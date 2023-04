Terveysalan työntekijät tyrmäävät sote-uudistuksen täysin – lähes kaikki on mennyt pieleen

Kaaos. Tämä sana kuvaa Taloussanomien kyselyn perusteella arkea monella sote-alan työpaikalla vuoden vaihteen jälkeen hyvinvointialojen aloitettua toimintansa.

– Kaikki on mennyt huonommaksi, tulikin pahoinvointialue, 46-vuotias nainen Jokioisilta kirjoittaa.

– Hyvä on purettu, eikä uutta ole kyetty rakentamaan tilalle, 53-vuotias nainen Kuopiosta luonnehtii.

– Meillä oli toimiva rakenne ja loistava työyhteisö, mutta se hajotettiin, eikä työntekijöitä kuultu, 47-vuotias nainen Hämeestä kertoo.

Kyselyyn vastasi liki 1 130 lukijaa. Heitä pyydettiin antamaan arvosana sosiaali- ja terveysalan uudistuksen alkutaipaleelle asteikolla yhdestä viiteen. Huonoimman eli ykkösen antoi noin 740 vastaajaa. Kakkosen antoi 310 ja kolmosen 49 vastaajaa. Parhaita arvosanoja antoi ani harva.

Vastauksia tuli ympäri Suomea. Asuinpaikasta riippumatta työntekijät kertovat keskeneräisyydestä, huonosta suunnittelusta ja organisoinnista.

Sote-uudistukseen on vuosien varrella uhrattu valtavasti aikaa ja energiaa. Siihen ladattu myös paljon poliittisia intohimoja ja päättäjien vaihtuessa suunnitelmat pantiin uusiksi useaan kertaan. Lopulta Sanna Marinin (sd) hallitus runnoi läpi nykyisen mallin ja aikataulun.

Moni kirjoittaa, että alueille on luotu byrokraattinen hallinto- ja johtajahimmeli. Päätöksenteko on vastaajien mielestä viety liian korkealle, johtoporras on etäistä, eivätkä lähemmät esihenkilöt tiedä, mitä pitäisi tehdä.

– Koko järjestelmässä on tajuton sekasorto, 45-vuotias mies Lapista kuvaa.

Esihenkilöillä ei nelikymppisen kuopiolaisnaisen mielestä ole substanssiosaamista ja he heittelevät ohjeita hihasta vetäen ilman tietoa, ymmärrystä ja osaamista.

– Valmistelut tehty ruohonjuuritasolta katsottuna aivan päin prinkkalaa. Tuntuu, että työntekijöitä ei kuultu oikeasti ollenkaan. Kukaan ei ota vastuuta ja asioita pallotellaan ihmiseltä toiselle.

Tekniset ongelmat ovat arkea. Tietojärjestelmät eivät toimi. Palkat eivät välttämättä tule ajallaan ja ainakin osassa alueita laskutus on pielessä.

Työntekijöillä oli jo ennestäänkin kädet täynnä töitä. Silti työn määrä on jopa kaksinkertaistunut. Kuvituskuva.

Työn määrä on monen mielestä uuvuttava. Alalla ei ole ennenkään pyöritelty peukaloita, mutta pohjoissavolainen nainen kertoo, että entisillä resursseilla pitäisi selvitä tuplatyöstä.

35-vuotiaan kuusamolaismiehen mielestä uudistuksessa on mennyt kaikki pieleen.

– Miten tämmöisessä sirkuksessa voi säästää, jos pelkkiä esimiehiä ja esimiehen esimiehiä ja niiden esimiehiä on palkattu tuhansia lisää? Ja nyt säästetään työntekijöissä, hän kirjoittaa.

Myös 43-vuotias mies Satakunnasta puuttuu siihen, että esimiehiksi nostettujen työntekijöiden tilalle ei ole tullut uusia työntekijöitä. Suunnittelevat johtajat miettivät hänen mukaansa nyt, kenet laitetaan minnekin ja kuka tekisi mitäkin.

Nelikymppinen kuopiolaisnainen kertoo, että hänen työpaikallaan on ohjeistettu, että uudesta työnantajasta ei saa puhua mitään negatiivista ja muistutettu, että työkavereita tulee tervehtiä hymyssä suin ja nimeltä mainiten.

– Keskitytään täysin epäolennaisuuksiin tai itsestäänselvyyksiin ja sivuutetaan oikeasti tärkeät asiat, joiden kautta työn tekeminen onnistuisi ja työntekijät jaksaisivat työssään, hän jatkaa.

Kyselyyn vastannut 60-vuotias nainen kertoo tekevänsä liukuhihnahommaa vanhustenhoidossa. Kuvituskuva.

Turhautuminen ja kiukku paistavat vastauksista. Erittäin moni on huolissaan potilaista ja asiakkaista.

– Hoito on huonontunut. Potilasturvallisuus on huonontunut, 41-vuotias nainen Kuopiosta kertoo.

60-vuotias nainen Valkeakoskelta kertoo tekevänsä liukuhihnahommaa vanhustenhoidossa.

– Asiakkaiden saamat palvelut heikentyneet huomattavasti. Palaute – joka on täysin oikeutettua – tulee ruohonjuuritasolle. Päätökset tehdään niin ylhäällä, että tavallisen ihmisen arki ja päätösten seuraukset eivät tavoita päättäjiä, satakuntalainen 42-vuotias nainen kertoo.

– Työn määrä on niin suuri, ettei työtä ole mahdollista tehdä lain vaatimalla tavalla eettisestä työnteosta puhumattakaan, 47-vuotias nainen Hämeestä kirjoittaa.

Uupumisesta kertoo moni. Myös satakuntalaisnainen kirjoittaa, että on kuormittavaa kuulla päivittäin asiakkaiden haasteista ilman, että voi auttaa heitä.

Kun vastuuta pallotellaan, ei hänen mukaansa tiedetä, mistä mikäkin palvelu myönnetään. Osa asiakkaista ei pysty edes hakemaan palveluita, koska ei ole sopivaa hakemusta.

– Ajattelin, että sote-uudistus on haastava, mutta tämä on huonoudessaan jotain uskomatonta/toivotonta, nainen jatkaa.