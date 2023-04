Yllätys ostoskorissa: nämä tuotteet halventuivat selvästi vuodessa

Taloussanomat on seurannut ruokakorin hintaa vuoden ajan. Kolme elintarviketta maksaa nyt vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

Ruuan hintojen nousu on tasaantunut. Taloussanomien seuraaman ostoskorin hinta on noussut vuotta aiemmasta, mutta laskenut edellisestä kuukaudesta.

Koko ostoskori maksoi tiistaina 71,77 euroa, kun viime huhtikuun puolivälissä hinta oli 66,62 euroa. Reilussa vuodessa se on kallistunut 5,15 euroa eli 7,7 prosenttia.

Korissa on 26 tuotetta, joiden ajantasaiset hintatiedot on kerätty K-Citymarkettien ja Prisman verkkosivuilta. Kauppojen ilmoittamista hinnoista on laskettu keskiarvo.

Viljan maailmanmarkkinahinnan nousu nostaa leivän hintaa.

Kuten oheisesta taulukosta selviää, eniten eli liki 36 prosenttia vuodessa on noussut vehnäjauhojen hinta. Noin kolmanneksen vuodentakaista kalliimpia ovat myös kauraryynit, paahtoleivät, HK:n ohut meetwursti ja Lotus Soft Embo -wc-paperi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut energian hintoja, mikä on heijastunut muihin hintoihin.

Suoraan sota on vaikuttanut viljojen hintoihin, sillä Ukraina on ollut tärkeä viljantuottaja ja Venäjälläkin kasvatetaan paljon viljaa. Etenkin vehnän markkinahinta on noussut, kun pellot ovat muuttuneet sotatantereeksi, kylvöjä on jäänyt tekemättä ja viljoja korjaamatta.

Vaikka miltei kaikki hinnat ovat nousseet vuodentakaisesta, kolme ostoskorin tuotetta on halventunut selvästi. Se painaa koko korin hintaa.

Kotimainen kurkku maksaa vain puolet vuotta aiemmasta. Tomaatinkin hinta on painunut miltei kolmanneksen.

Kurkut ovat nyt selvästi halvempia kuin sekä kuukausi että vuosi sitten.

Kasvihuoneessa kasvatettavat kurkku ja tomaatti ovat sesonkituotteita. On tavallista, että ne maksavat talvikaudella enemmän kuin kesäkaudella. Hinta heijastaa myös energian hintaa, sillä kasvihuoneet käyttävät paljon lämpöä ja valoa.

Kauppapuutarhaliitto kertoi tiedotteessaan huhtikuun puolivälissä, että aurinkoinen sää tuo mukanaan runsaan tarjonnan kotimaisia kasvihuonevihanneksia hevitiskeille.

– Hyvä tarjonta heijastuu tietenkin myös kuluttajahintoihin, sanoi Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan sijainen Lassi Remes tiedotteessa.

Kahvin futuurihinta maailmanmarkkinoilla vaikuttaa kahvipaketin kalleuteen kaupassa.

Myös Juhla Mokka -kahvi maksaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pauligin raaka-ainehankinnoista vastaava András Koroknay-Pál kertoi Taloussanomille helmikuussa, että suurin kuluttajan juoman kahvin hinnan heiluttaja on kahvin futuurihinta maailmanmarkkinoilla.

Kasvisten hintojen lasku näkyy myös kuukausivertailussa. Maaliskuusta ostoskorin hinta on laskenut 8,3 prosenttia. Kotimaiset kurkku ja tomaatti olivat vielä maaliskuussa talvisissa hinnoissaan. Kuukaudessa kurkun hinta on alentunut 70 ja tomaatin hinta yli 40 prosenttia.

Myös keltasipulin, ruokakerman, Oltermanni-juustoviipaleiden, Kariniemen kananpojan sekä wc-paperin hinnat laskivat kuukaudessa.

Kuukaudesta toiseen eniten eli 12 prosenttia nousi ketsupin hinta. Royal Gala -omenat kallistuivat toiseksi eniten eli liki kymmenyksen. Myös appelsiinimehu ja porkkanat maksoivat tiistaina enemmän kuin maaliskuun vertailussa.

Hintojen Vuosimuutos vastaa yleistä kuluttajahintojen nousua. Tilastokeskus kertoo, että vuosi-inflaatio oli maaliskuussa 7,9 prosenttia. Helmikuussa kuluttajahintojen vuosimuutos oli 8,8 prosenttia.

Elintarvikkeiden hinnat nousivat maaliskuussa vuoden takaiseen verrattuna 17,7 prosenttia.