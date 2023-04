Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ei ole riistänyt kenenkään omaisuutta, vaan vain estänyt sen hallinnan.

Kreml varoitti keskiviikkona saattavansa takavarikoida lisää länsimaisia ​​omaisuutta kostoksi venäläisiä yrityksiä vastaan tehdyistä pakotteista ja varojen jäädyttämisistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjä otti keskiviikkona väliaikaisesti haltuunsa Fortumin ja Uniperin omaisuutta Venäjällä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi keskiviikkona, että toimi oli vastaisku Venäjälle ”epäystävällisten maiden” tekoihin.

Peskovin mukaan Venäjä ei ole riistänyt kenenkään omaisuutta, vaan Fortum ja Uniper eivät vain enää voi käyttää varojaan Venäjällä tai tehdä niitä koskevia päätöksiä.

– Päätarkoituksena on muodostaa korvausrahasto vastauksena venäläisen omaisuuden laittomaan pakkolunastukseen ulkomailla, Peskov sanoi.

Teko on Venäjän reaktio tietoon, jonka mukaan G7-maat suunnittelevat lähes täydellistä viennin kieltämistä Venäjälle.

Uniperin ja Fortumin Venäjällä olevat omaisuudet on jo otettu haltuun, ja niiden väliaikainen hallinta on Venäjän viranomaisilla. Myös viranomainen, Rosimushtshestvo, korosti tiedotteessaan, että haltuunotto ei koske omistajuussuhteita ja kyseessä on väliaikainen toimi.

Venäjän valtion omistaman pankin VTB:n toimitusjohtaja Andrei Kostin sanoi maanantaina, että Fortumin ja muiden länsimaisten yritysten omaisuuden haltuunotto ”olisi vain reilua”.