Venäjä otti Putinin määräyksellä Uniperin ja Fortumin omaisuudet haltuunsa

Kyseessä on väliaikainen haltuunotto.

Venäjän valtio on presidentti Vladimir Putinin määräyksellä ottanut haltuunsa väliaikaisesti Fortumin ja Uniperin omaisuudet Venäjällä, uutistoimisto Reuters kertoo nojaten venäläisen Tass-uutistoimiston tietoihin.

Määräyksestä käy selkeästi ilmi, että Venäjä voi tehdä vastaavia toimia myös tulevaisuudessa muiden yhtiöiden omaisuuden kohdalla. Putinin määräys on vastine määrittelemättömiin toimiin, joita Yhdysvallat ja muut valtio ovat tehneet. Nämä ovat Kremlin mukaan ”epäystävällisiä ja kansainvälisen oikeuden vastaisia”.

Uniperin ja Fortumin Venäjällä olevat omaisuudet on jo otettu haltuun ja niiden väliaikainen hallinta on Venäjän viranomaisilla. Kyseinen viranomainen, Rosimushtshestvo, korosti tiedotteessaan, että haltuunotto ei koske omistajuussuhteita ja kyseessä on väliaikainen toimi.

Lokakuussa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kertoi, että EU on pohtimassa keinoja, joilla jäädytetyillä venäläisvaroilla voitaisiin tukea Ukrainan jälleenrakentamista.

Maanantaina ideaa ulkomaisten yritysten omaisuuksien haltuunotosta esitteli Venäjän suurimpiin pankkeihin kuuluvan VTB:n toimitusjohtaja Andrei Kostin. Hänen mukaansa omaisuudet voitaisiin palauttaa omistajilleen sen jälkeen ja vasta, kun länsimaiden Venäjää vastaan asettamat pakotteet on purettu. Kostin mainitsi erikseen Fortumin esimerkkinä yhtiöstä, jonka omaisuus voitaisiin ottaa haltuun.

Kuvakaappaus Kremlin sivuilla olevasta määräyksestä, jossa mainitaan Fortum ja Uniper.

Lue lisää: Venäläispankin johtaja: Venäjän pitäisi ottaa Fortumin omaisuus haltuunsa