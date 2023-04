Tällaiset mökit eivät käy nyt kaupaksi – hinnat laskussa

Kiinteistövälittäjien mukaan huonokuntoiset mökit käyvät nyt kaupaksi aikaisempaa heikommin ja menettävät myös arvoaan.

Markkinakorkojen nousu ja talouden taantuma on näkynyt myös mökkikaupassa. Kuluvan vuoden tammi–maaliskuussa kesämökkikauppoja on tehty 38 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, kertoo Huoneistokeskus tiedotteessaan.

Luvun pohjana ovat Kiinteistövälitysalan keskusliiton tilastot.

Huoneistokeskuksen mukaan asuntokauppaa hidastaneet korkojen ja kustannusten nousu näkyvät nyt myös mökkikaupassa. Tämän myötä kauppamäärät tulevat jäämään viime kesästä ja myös mökkien hinnoissa on laskupainetta.

Ostajat ovat edelleen kiinnostuneita hyväkuntoisista mökeistä, mutta heikkokuntoiset mökit käyvät kaupaksi nihkeästi. Remontoitava vanha mökki saattoi korona-aikaan mennä hyvinkin kaupaksi, mutta nyt ostajat empivät ja hinnat ovat laskeneet.

Myös Kiinteistömaailman mukaan mökkikaupassa ovat näkyneet alkuvuonna selvät hiljenemisen merkit.

– Sama ilmiö näkyy kuin asuntokaupassa: ostajat pohtivat tällä hetkellä. Noin kolmannes normaaliajan ostajista ilmoittaa lykkäävänsä päätöksiään, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Hänen mukaansa korkojen nousu ja nopea inflaatio rasittavat nyt perheiden taloutta. Sen myötä vapaa-ajan investointeihin jää vähemmän rahaa kuin aikaisemmin.

– Korona-aika toi nostetta vapaa-ajan asumiseen, mutta nyt mennään eteenpäin menneitä vuosi hiljaisemmalla tulella.

Talouden tiukentuminen on näkynyt siten, että vapaa-ajan kohteita realisoidaan helpommin ja mökkien tarjonta on kasvanut.

– Tarjontaa on enemmän, mutta kysyntää on vähemmän. Varsinkin vaatimattomien kesämökkien myyntiajat ovat pidentyneet ja hinnanlaskua voi näkyä verrattuna parin vuoden takaiseen, Kyhälä sanoo.

Huoneistokeskuksen mukaan kysyntää on edelleen hyväkuntoisille mökeille hyvien yhteyksien päässä. Korkeintaan 150 000 euron arvoinen rantamökki enintään tunnin parin ajomatkan päässä kasvukeskuksista on pitänyt kutinsa huonokuntoista ja korvessa sijaitsevaa mökkiä paremmin.

Korona-aikana nähtiin kesämökkien ostobuumi, joka tosin alkoi hiljentyä jo viime vuonna. Kuuminta ostohuumaa koettiin vuonna 2020. Viime vuonna palattiin takaisin vuoden 2019 tasolle.

Huoneistokeskuksen mukaan heräteostostaan katuvilta mökkejä ei ole juuri tullut vielä myyntiin, mutta tästä on olemassa viitteitä kustannusten nousun myötä.

Myöskään Kiinteistömaailman mukaan mitään suurta myyntiaaltoa mökin viime vuosina hankkineiden keskuudessa ei ole vielä ollut havaittavissa.

– On ollut tapauksia, joissa on muutettu ulkomailta Suomeen tekemään mökille etätöitä ja nyt on lähdetty takaisin ulkomaille. Tämä on ollut motiivina myydä. Mutta mitään joukkokatumista ei ole ollut havaittavissa, Kyhälä toteaa.