Veroilmoituksen jättöaika lähenee – näin hyödyt vähennyksistä ja vältät korotukset

Palkkasotkujen takia verotiedot voivat olla väärin.

Veroilmoituksen tiedot pitää tänäkin vuonna muistaa tarkastaa, korjata mahdolliset virheet ja vaatia itse vähennyksiä. Veroilmoituksen jättöpäivät ovat 9.5., 16.5 tai 23.5. Osa tiedoista on valmiina.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin palkkasotkun takia työntekijöiden tulojen määrä voi olla verotiedoissa väärin, Veronmaksajain Keskusliiton johtava verojuristi Päivi Kaari muistutti tiedotteessa.

Kaupunki korjaa tulotietoja, mutta kaikki korjaukset eivät ole ehtineet esitäytettyihin veroilmoituksiin. Jos palkan määrä näkyy liian suurena, eikä oikeaa määrää ole tiedossa, voi odottaa, että työnantaja korjaa tiedot Verohallinnolle.

Jopa tuhansien vähennykset

Jos on vaikka myynyt omaisuutta, oikean luovutusvoiton tai tappion määrä pitää esimerkiksi tarkistaa niin ikään.

Etätöitä tekevä voi vähentää verotuksessa työhuonevähennyksen ja tietoliikennekuluja. Jos on ollut etätöissä yli puolet viime vuoden työpäivistä, saa 920 euron työhuonevähennyksen. Vähennys on 460 euroa, jos on ollut etätöissä enintään puolet työajasta. Satunnaisesta etätyöstä saa 230 euroa vähennystä.

Työhuonevähennyksestä lisävähennystä saa vain siltä osin, kun kulut ylittävät 750 euron rajan.

Jos maksaa itse nettiyhteydet, voi vaatia kustannukset kokonaan vähennettäväksi.

Asunnon ja työpaikan välisten matkojen kustannuksia voi vähentää enintään 8 400 euroa ja omavastuu on 750 euroa. Vähennyksen maksimi oli aikaisemmin 7 000 euroa. Vähennys lasketaan julkisen liikenteen mukaan, jos sellaista on käytettävissä.

Matkakuluja ovat myös maskikulut, joita voi vielä vähentää kaksi euroa päivältä ajalta 1.1.-14.4.2022. Jos matkat voi vähentää oman auton käytön mukaan, vähennys on nyt 30 senttiä kilometriltä.

Matkakuluista ei kuulu vähentää itse omavastuuosuutta, vaan kulut merkataan kokonaan Omaveroon tai lomakkeelle.

Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen saa korotettuna, jos kyse on kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai öljylämmityksestä luopumisesta. Maksimi on silloin 3 500 euroa ja vähennys on 60 prosenttia työn osuudesta, jos on ostanut työn yritykseltä.

Muista töistä kuten remontoinneista vähennyksen maksimi on edelleen 2 250 euroa ja vähennys on 40 prosenttia työn osuudesta.

Omavastuu on sata euroa. Puolisoiden kannattaa keskittää vähennys toiselle, niin voi säästää yhden omavastuun. Kotitalousvähennyksen saa vähentää suoraan veroista.

Korkeiden sähkölaskujen perusteella myönnettävä sähkövähennys ei koske vielä vuotta 2022 vaan vasta vuotta 2023. Vähennyksen saa kuitenkin halutessaan jo huomioitua verotuksessa tekemällä verokorttimuutoksen.

Muista myös kotitalousvähennys. Nyt voi vaatia veroilmoituksella kotitalousvähennystä vuoden 2022 aikana maksettujen laskujen perusteella.

Puuttuvista tuloista veronkorotuksia

On myös joukko tuloja, jotka eivät välttämättä näy veroilmoituksella lainkaan tai oikein. Niitä ovat muun muassa tulot virtuaalivaluutoista, verkkoalustoilta tai ulkomailta saadut tulot. Myöskään vuokratulot eivät välttämättä ole esitäytetyissä tiedoissa tai niissä on yleensä Kaaren mukaan puutteita.

Jos myöhemmin havaitaan, että on vaatinut aiheettoman vähennyksen tai veronalaisia tuloja ei ole ilmoitettu, voi joutua maksamaan veronkorotuksia varsinaisten verojen lisäksi.

– Kaikki korjaukset ja lisäykset tehdään joko sähköisesti Omavero-palvelussa tai paperilla omilla lomakkeillaan. Jos korjattavaa tai lisättävää ei ole, mitään ei tarvitse palauttaa, Kaari muistuttaa.

Lue lisää: Älä jätä perintöä, käytä rahat itse, neuvovat asiantuntijat

Lue lisää: Professori Sanna Marinin ehdottamasta vero­muutoksesta: Hyöty­laskelmat ovat naiiveja