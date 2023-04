Tällainen on Fortumin miljardi­omaisuus Venäjällä

Venäjän tekemällä haltuunotolla saattaa olla jopa yksi hyvä puoli Fortumille, analyytikko arvioi.

Energiayhtiö Fortumilla on merkittävää omistusta Venäjällä, mutta uusimman käänteen jälkeen omaisuuden koko arvo kyseenalaistuu aiempaakin enemmän.

– Fortumin Venäjän liiketoiminnoille ei ole annettu markkinoilla juurikaan arvoa pitkään aikaan, ja itse olemme arvonmäärityksessämme alaskirjanneet ne kauan sitten, analyysipalveluyhtiö Inderes kirjoitti keskiviikkoaamuna.

Keskiviikon vastaisena yönä tuli tieto, että Venäjän valtio ottaa ilmoituksensa mukaan väliaikaisesti haltuunsa yhtiön Venäjän omistukset.

Fortum on etsinyt ostajaa venäläisille voimaloilleen toukokuusta lähtien. Ylen tietojen mukaan neuvotteluja olisi käyty noin 15 ostajaehdokkaan kanssa. Joukossa on paitsi venäläisiä, myös Venäjän ulkopuolisia kandidaatteja.

Voimalaitos Tšeljabinskissa. Fortumin Venäjän-inves­toin­tioh­jelman kautta laitoksen alueelle valmistui kaksi uutta kaasu­kom­biyk­sikköä vuosina 2015–2016.

Kirjanpidollisesti Fortumin Venäjän-toimintojen nettovarallisuuden arvo on alkuvuonna tehtyjen arvonalennusten jälkeen noin 1,7 miljardia euroa.

Fortum itse on arvioinut pitkin vuotta, että vaikka Venäjän-toimintojen pois myyminen on vaikeaa ja prosessi pitkittynyt, se on ollut tähän asti tavoitteena.

– Nyt tämä myyntioptio voidaan mielestämme unohtaa kokonaan, mikä on negatiivinen tekijä, osakestrategi Juha Kinnunen arvioi.

Venäjän-liiketoimintojen menettäminen ei olisi Fortumin osakkeen kannalta niin dramaattinen asia kuin voisi luulla, hän arvioi myös.

– Kyseenalaisen arvon lisäksi Venäjän liiketoiminnat ovat heikentäneet merkittävästi Fortumin sijoittajaprofiilia, ja yhtiön (vastuullisuuden) ESG-profiili paranisi voimakkaasti Venäjän poistuessa.

– Tätä kautta Venäjän liiketoiminnan ”arvon” voidaan arvioida olevan jopa negatiivinen Fortumille, ja sitä kautta liiketoimintojen menettämisellä ei lähtökohtaisesti olisi huomattavaa negatiivista vaikutusta osakkeeseen.

Fortumin osake onkin reagoinut hyvin maltillisesti uutisiin. Aamulla kurssi lähti aluksi parin prosentin laskuun, mutta iltapäivällä Fortumin osake oli päälle prosentin nousussa.

Mitä omaisuutta Fortum ”menetti” Venäjällä?

Yhtiö investoi Venäjälle yhteensä yli viisi miljardia euroa vuoden 2008 jälkeen.

Viimeisen yhteistyösopimuksen Fortum solmi vain viikkoja ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Vielä 18. tammikuuta viime vuonna Fortum tiedotti, että se aloittaa yhteistyön Bank GPB:n kanssa tuulivoiman tuotannossa Venäjällä.

Samalla Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahaston tuulivoimahankkeet siirrettiin Fortumin ja venäläisen Gazprombankin yhteisyritykselle.

Presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin käynnistivät Fortumin voimalaitoksen sen avajaisissa Njaganissa Venäjällä 24. syyskuuta 2013. Sähkön uutisoitiin menevän teollisuudelle esimerkiksi Gazprom Neftin liuskeöljykentälle.

Fortum omistaa Venäjällä seitsemän voimalaitosta Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa. Laitokset sijaitsevat Tšeljabinskin, Tjumenin ja Njaganin kaupungeissa. Kuudessa laitoksessa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä, yhdessä ainoastaan sähköä.

Tšeljabinskin yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen ykkösyksikkö otettiin kaupalliseen käyttöön vuonna 2015 ja kakkosyksikkö vuonna 2016.

Tšelja­binskin alueen ensim­mäinen voima­laitos Chely­abinsk Gres raken­nettiin jo vuonna 1930. Nyagan Gres on uusin ja suurin Fortumin Venäjän investointiohjelmassa käyttöön otetuista laitoksista. Sen sähköntuotannon kapasiteetti on 1 300 megawattia.

Vertailun vuoksi Olkiluoto 3 on 1 600 megawatin yksikkö.

Ensimmäinen Nyagan Gresin yksikkö otettiin käyttöön keväällä 2013 ja toinen joulukuussa 2013. Voimalaitos tuottaa sähköä alueen öljyn- ja kaasuntuotantoalueen suurteollisuudelle.

Fortumilla ja sen yhteisyrityksillä on lisäksi Venäjällä 14 käytössä olevaa tuulipuistoa.

Fortumin ja sen yhteisyritysten yhteenlaskettu uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti on noin 3,4 gigawattia.

Fortum on rakentanut ja tuottanut tuuli- ja aurinkovoimaa Venäjällä yhteisyrityksissä Rusnanon ja Rdifin kanssa.

Tehokapasiteettia kaikissa Fortumin venäläisvoimaloissa on yhteensä 4,7 gigawattia.

Fortumin Venäjän-investoinnit koplautuivat osaksi politiikkaa 2010-luvulla, sillä Suomella oli paine saada venäläisen Rosatom-yhtiön Fennovoima-hanke maaliin. Fortum lähti ydinvoimahankkeeseen alun perin mukaan sillä ehdolla, että se saisi ostettua vesivoimaa Pietarin alueelta. Vesivoimahanke ei edennyt, mutta Fortum pysyi Fennovoimassa mukana, joskin alkuperäistä suunnitelmaa pienemmällä osuudella.

Fortumin Uljanovskin tuulipuisto avautui vuonna 2018. Tuulipuisto oli Venäjän ensimmäinen. Sen tuotantokapasiteetille tullaan maksamaan takuuhintaa 15 vuoden ajan.