HS: Osa Wolt- ja Foodora-kuskeista ajaa laittomia kuljetuksia, palkkiot olemattomia

HS:n mukaan Wolt ja Foodora eivät usein edes tiedä, kuka lähetyksiä tosiasiallisesti kuljettaa.

Osa Woltin ja Foodoran ruokaläheteistä ajaa laittomia kuljetuksia toisten lähettien tileillä, jolloin palkkiot voivat jäädä olemattomiksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Sekä Wolt että Foodora sallivat tiliensä vuokraamisen, eli varsinaista lähettityötä voi tehdä joku muu kuin tilin varsinainen haltija.

Poliisipartiot alkoivat vuonna 2019 törmätä pääkaupunkiseudulla kuskeihin, jotka olivat maassa ilman oleskelulupaa tai työlupaa, HS kertoo. Ilmeisesti moni lähetti käytti jonkun toisen tiliä pimeästi, eli heitä käytettiin laittomana työvoimana.

Woltin Pohjoismaiden maajohtaja Henrik Pankakoski sanoo, että ”pimeitä lähettejä” tulee yhtiön tietoon korkeintaan muutama kuukaudessa, ja että luvaton sijaistaminen johtaa sopimuksen päättämiseen. Foodora Suomen operatiivinen johtaja Lauri Syvänen sanoo, että tilien vuokraamiseen liittyvä ongelma tiedostetaan ja siihen halutaan puuttua.

Ruokalähettien yhdistys hyväksyttiin aiemmin tällä viikolla PAMin ammattiosastoksi

Aiemmin tällä viikolla Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi ammattiosastokseen ruokalähettien perustaman yhdistyksen, jonka tarkoitus on koota eri alustayritysten kuriirit ja lähetit yhteen ja parantaa heidän asemaansa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.

PAM Couriers Finlandissa on mukana on sekä Woltin että Foodoran lähettejä. Alalla ei ole työehtosopimusta, eivätkä yrittäjänä työtä tekevät voi liittyä työttömyyskassaan.

Alustatalousyritykset ovat linjanneet, että niille töitä tekevät lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä. Työneuvosto on taas katsonut, että he ovat työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa alustojen omistajiin. EU-komissio on ehdottanut direktiiviä, jolla alustatalouden työntekijöiden asemaa parannettaisiin.