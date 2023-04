Aaltolan mukaan kyseessä on Venäjän kostotoimi Venäjä-pakotteille.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ei yllättynyt energiayhtiö Fortumin Venäjän-omaisuuserien väliaikaisesta haltuunotosta.

– Tilanteen kiristyessä oli vain ajan kysymys, milloin tämä tapahtuu. Kuitenkin energia on aina strateginen sotatalouden sektori. Toisaalta tämä on myös Venäjän peliä. He ovat pettyneitä suhteessa Suomeen ja Saksaan. He ilmaisevat näin omaa turhautumistaan.

Aaltola toteaa, että Venäjällä puhaltavat nyt uudet tuulet ja koko maata valjastetaan aggressiivisemman ulkopolitiikan tueksi.

– Haltuunotolla Venäjä valjastaa energiasektoria paremmin sotataloutensa käyttöön poistamalla, ainakin väliaikaisesti, siitä ulkomaisia päätöksentekijöitä ja näiden hallintaoikeutta.

Aaltola arvioi, että kyseessä on myös maan kostotoimi Venäjä-pakotteille.

– Venäjä kiristää, että voimme ottaa teidän eurooppalaisten yhtiöiden omaisuutta mielivaltaisesti haltuun, jos sanktiot jatkuvat.

Aaltola arvioi, että Fortumin Venäjän-omaisuuserien väliaikainen haltuunotto kuitenkin kostautuu vielä Venäjälle pitkällä tähtäimellä, sillä nyt yritykset miettivät entistä tarkemmin, kannattaako Venäjälle sijoittaa.

Haltuunotto voi myös kasvattaa Euroopan maiden halua lisätä sanktioita Venäjää kohtaan.

Venäjän kansallisen valtion omaisuudenhoitovirasto Rosimushtshestvo korosti tiedotteessaan, että haltuunotto ei koske omistajuussuhteita ja kyseessä on väliaikainen toimi.

– Omaisuuden haltuunotto on väliaikainen ja se tarkoittaa, että alkuperäisellä omistajalla ei ole enää oikeutta tehdä johtajuuteen liittyviä päätöksiä, virasto sanoi.

Aaltola toteaa, että haltuunotto rikkoo investointisuojan.

– Jos omistat jotain, sitä ei sinulta voida laittomasti viedä. Mitä teet omaisuudella, jos et voi päättää siitä omaisuudesta.

Entä mitä omistajaohjaus voi tehdä tälle tilanteelle? Voiko Fortum esimerkiksi protestoida?

– Nyt rikotaan tärkeitä periaatteita ja kannattaakin protestoida.

Aaltola toteaa, että valtio-omistajan puolesta asiassa on ollut paljon varovaisuutta, koska sillä on paljon menetettävää.

– Vaikka on väliaikaisesti siirretty omaisuuden hallinta, se voidaan vielä toteuttaa kansallistamalla tai siirtämällä ne kokonaan muiden toimijoiden omistukseen. Tämä on välimalli, mitä Venäjä käytti.

Aaltola sanoo, että myös Fortumin oma riskianalyysi on ollut suorastaan katastrofaalisen surkeaa.

– Se perustui toiveajatteluun.

Hän toteaa, että Fortum ei ole kuitenkaan tässä asiassa poikkeus, sillä Suomessa yleisesti oletettiin 2000-luvulla, että bisnes ja politiikka ovat toisistaan erillään olevia asioita.

– Näin ei Venäjällä koskaan nähty. Siellä bisnes toteuttaa valtiollisia intressejä. Suomessa oli tiettyä sinisilmäisyyttä ja naiiviutta venäläiseen tapaan tehdä liiketoimintaa. Suomessa ei osattu nähdä, miten bisnes liittyy geopolitiikkaan.

Fortumin mukaan tällä hetkellä yhtiö ei ole saanut asiassa virallista vahvistusta Venäjän viranomaisilta, ja yhtiö selvittää parhaillaan asetuksen vaikutuksia.

– Fortumin tämänhetkisen käsityksen mukaan uusi asetus ei vaikuta omaisuuden ja yhtiöiden omistusoikeuteen (rekisteröity omistus) Venäjällä. On kuitenkin edelleen epäselvää, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi Fortumin Venäjän liiketoimintaan tai meneillään olevaan toimintojen myyntiprosessiin, yhtiö sanoo tiedotteessa.

Aaltola toteaa, että Fortum on yksi suurimmasta ulkomaisista sijoittajista Venäjälle ja yhtiön Venäjän-omaisuuserien väliaikainen haltuunotto varmasti jännittää muitakin sijoittajia.

– Moni on yrittänyt sitä omaisuuttaan saada kaupaksi edes jollakin hinnalla Venäjällä. Lähtökohtaisesti Venäjällä ei ole ostajia ja toisaalta yrityksen hallinta voidaan siirtää (Vladimir) Putinin kynällä, eikä omaisuudesta tarvitse maksaa. Se laskee investointien arvoa entisestään.