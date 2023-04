Viime vuoden lopulla Kiina teki täyskäännöksen koronapolitiikassaan, ja yksityinen kulutus palautui kasvu-uralle.

Kiinan kuluvan vuoden bruttokansantuotteen (bkt) kasvu yltää noin kuuteen prosenttiin, ennustaa Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit.

Merkittävä taustasyy tälle on se, että viime vuonna talouskasvu oli verrattain heikkoa. Tiukat koronarajoitukset aiheuttivat tuotantoseisokkeja, kasvattivat epävarmuutta tulevasta ja supistivat kulutus­mahdollisuuksia. Myös kiinteistösektorin jyrkkä alamäki hidasti talouskasvua.

Kiinan viranomaisten mukaan Kiinan bkt kasvoi viime vuonna kolme prosenttia. Bofitin laskelman mukaan kasvu olisi kuitenkin jäänyt viime vuonna lähemmäs nollaa.

Kiinan virallinen kasvutavoite tälle vuodelle on noin viisi prosenttia. Bofit pitää valitettavana, että numeeriset tavoitteet jatkavat talouskehityksen ohjaamista Kiinassa.

– Tarvittavia uudistuksia tai velkaantumisen vähentämistä on vaikea tehdä, jos päättäjät pelkäävät niiden heikentävän lyhyen aikavälin talouskasvua ja siten omia uranäkymiään, ennusteessa kirjoitetaan.

Kasvutavoitteiden vuoksi velkaantumisen kasvua ei saada hillittyä.

– Esimerkiksi rakennuttajien velkarajoitteista on nyt päästetty irti ja päinvastoin helpotettu velanottoa. Pandemianaikaisia tukia on jatkettu useilla vuosilla, ja pankkeja on kehotettu höllentämään lainanantoa.

Bofit näkeekin poliittinen ohjauksen lisääntymisen ongelmana talouden kannalta.

Viime vuoden lopulla Kiina teki täyskäännöksen korona­politiikassaan, jolla oli aiemmin pyritty estämään koronaviruksen leviäminen. Liikkumis- ja kokoontumis­rajoituksista luovuttiin, kun niillä ei enää pystytty pitämään kurissa herkästi leviävää virusmuunnosta.

Talouden avauduttua kuluttajien luottamus vahvistui alkuvuodesta ja yksityinen kulutus palautui kasvu-uralle.

Kulutuskysynnän kasvua saattaa hidastaa se, että valtaosa kansalaisten varallisuudesta on edelleen sijoitettuna yhä epävarmemmiksi sijoituskohteiksi muuttuneisiin asuntoihin.

Bofit odottaa, että kiinteistösektorilla investoinnit kääntyvät kuluvan vuoden aikana kasvuun. Kuitenkin Bofit näkee, että jatkossa kiinteistö­investoinnit tuskin voivat tukea taloutta entiseen malliin.

Kasvua rajoittaa kuitenkin yhä moni tekijä. Työikäisten määrä vähenee, väestö ikääntyy ja korkeat velkatasot vaikuttavat yritysten kannattavuuteen ja investointeihin.

Kysyntänäkymiä maailmalla painavat nousseet elinkustannukset ja korkeampi korkotaso. Tämän vuoksi Kiinan vienti­sektoristakaan tuskin on talouskasvun veturiksi siten kuin vuosina 2020–2021.

Kiinan ensi vuoden talouskasvuksi Bofit ennakoi neljää prosenttia. Tämän jälkeen kasvun ennustetaan jäävän noin kolmeen prosenttiin.

Myös poliittiset jännitteet lisäävät talouden riskejä.