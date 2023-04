Professorit: Perustuslain vastaiset pakkoremontit voivat päätyä EU-oikeuteen

Euroopan unionissa valmistellun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tie voi muuttua vielä hyvinkin mutkaiseksi.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi jo viime kesänä painokkain sanamuotoiluin, että komission esittämä energiatehokkuusdirektiivi loukkaa omaisuudensuojaa Suomessa.

– Perustuslakivaliokunnan tulkinta määrittää Suomen neuvottelijoiden mandaattia. He eivät saisi hyväksyä sellaista esitystä, joka on Suomen perustuslain vastainen, Turun yliopiston maankäyttö- ja kiinteistöoikeuden professori Martti Häkkänen sanoo.

Valiokunta otti tuolloin kantaa hallituksen antamaan kirjelmään direktiivisuunnitelmasta, joka on tuli maaliskuussa tunnetuksi pakkoremonttikohusta.

Maaliskuussa EU-parlamentti hyväksyi vielä komissiota tiukemman oman versionsa direktiivistä. Omakotiliiton mukaan yli miljoonaa asuntoa uhkaa pakkoremontti, jos parlamentin kanta toteutuu.

Kaikkein ongelmallisinta direktiivissä on Häkkäsen mukaan se, että se voisi velvoittaa energiaremontteihin myös niissä asuinkohteissa, joissa ei tehdä muita korjaustöitä ja joissa kulut voivat olla jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Fakta Komissio antoi pohjana olevan ehdotuksen joulukuussa 2021. EU-neuvosto teki omat muutoksensa komission ehdotukseen ja päätti ehdotuksestaan lokakuun 25. päivä. Neuvosto poisti omassa kannassaan komission ehdotuksen, jossa korjausvelvoite koskee suoraan myös vanhoja asuinrakennuksia. Velvoite jäi muille rakennuksille, kuten julkisille ja liiketiloille, mutta helpotuksia on niillekin. Maaliskuun 14. päivä parlamentti hyväksyi jatkoneuvotteluja varten tekemänsä muutokset komission direktiiviin. Parlamentti halusi vielä tiukempia vaatimuksia rakennusten energiatehokkuuteen kuin komissio. Alkukesästä alkavat kolmikantakokoukset parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Niissä sorvataan direktiiviehdotusta muotoon, joka sopii sekä parlamentille että neuvostolle. Sopuun pyritään vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen tulevat parlamentin ja neuvoston viralliset hyväksynnät, käännökset ja direktiivin julkaiseminen, joissa voi kulua noin puoli vuotta. Kansallisessa lainsäädännössä direktiivi alkaa vaikuttaa parin vuoden kuluttua voimaantulosta eli vuoden 2026 aikana.

Neuvoston kantaa direktiiviin ympäristöministeriön ympäristöneuvos Maarit Haakana kuvaa eniten ”jalat maassa” olevaksi muodoksi.

– Se kanta on sellainen, jonka Suomi pystyy hyväksymään.

Mitä jos komission ja parlamentin ehdotus menee läpi?

Jos direktiivi hyväksyttäisiin EU-elimissä Suomen perustuslain vastaisessa muodossa, ja Suomi alkaisi sitten säätää lakia direktiivin toimeenpanemiseksi, tultaisiin todella vaikean ongelman eteen, valiokunnan kuultavana ollut Häkkänen sanoo.

– Lähtökohta on, että EU-laki ylittää kansallisen lain. Toisaalta kyse ei ole vain Suomen laista vaan EU-oikeudessa on oma artiklansa omaisuudensuojasta.

– Se tarkoittaa, että mitkään EU-asetukset tai direktiivit eivät voi rikkoa EU:n omaa omaisuudensuojaa.

Luultavasti Suomi ei implementoisi direktiiviä siltä osin, joka on perustuslakivaliokunnan mielestä vastoin perustuslakia, arvioi Juha Raitio, eurooppaoikeuden professori Helsingin yliopistosta.

Näin direktiivi jäisi osittain tai kokonaan saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämän jälkeen komissio luultavasti nostaisi rikkomuskannemenettelyn Suomea vastaan ja asia päätyisi mahdollisesti EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi, Raitio arvioi.

Myös Häkkänen pitää EU-oikeusprosessia mahdollisena skenaariona.

Sekin mahdollisuus on, ei kovin todennäköinen, että laki vietäisiin läpi perustuslain vastaisena, Häkkänen huomauttaa. Siihen tarvittaisiin niin kutsuttu vaikeutettu lainsäätämisjärjestys. Laki pitää hyväksyä kaksilla eri valtiopäivillä, eli välissä olisi vaalit.

Mepeillä toinen kanta

Perustuslakivaliokunnan tulkinta ohjaa nimenomaan virkamieskuntaa, kun taas europarlamentaarikot äänestävät poliittisten ryhmiensä tai omien tavoitteidensa mukaisesti. Tässä tapauksessa suomalaismepeistä Sirpa Pietikäinen (kok) ja Heidi Hautala (vihr) äänestivät Suomen kantaa vastaan.

Parlamentillakin oli useita painavia perusteita kannalleen.

Pietikäisen mukaan kyse on väärinymmärryksestä.

– Hyvin onnistuessaan se tarkoittaa sitä, että kiinteistönomistaja voi energialaskun maksamisen sijaan saada tuottoa energiasta, Pietikäinen sanoi aiemmin.

– Se argumentti, että nämä remontit vähentävät sähkölaskua ja tuottavat siten säästöä, ovat spekulatiivisia ja mielestäni enemmän kiinteistön omistajan itsensä arvioitavissa että saako hyötyä, Häkkänen torppaa.

Pietikäisen mukaan ilmastonmuutos vaatii suuria toimia seuraavan 20 vuoden kuluessa ja nimenomaan olemassa oleviin rakennuksiin.

– Esitykseen sisältyy riittävästi kansallista joustonvaraa esimerkiksi taantuvien alueiden asuinrakennuksiin liittyvien haasteiden huomiointiin, Hautala totesi.

Suomalaismepeistä Heidi Hautala (vihr, vasemmalla) ja Sirpa Pietikäinen (kok) äänestivät Suomen kantaa vastaan.

Haakana ei ymmärrä parlamentin ja tiettyjen suomalaismeppien päätöstä äänestää tiukimman mallin puolesta. Hän epäilee, että osa mepeistä ei ymmärrä direktiiviehdotuksen pakottavaa luonnetta vaan tulkitsee siinä olevan enemmän joustoja kuin onkaan.

Yli 20 vuotta vanhassa, usein muutetuissa direktiivissä, on esimerkiksi pykälä, joka käsittelee seuraamuksia. Ne koskevat tilanteita, jos ei toimita säännösten mukaisesti.

Seuraamukset ovat tähän mennessä seuranneet kaikkia säännöksiä, joita direktiiviin on tullut vuosien varrella – ja niin tulisi myös vanhoja asuinrakennuksia koskemaan Haakanan mukaan.

Parlamentti oli kuitenkin poistanut tämän artiklakohdan, mikä on Haakanan mukaan erikoista. Kansalliseen lainsäädäntöön seuraamuspykälä tulee joka tapauksessa, jos energialuokkien saavuttamiseen liittyvät velvoitteet joudutaan rakennusten omistajille lainsäädännössä antamaan.

Sakkoja yksityisille asukkaille tuskin herkästi jaellaan, mutta periaatteessa on tärkeä huomata sanktioiden ylettyvän tavallisiin kansalaisiin pakkoremontin lisäksi.

Aiemmin voimaan tulleista energiatodistuksista on jo tullut kehotuksia, huomautuksia tai jopa uhkasakko, jos myyjällä ei ole antaa sellaista talokaupassa.

– On vähän hupaisaa, että julkisuudessa on parlamentin puolelta puhuttu rangaistuksista vain jäsenvaltioille. Ja todettu, että direktiivi mahdollistaa laajat kansalliset poikkeukset, kuten jättää ulkopuolelle mummonmökkejä tai muita poikkeuksia. Ei voi jättää ulkopuolelle mitään muuta kuin mitä direktiivissä on erikseen sanottu.

– Sitä komissio valvoo, ja olemme joutuneet muuttamaan säädöksiä, kun niissä on ulkopuolelle jätetty rakennuksia enemmän kuin direktiivissä mainitaan.

” Se lyö korville hyvää asiaa.

Haakana ei uskalla veikkailla, kumpi kanta voittaa, neuvoston vai parlamentin.

– Näissä prosesseissa mitä vaan, ihmeitäkin voi tapahtua. Yksi sana, voluntary, vapaaehtoinen, muuttaisi koko kohdan.

Haakana korostaa, että direktiivityössä tehdään paljon asioita ilmaston ja ympäristön hyväksi ja että tämä on päämääränä ministeriössä. Parlamentista tulleet kannanotot voivat luoda toisenlaistakin vaikutelmaa ja vastakkainasettelua, mikä selvästi harmittaa häntä.

– Jotkin (parlamentin ajamat) kohdat tuntuvat menneen aika kohtuuttomiksi. Se lyö korville hyvää asiaa. Sana pakko on useimmiten huono energia-asioissa.