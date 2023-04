Teollisuuden luottamus on heikentynyt ja kotitalouksien ostovoimaa puristavat inflaatio sekä korkojen nousu.

Suomen Pankin mukaan kotitalouksien luottamus on edelleen painuksissa.

Suomen talouskasvu on pysähtynyt ja näkymät lähikuukausille ovat vaisut, arvioi Suomen Pankki huhtikuun talouskatsauksessaan.

– Lyhyen aikavälin mallit ennakoivat haurasta talouskehitystä lähikuukausille, katsauksessa todetaan.

Luottamuslukujen käänne parempaan on jäänyt pankin mukaan vaisuksi ja taloudellinen epävarmuus on nyt suurta. Teollisuuden luottamus on heikentynyt yhä.

Työllisyyden nopea paraneminen on päättynyt ja työmarkkinoiden kireys on samalla hieman helpottanut. Työvoiman saatavuusongelmat ovat helpottaneet etenkin rakentamisessa.

– Työmarkkinoiden kireyden helpottuminen viittaa siihen, että työmarkkinoiden suhdannehuippu on ohitettu, pankki toteaa.

Työmarkkinoiden tilanne on kokonaisuutena kuitenkin edelleen hyvä, mikä tukee yksityistä kulutusta.

Työllisyyden arvioidaan notkahtavan loppuvuodesta. Alkuvuodesta avointen työpaikkojen määrä kutakin työtöntä työnhakijaa kohti on kuitenkin pysynyt ennallaan.

Palvelualoilla ja teollisuudessa työllisyysodotukset ovat laskusta huolimatta pysyneet kohtalaisella tasolla. Vähittäiskaupassa ja rakentamisessa työllisyysodotukset ovat heikot.

Kotitalouksien ostovoimaa painaa kohonneiden hintojen ja korkojen nousun yhdistelmä, mikä on johtanut säästöjen purkamiseen. Ostovoiman heikkenemistä lieventää kuitenkin ansiotason nousu.

Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on selvästä vahvistumisesta huolimatta pysynyt alkuvuonna vaimeana. Heikko luottamus ennakoi vaisua yksityisen kulutuksen kehitystä.

Loppuvuodesta yksityisen kulutuksen kasvua tukee Suomen Pankin mukaan inflaation maltillistuminen.