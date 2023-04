Hyvinvointialueen johtaja on tuskastunut puolueiden säästölupauksiin – ja yksityisten sote-yhtiöiden katteisiin.

Kokoomus vetää hallitusneuvotteluita, jonka osana on mittava sopeutustavoite.

Leikkauskeskustelu ja uudet hyvinvointialueet näyttävät elävän miltei eri todellisuuksissa, sillä hyvinvointialueilla eletään ensimmäistä toimintavuotta jo kättelyssä syömävelalla.

Yhtälö on hurja. Monien alueiden pitäisi pystyä säästämään, muun muassa sote-alan palkkamenojen kasvun takia, hoitamaan samalla hoitovelkaa ja äärimmäisen vaikean henkilöstöpulan oloissa.

– Työvoiman vuokraus on jäätävän kallista. Kun ei meillä ole mitään kansallista säätelyä tästä, meitä rahastetaan ihan hurjasti. Jos saisimme ihmisiä virkasuhteisiin, siitä tulisi monien miljoonien hyöty, Kainuun hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg kertoo.

– Meille myydään työvoimaa nyt erittäin reilulla katteella.

Henkilöstöpalvelujen ostopalvelujen ongelmana on Lindbergin mukaan se, että kriittinen työvoima siirtyy yksityisiin yrityksiin ja myy työvoimansa hyvinvointialueille merkittävin kattein.

– Saman henkilön kustannukset ovat ostopalveluna moninkertaiset ja usein sitoutuminen, panos ja vaikuttavuus jää ohuemmaksi kuin virkasuhteissa.

Lindberg kysyy, olisiko nyt tarpeen ottaa vuokratyövoiman sääntely tulevan hallituksen ohjelmaan.

” Sitten täytyy lainsäätäjän merkittävästi vähentää kansalaisten oikeuksia palveluihin.

Valtiovarainministeriössä (VM) tehty vuosien 2023–2027 niin kutsuttu painelaskelma osoittaa, että hyvinvointialueiden toimintakulut ovat tänä vuonna arviolta 27,8 miljardia, ja summa nousee 33,2 miljardiin vuonna 2027.

Laskelma havainnollistaa tilaa, jossa alueet eivät tekisi mitään sopeutustoimia. Tällöin vuosikate pysyisi nollassa tämä vuonna mutta painuisi 0,3 prosenttia miinukselle jo ensi vuonna. Seuraavat vuodet vuosikate olisi 0,6–0,7 prosenttia miinuksella.

Moni hyvinvointialue tarvinnee lisärahaa valtiolta tai ajautuu alijäämäkierteen kautta arviointimenettelyyn. Sellainen voidaan aloittaa tietyillä perusteilla heikossa taloustilanteessa.

Kainuu on hyvinvointialueista ainoa, jonka kertakorvaus muodostui negatiiviseksi. Kertakorvaus tarkoittaa valtion maksamaa summaa, jonka avulla hyvinvointialueiden kuluvan vuoden rahoitus korjataan vastaamaan kuntien viime vuoden tilinpäätöstietoja.

Syy on tämä: Tilinpäätösten perusteella sote-organisaatiot käyttivät rahaa 600 miljoonaa euroa enemmän kuin budjettien perusteella oli aiemmin laskettu. Kainuun sote teki kuitenkin 16 miljoonaa arvioitua paremman tuloksen. Budjetti oli näyttänyt 8 miljoonan alijäämää, kun taas tilinpäätösennuste saman verran ylijäämää.

Ylijäämä johtui kuitenkin Lindbergin mukaan siitä, että juuri ennen sote-muutosta Kainuussa pantiin lihoiksi kaikki mahdollinen, kuten työterveyshuoltoa. Sammon osakkeita myytiin. Iso kertaerä oli myös koronan hoitoon saatu 11 miljoonaa.

Kuntayhtymästä pumpattiin rahat ulos, ja hyvinvointialueen käsiin jäi kertaerien myynnistä vääristynyt tilinpäätös.

– Kiva juttuhan se heille oli. Kyllähän se ylijäämäinen tilinpäätös on jokaiselle kunnalle aina iloinen asia.

Valtionrahoitus siis laski, ja kertakorvaus jäi Kainuussa 3,6 miljoonaa euroa pakkaselle, kun muilla hyvinvointialueilla rahaa tuli noin 8–51 miljoonaa euroa. Kainuu hakenee oikaisua, vaikka sinänsä kertakorvaus on laskettu lainmukaisesti.

Lisäksi säästöpainetta tulee sote-alan palkankorotuksista, joista sovittiin alkukeväällä.

–Sehän se VM:n märkä päiväuni on, että hyvinvointialueet kykenisivät tasapainottamaan lisäkustannukset sieltä jostain.

Maanantaina Kainuun hyvinvointialue hyväksyi järjestämissuunnitelman. Tämän vuoden budjetti on 33 miljoonaa alijäämäinen 440 miljoonan euron kokonaismenoista.

–Teemme kaikkemme, mutta epäilenpä että ilman valtion reilun kolmasosan kompensaatiota sopeutustarpeesta emme selviä.

Osassa alueita, erityisesti isoilla sirpaleisilla hyvinvointialueilla, integraatio on vielä keskenkin. Niilläkin sopeuttamista pitäisi jo tehdä jopa pikaisesti. VM:n mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden välit ovat osassa maata huonot.

Vaikka Kainuukin sai koronakorvauksia, hoitoa annettiin samalla henkilömitoituksella. Noin 3 500:n henkilöstössä oli 150 käyttämätöntä vakanssia.

– Minulle tämä näyttää yhtälönä, jossa Kainuun sote hoiti koronan mutta keräsi samalla hoitovelkaa, koska meillä ei ollut henkilökuntaa edes niihin perustehtäviin, Lindberg sanoo.

– Sumuisessa tilanteessa ollaan. Vielä kun rahoitus on jäänyt alimittaiseksi jo alusta pitäen ja nyt puhuttiin kuuden miljardin säästöistä. Me emme voi tehdä suunnitelmia vain säästökulma edellä. Siitä on lähdettävä, että ihmisten on saatava lakisääteiset palvelunsa.