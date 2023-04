Näin sähkön hinta alkaa näkyä aurinkopaneelien bisneksessä

Samaan aikaan kun kysyntä omakotitaloihin on hieman tasaantunut, on taloyhtiöiden paneelikysyntä kasvanut.

Aurinkosähköjärjestelmät käyvät edelleen kaupassa, mutta asennusruuhka omakotitaloihin on nyt helpottamassa.

Sähkön korkea markkinahinta vauhditti viime vuonna aurinkopaneelien kysyntää. Varsinkin loppuvuotta kohden kysyntä oli kovaa ja paneelien toimitukset sekä asennukset ruuhkautuivat.

Nyt sähkön hinta on kesää kohden laskenut. Tämä on helpottanut ruuhkaa ja alkanut näkyä myös aurinkosähköjärjestelmien toimitusajoissa, jotka ovat lyhentyneet selvästi viimevuotisesta.

Aurinkopaneeleja sekä omakotitaloihin että taloyhtiöihin asentavan espoolaisen Solarvoiman toimitusjohtaja Lauri Hietala arvioi markkinan muuttuneen.

– Kysyntä on jonkun verran rauhoittunut etenkin kuluttajapuolella. Loppuvuoden kysyntäpiikki on tasaantunut ja toimitusajat lyhentyneet kolmesta kuukaudesta noin kuukauteen, Hietala sanoo.

Hänen mukaansa toimitusaikojen lyhentymiseen vaikuttaa osaltaan se, että tarvittavien komponenttien saatavuus on parantunut. Viime syksynä asennuksia jarrutti pula inverttereistä etenkin yleisessä 5–10 kilowatin järjestelmäluokassa.

Invertterin eli vaihtosuuntaajan avulla aurinkopaneelin tuottama tasavirta muutetaan sähköverkon käyttämäksi vaihtovirraksi.

Myös Lumme Energian liiketoimintajohtajan Mikko Luhtaniemen mukaan omakotitalojen puolella viime syksynä nähty kysyntäpiikki on tasaantunut.

– Kiinnostus on kuitenkin edelleenkin suurta, ja myynti on rullannut alkuvuonna mukavasti.

Luhtaniemen mukaan aurinkosähköjärjestelmien toimitusajat ovat keskimäärin lyhentyneet, mutta tässä on alueellisia eroja.

– Pohjoisessa suuri lumikuorma on hidastanut viime syksynä syntyneen ruuhkan purkamista. Etelämpänä pystymme myymään huomattavasti lyhyemmällä asennusajalla, Luhtaniemi sanoo.

Komponenttien puolella saatavuus on myös Luhtaniemen mukaan parantunut selvästi viime syksystä.

– Riski komponenttipulasta on käytännössä väistynyt.

Samaan aikaan tasaantunut kysyntä ja parempi saatavuus on näkynyt paneelien hinnoissa. Ne olivat viime vuonna pitkän laskujakson jälkeen nousussa.

– Paneelien hinnoissa on ollut nyt hieman laskeva trendi, Luhtaniemi sanoo.

Solarvoiman asennuksista puolet menee yrityksille ja noin 45 prosenttia kuluttajille. Samaan aikaan kun omakotiasennusten kysyntä on hieman rauhoittunut, on taloyhtiöiden kysyntä kasvanut.

Taloyhtiöille menee Solarvoiman asennuksista nykyään noin 15 prosenttia.

– Osuus on noussut huomattavasti. Tässä näkyy energian hinnannousu ja uusi hyvityslaskentamalli, Lauri Hietala sanoo.

Hyvityslaskentamallissa tehdään sopimus verkkoyhtiön kanssa, joka tekee aurinkosähkön laskennallisen jaon taloyhtiön asuntojen sähkömittareille.

Hyvityslaskenta on ollut mahdollista sähköverkkoyhtiöille vuoden 2021 alusta alkaen. Aiemmin paneeleilla tuotettua aurinkosähköä on taloyhtiöissä voinut käyttää vain yhteiseen sähkönkulutukseen, kuten hisseihin ja valaistukseen.

Kuluvan vuoden alusta osakkaat ovat voineet käyttää sitä myös omaan kulutukseensa perustamalla paikallisen energiayhteisön. Samalla hyvityslaskennan tarjoaminen on tullut sähköverkkoyhtiöille pakolliseksi.

Aiemmin sähköverkkoyhtiöt laskivat hyvitykset itse, mutta viime vuonna otettiin käyttöön kantaverkkoyhtiö Fingridin datahub. Sen avulla tuotanto- ja kulutustiedot lasketaan ja hyvitetään automaattisesti, kun taloyhtiö on rekisteröitynyt alueensa sähköverkkoyhtiöön.

Hidasta reagointia

Motivan asiantuntija Teemu Kettunen arvioi, että taloyhtiöiden aurinkopaneelikysyntä tulee jatkossa kasvamaan voimakkaasti.

– Taloyhtiöt ovat olleet vähän hitaita reagoimaan. Yleensä uudistukset eivät käynnistä taloyhtiöissä heti toimenpiteitä, vaan siinä menee tyypillisesti jonkun aikaa, jopa jokunen vuosi. Energiayhteisökin vaatii perehtymistä ja yhtiökokouksen käsittelyn.

Aiemmin taloyhtiön itse tuottaman sähkön ylijäämä on mennyt siirtoverkkoon, jolloin sähköstä on pitänyt maksaa sähkönsiirtomaksu.

– Aurinkosähköllä on katettu ensi kiinteistön sähkönkulutusta ja loppu on myyty sähköverkkoon, jolloin siitä on saatu yleensä verottoman pörssisähkön mukainen hinta vähennettynä sähköyhtiön perimällä marginaalilla, Kettunen sanoo.

– Nyt kiinteistön sähkönkulutuksen jälkeen jäävä aurinkosähkön osuus voidaan jakaa taloyhtiön osakkaille näiden osakeomistusten suhteessa. Vasta sitten loppu myydään sähköverkkoon, jos ylimäärää jää.

Yleensä hyvityslaskelmaan vaikuttaa siis se, kuinka paljon asuinneliöitä kunkin osakkaan hallussa on. Myös yksittäinen osakas tai osakasryhmä voi hankkia oman aurinkosähköjärjestelmän. Tähän tarvitaan kuitenkin yhtiökokouksen hyväksyntä.