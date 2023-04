Viiden lapsen äiti Päivi Rantanen onnistui maksamaan pois 30 000 euron velat – nyt hän jakaa säästövinkkinsä arkeen

"Kannattaa välttää kauppaan menoa”, Rantanen täräyttää. Hän kertoo säästökeinonsa muun muassa ruokaan, vaatteisiin ja asumiseen liittyen.

Hintojen noustessa yhä useampi etsii keinoja karsia kulujaan.

– Uskon, että se on yksi iso tekijä seuraajamäärän kasvussa, sanoo Päivi Rantanen, joka pitää Instagramissa Kolmiokuudelle-tiliä, jossa hän jakaa omia säästövinkkejään. Parissa vuodessa seuraajien määrä on kasvanut 44 000:een.

Rantaselle kulujen karsiminen on nykyään on elämäntapa, mutta näin ei ole ollut aina. Säästämään hän oppi kantapään kautta, kun hänellä oli eron jälkeen hoidettavana kaksi lasta sekä 30 000 euron velat velat pikavipeistä ja osamaksuista.

– Aloin kirjaamaan menoja ja säästämään kaikessa, niin talous alkoi kääntymään plussan puolelle. Maksoin velat pois kolmessa vuodessa

Hän arvelee, että nykyinen maailmantilanne koskettaa kaikkia tuloluokkia, ei vain pienituloisia.

– Uskon, että tiukat ajat ovat edessä vielä monille, sillä kulujen kasvuun reagoidaan vähän viiveellä. Kuluja aletaan karsia vasta kun on pakko, Rantanen sanoo.

Lue lisää: Näin säästät arjen menoissa, kun nousevat hinnat kiristävät taloutta – tässä lukijoiden ja asiantuntijan parhaat vinkit

Taloussanomat kokosi Rantasen kanssa muutaman vinkin eri tarpeisiin. Vaikka säästövinkkejä on Rantasella kertynyt Instagram-tiliksi asti, tärkein vinkki on yksinkertainen.

– Minimalismi. Hankitaan vaan kaikesta välttämättömin, vasta sitten kuin on todellinen tarve, eikä kaikkea mitä haluaa. Se on oikeastaan kaikissa osa alueissa tuonut ison säästön.

Ruoka

Kaupan sovelluksen kautta ruokalaskujaan seurannut Rantanen arvioi, että ruoan hinta on vuodessa noussut noin 30 prosenttia.

– Sieltä helppo katsoa ja kauhistua, että on kyllä tosi hurja muutos, Rantanen sanoo.

– Uskon, että ruoan hinta tulee nousemaan, enkä näe, että se tulisi enää laskemaan sinne vuoden takaiselle tasolle.

Päivi Rantanen luottaa ruuanlaitosta perusaineksiin. – Jätän kaikki semmoiset hifistelyt pois, hän sanoo.

Suuri säästö tulee kokkaamalla itse. Ruokamenoissa Rantanen on säästänyt keskittymällä yksinkertaisiin perusraaka-aineisiin.

– Yleensä lämmin ruoka on edullisempaa tehdä kuin kaikenlaiset välipalat tai iltapalat, hän neuvoo.

– Jos on isoruokainen niin syö ennemmin kolme lämmintä ruokaa kuin välipaloja, hän sanoo.

– Meilläkin on noita teini-teini ikäisiä, niin monesti he syövät lämpimän ruoan koulun jälkeen ja sitten vielä illalla uudestaan. Muuten he ovat vähän väliä jääkaapilla hakemassa jotain.

Välipaloissakin pystyy säätämään itse tekemällä.

– Esimerkiksi jonkun riisifrutin hinnalla tekee jo kattilallisen riisipuuroa ja siihen voi laittaa itsetehtyä hilloa kylkeen, hän sanoo.

Lihatuotteet Rantanen ostaa yleensä kauppojen ilta-alennuksista. Proteiinia saa myös halvalla tietyistä kasviksistakin, kuten linsseistä ja pavuista.

– Kannattaa myös välttää kauppaan menoa, hän vinkkaa.

– Sieltä saattaa helposti tulla mukaan jotain ylimääräistä.

Lue lisää: Näin suurperhe syö 300 eurolla kuussa – 6 nyrkki­sääntöä, joita Päivi-äiti noudattaa aina

Heräteostosten välttämiseksi Rantanen suosittelee ruoan tilaamista verkkokaupan kautta.

– Sovelluksella voi vertailla hintoja, järjestää tuotteet kilohinnan mukaan ja valita edullisimman. Kaupassa vertailu voi olla haastavampaa, Rantanen sanoo.

Kasviksissa ja hedelmissä hän pitää tavoitteenaan alle kolmen euron kilohintaa.

Vaatteet

Monet ostavat vaatteita mielihalun vuoksi, mutta Rantasen perheessä niitä hankitaan vain tarpeeseen.

– Meillä on kaikilla lapsilla neljät housut ja neljä paitaa, siis tosi pieni määrä, hän kertoo.

Vaatteita on ostettu käytettynä tai saatu lähipiiristä.

– Korjailen itse paljon. Meillä menee vaatteisiin muutamia euroja vuodessa. Itse olen ollut ostolakossa koko viime vuoden, eli en ole ostanut itselleni mitään, Rantanen sanoo.

Juhlia varten vaatteita kannattaa ostamisen sijaan vaikka vuokrata.

– Tai sitten tutkii sitä omaa vaatekaappia. Samaa mekkoa voi käyttää useassa juhlassa, ei joka juhlaan tarvitse olla uutta, Rantanen sanoo.

– Sitten me paljon siskojen kanssa vaihdellaan vaatteita, että jos halutaan vähän muutosta omaan vaatekaappiin.

Energia

– No, me asutaan tiiviisti kuusi ihmistä kolmiossa, hymähtää Rantanen.

Hän laskee saaneensa suuret säästöt jo sillä, että muutti vuosia sitten omakotitalosta kerrostaloon. Kuluja voi vähentää myös käyttämällä taloyhtiön ilmaista pesutupaa.

– Asumismuodolla voi siis vaikuttaa paljon. Meidän sähkölaskumme ovat suunnilleen 13 euroa kuussa, Rantanen sanoo.

Fakta Vinkkejä energiansäästöön Laske kodin sisälämpötilaa yhdellä asteella – voit säästää 5 prosenttia sähkölaskussa.

Laske kodin lämpötilaa matkalle lähtiessäsi.

Tarkista säännöllisesti patterien kunto ja termostaattien toiminta – älä peitä pattereita verhoilla tai huonekaluilla.

Säädä patteria pienemmälle, kun kotona on kuuma, äläkä avaa ikkunoita – pidä ne suljettuina, kun lämmitys on päällä.

Vertaile sähkön hintoja Energiaviraston ylläpitämällä www.sahkonhinta.fi -verkkosivulla.

Sulje laitteet, joita et käytä, ja sammuta valot, kun poistut huoneesta yli 10 minuutiksi.

Sijoita kylmälaitteet erilleen astianpesukoneesta, liedestä ja pattereista, ja puhdista säännöllisesti pölyt sähkölaitteista.

Pese pyykkiä ja tiskejä vain täydellä koneella, käytä energiaa säästäviä ohjelmia ja sulata jääkaappi ja pakastin säännöllisesti. Lähde: Martat, Kuluttajaliitto

Asuminen

– Oman asunnon voi kesämökille lähtiessään laittaa vuokralle AirBnB:n kautta, niin sitä kautta saa tuloja, Rantanen neuvoo.

Huonekalut taas on toki helppo ostaa osamaksulla netistä, mutta paljon halvemmalla hyviä huonekaluja voi saada kirppareilta tai erilaisista nettipalveluista.

– Niitä voi saada muutamalla eurolla tai ilmaiseksi, Rantanen vinkkaa.

– Joka kaupungissa on yleensä Facebookissa roskalava-ryhmä. Tori.fi -palvelussa on myös annetaan-osio. Kierrätyskeskuksetkin taitavat olla monille vieraita paikkoja.

Ilmaisista tai käytetystä huonekaluista voi tehdä mieleisiään itse korjaamalla tai tuunaamalla.

Lue lisää: Vuokralaisille säästövinkki Hypolta: Asunnon vaihto voi kannattaa

Rantanen sanoo säästäneensä paljon myös kilpailuttamalla kodin vakuutukset sekä asuntolainan.

– Vakuutuksista sain monta sataa euroa pudotettua pois, Rantanen sanoo.

– Asuntolainan korkomarginaalilla voi olla jopa kymppitonnin vaikutus, jos viitsii kilpailuttaa pankkeja.

Puhelinlaskut on karsittu 10 euroon kuussa, koska liittymistä maksetaan käytön mukaan.

– Kotona on jaettava nettiliittymä, mutta monet maksavat netistä puhelimessakin, joten on monia päällekkäisyyksiä, Rantanen.

Yleensä hän neuvoo tarkistamaan kaikki menot, jotka veloitetaan tililtä automaattisesti suoraveloituksena.

– Siellä voi olla päällekkäin esimerkiksi useampi suoratoistopalvelu, joita ei tule katsottua tai kuunneltua. Tai vaikka joku äänikirjapalvelu, missä on voinut olla joku ilmainen jakso, minkä jälkeen palvelu on alkanut laskuttaa, Rantanen sanoo.

Liikkuminen

Rantasen perheellä on oma auto, mutta sitä on käytetty melko vähän, koska perhe asuu kaupunkialueella. Niinpä auto on usein vuokralla GoMore-vertaisvuokrauspalvelun kautta.

– Vuokraamme sitä aina kun emme, itse tarvitse, niin saamme siten tuloja. Nyt maaliskuussa sain puolet auton kuluista katettua vuokraamalla sitä, Rantanen sanoo.

Lue lisää: 32 rahan­arvoista vinkkiä: näin säästät huomaamatta arjessasi

Julkisessakin liikenteessä tulee säästöä.

– No, lastenrattaiden kanssa pääsee veloituksetta ilmaiseksi liikkumaan, kertoo kahdeksan kuukautta sitten viidennen lapsensa saanut Rantanen.

– Teinillä on sitten sähköpotkulauta käytössä, millä se kulkee harrastuksiin, joten julkisiin ei mene juuri rahaa.

Harrastukset

Harrastuksiakin on eri hintaisia, ja myös täysin ilmaisia.

– Paljon järjestetään kaikenlaista ilmaistoimintaa nuorille, Rantanen sanoo.

Kesällä taas voi lähteä perheen kanssa tutkimaan luontoa esimerkiksi eväsretkelle.

– Minusta tuntuu, että on enemmän aikuisten juttu, että pitää käydä siellä ja tuolla ja kuvata se someen, Rantanen tuumaa.

– Se tekee lisää kateutta ja paineita muilla. Ei ne lapset oikeasti siitä niin välitä. Jos nyt kysyy niiltä, mitä he haluavat tehdä, niin siellä toiveissa voi olla vaikka pyöräretki ja jätskillä käyminen.

Rantanen kehottaa tutustumaan myös kirjastojen ja museoiden ilmaisiin tapahtumiin.

Ei tarvitse ostaa kallista huvipuistoranneketta, kyllä lapset saa paljon elämyksiä ihan nollabudjetilla, Rantanen sanoo.

Kirjastoista voi nykyään lainata kirjojen, lehtien, sekä elokuvien ja musiikkilevyjen lisäksi lautapelejä ja monenlaisia harrastusvälineitä.