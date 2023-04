Varausjärjestelmät kertovat pesutupien käytön huimasta kasvusta.

Taloyhtiöiden pesutupien käyttö on lisääntynyt, kun sähkön hinta on noussut. Näin on havainnut käyvän One4all-yhtiö, joka on erikoistunut taloyhtiöiden asukasviestintään ja -palveluihin.

– Näimme pesutupavarauksissa selvää kasvua loppuvuodesta, jota selittää ainakin ajankohtainen energiatilanne. Loka–joulukuussa 2022 tehtiin 38 prosenttia enemmän pesutupavarauksia kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2021, One4allin toimitusjohtaja Kitte Hamilton sanoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön mukaan taloyhtiön pesutuvan ansiosta asukas voi säästää huomattavasti omassa sähkölaskussaan varsinkin, jos pesutuvan käyttö on ilmaista. One4all sanoo lisäksi, että pesutupien käyttö myös säästää vettä ja energiaa, sillä niissä on kotikoneisiin verrattuna tehokkaammat pesukoneet ja kuivausrummut, joilla pyykkiä saa pestyä kerralla enemmän ja nopeammin.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva kertoo verkkosivuillaan esimerkkejä kodinkoneiden sähkönkulutuksesta. Niiden mukaan pyykinpesukone kulutus on 0,6–1,8 kilowattituntia kerta.

Taloussanomat teki syksyllä jättilaskelman sähkölaitteiden käytön hinnasta. Laskelma tehtiin silloisten hintojen mukaan, ja perusteena oli 0,29 euroa kilowattitunnilta. Tuon mukaan kymmenen kilon pyykkikoneen pyörittäminen maksaisi 0,87 euroa kerralta.

Nyt, kun sähkön hinta on selvästi laskenut, hinta saattaisi liikkua parissa–kolmessakymmenessä eurosentissä pesukerralta.

One4allin Hamiltonin mukaan taloyhtiöissä on viime aikoina jonkin verran muutettu pesutupavarauksia maksullisiksi.

– Valtaosa pesutupakalentereista on kuitenkin edelleen taloyhtiöissä ilmaisia, hän sanoo.

Pyykkivuorojen määrää saatetaan silti joutua rajoittamaan varsinkin niissä yhtiöissä, joissa pesutupa edelleen on maksuton.

– Jos pesutupa on maksullinen, hinnoittelulla voidaan vaikuttaa pesutupien käyttöasteisiin. Suosituimmat pyykkäysajankohdat voidaan hinnoitella kalliimmiksi kuin muut ajankohdat, jolloin käyttöä saadaan tasattua.