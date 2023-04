Putin allekirjoitti Fortumin Venäjän-omaisuuden haltuunoton – näin kommentoi Fortum

Fortum selvittää Venäjän-omaisuutensa tilannetta.

Energiayhtiö Fortum sai tietää yhtiön Venäjän-omaisuuksiensa väliaikaisesta haltuunotosta myöhään tiistaina uutislähteistä. Uutistoimisto Reuters kertoi nojaten venäläisen Tass-uutistoimiston tietoihin, että Venäjän valtio on presidentti Vladimir Putinin määräyksellä ottanut haltuunsa väliaikaisesti Fortumin ja Uniperin omaisuuseriä Venäjällä.

– Meillä ei ole mitään virallista tietoa asiasta. Tilannetta selvitetään, viestintäjohtaja Kati Suurmunne sanoi Taloussanomille.

Fortum ei kommentoi sitä, oliko haltuunotto täysin yllättävä vai oltiinko sitä osattu epäillä yhtenä vaihtoehtona, kun vetäytyminen on koko ajan viivästynyt.

– Kuten tiedetään, tämä tilanne on ollut pitkittyneenä tosi pitkään, vuoden kohta exit-prosessi käynnissä. Se on Venäjällä kovin monimutkainen. Energia-alalla se (yrityskaupat) vaativat monimutkaiset luvat, myös presidentin. Prosessit ovat olleet pitkiä muillakin.

Suurmunnen mukaan jatkotoimista ei voi sanoa mitään, vaan yhtiö tiedottaa tilanteesta heti kun saa lisää tietoa.

”Haltuunotto on väliaikainen”

Uniperin ja Fortumin Venäjällä olevat omaisuudet on jo otettu haltuun ja niiden väliaikainen hallinta on Venäjän viranomaisilla. Kyseinen viranomainen, Rosimushtshestvo, korosti tiedotteessaan, että haltuunotto ei koske omistajuussuhteita ja kyseessä on väliaikainen toimi.

Määräyksestä käy selkeästi ilmi, että Venäjä voi tehdä vastaavia toimia myös tulevaisuudessa muiden yhtiöiden omaisuuden kohdalla. Putinin määräys on vastine määrittelemättömiin toimiin, joita Yhdysvallat ja muut valtio ovat tehneet. Nämä ovat Kremlin mukaan ”epäystävällisiä ja kansainvälisen oikeuden vastaisia”.

Asetus ei muuta omistajuutta, eikä omistajilta viedä omaisuutta, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kiinteistöviraston todenneen.

– Omaisuuden haltuunotto on väliaikainen ja se tarkoittaa, että alkuperäisellä omistajalla ei ole enää oikeutta tehdä johtajuuteen liittyviä päätöksiä, virasto sanoi.

– Hallinnoijalle annetaan valtuutetut, jotka sallivat sen varmistaa yrityksen toimintojen tehokkuuden, ottaen huomioon niiden tärkeyden Venäjän taloudelle, se lisäsi.

Virasto hallinnoi Tassin mukaan 98 prosentin osuutta Fortumin Venäjän-toiminnasta ja liki 84:ää prosenttia Uniperin venäläisestä tytäryhtiö Uniprosta.

Viraston mukaan listalle voidaan lisätä myös muita yhtiöitä tarpeen mukaan.

Fortum valmisteli poistumista Venäjältä

Fortum kertoo verkkosivuillaan omistavansa Venäjällä seitsemän CHP-voimalaitosta Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa, minkä lisäksi yhtiöllä on myös tuuli- ja aurinkovoimaloita maassa. Osa tuulivoimaloista on Fortumin osin omistamia.

Fortum ilmoitti viime keväänä alkavansa valmistella hallittua poistumista Venäjän markkinoilta sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssodan Ukrainaan. Yhtiö on myös aiemmin ilmoittanut jäädyttäneensä kaikki investoinnit Venäjän-toimintoihinsa.

Viime vuoden liiketoimintakatsauksessaan yhtiön toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoi, ettei myyntiä ollut saatu edistyksestä huolimatta toteutettua.

– Merkittävät yritysjärjestelyt energiasektorilla edellyttävät Venäjän hallituksen komission ja presidentin hyväksyntää, Rauramo totesi maaliskuussa julkaistussa liiketoimintakatsauksessa.

Yhtiö teki viime vuonna myös alaskirjauksia Venäjän-toiminnoistaan yhteensä noin 1,7 miljardin euron arvosta.