kohdistaa toimenpiteet etenkin strategisille aloille, kuten energia- ja rahoitusalalle.

– Erityisesti sellaisiin yrityksiin, joilla on poikkeuksellisen suuri merkitys Venäjän talouden ja yhteiskunnan kannalta, Rekolainen sanoo.

Rosimushtshestvo-viranomaisen mukaan Fortumin toimintojen haltuunotto ei koske omistajuussuhteita ja on siis väliaikainen toimi.

Fortum on Venäjälle Ukrainan sodan syttymisen jälkeen jääneistä yhtiöistä merkittävin, mutta rajan takana toimii edelleen muitakin suomalaisia pörssiyhtiöitä, kuten lääkeyhtiö Orion.

Orionilla on Moskovassa tytäryhtiö Orion Pharma, joka jakelee joitakin lääkkeitä Venäjän alueella. Rakennuskonserni SRV omistaa puolestaan edelleen osan kahdesta kauppakeskuksesta, vaikka pyrkii irtautumaan näistä. Lisäksi SRV:llä on yksi tonttiomistus. Pietarin Okhta Mall -kauppakeskuksesta osuus on jo myyty.

Lähes kaikki suurimmat Venäjällä toimivat pörssiyhtiöt ovat kuitenkin hankkiutuneet tai hankkiutumassa eroon sikäläisistä toiminnoistaan. Näitä ovat muun muassa Nokian Renkaat, YIT, Stora Enso, UPM, Uponor ja Metso Outotec, joka ilmoitti pari päivää sitten, että yhtiön liiketoiminta Venäjällä on päättynyt.

Pörssin ulkopuolisista yhtiöistä Venäjältä ovat poistuneet muun muassa Valio, Fazer ja SOK. Pienempiä yrityksiä Venäjällä saattaa edelleen toimia, joskin esimerkiksi maksuliikenteen hoitaminen on vaikeutunut.

Etlan arvion mukaan Venäjällä toimi noin 180 suomalaisyrityksen tytäryhtiötä, kun Venäjä hyökkäsi viime vuoden helmikuussa Ukrainaan.

– Yritykset ovat saaneet pitkiä ja vaivalloisia exit-prosesseja päätökseen ja valtaosa alkaa olla sen läpikäynyt, Rekolainen sanoo.

” Suomalaisyritykset ovat reagoineet Euroopassa voimakkaimmin Ukrainan sotaan ja julkistaneet lähtöpäätöksiä

EK:n johtajan Petri Vuorion mukaan Venäjältä poistumisestaan on ilmoittanut yli 90 prosenttia siellä toimineista suomalaisyrityksistä. Osa lähtöä suunnittelevista ei ole pitänyt melua lähtöaikeistaan, koska eivät halua asialle julkisuutta Venäjällä.

– Käytännössä suomalaisyritykset ovat reagoineet Euroopassa voimakkaimmin Ukrainan sotaan ja julkistaneet lähtöpäätöksiä. Osalla prosessi on kuitenkin edelleen kesken.

Venäjän viranomaiset vaikeuttavat länsiyritysten maasta poistumista. Lupien hakeminen kestää aikansa. Toiminnan lopettaminen saatetaan tulkita tahalliseksi konkurssista, josta on sanktioita paikallisen yrityksen johdolle.

– Virheistä voi saada jopa 15 vuoden vankeusrangaistuksen, Vuorio toteaa.