Finnairin asiakaspalvelu-chat toimii nykyisin Bulgariassa. Chatin asiakaspalvelijat eivät hallitse suomea, joten he turvautuvat tekoälyyn.

Lentoyhtiö Finnairin suomenkielinen asiakaspalvelu-chat siirrettiin alkuvuonna Bulgariaan ja Sofiassa toimivaan asiakaspalvelukeskukseen.

Bulgariassa asiakaspalvelijat eivät hallitse suomea. He turvautuvat tekoälyyn käyttäessään chat-palvelua.

Testasimme chat-palvelua ja sitä, miten robotti ymmärtää puhekieltä ja murretta.

Ensin chatin auetessa viestejä tuli automaattisesti chatbotti Sisulta. Sille esitettiin ensin samat kysymykset kuin myöhemmin Bulgariassa työskentelevälle asiakaspalvelijallekin.

Botti ei osannut vastata kysymyksiin, joten chat siirtyi eteenpäin ihmiselle:

Kiitos! Yhdistän sinut asiakaspalveluun. Tarjotaksemme sinulle palvelua suomeksi 24/7, ihmiskollegani käyttää automaattista käännössovellusta englannista suomeen.

Seuraavaksi chatissa palveli asiakaspalvelija Bulgariasta, agentti Martin:

”Hei Iida! Pieni hetki, niin luen ensin läpi botin kanssa käymäsi keskustelun. Huomioithan, että pystyäkseni tarjoamaan sinulle palvelua suomeksi, käytän automaattista käännössovellusta. Kerro heti, jos et ymmärrä jotain, niin yritän muotoilla asian uudestaan.”

Ensin tavallisella puhekielellä esitetty kysymys:

Mä oisin kysynyt saaks finskin koneeseen viedä vesipullon?

Asiakaspalvelija vastasi:

”Ilmaista vettä tarjotaan lentojen aikana. Jos sinulla on pullo, jonka haluat tuoda mukanasi, voit tuoda sen kirjattavien matkatavaroiden mukana.”

Sitten testattiin Savon murretta:

Ossoon vuan suomee ja savvoo hiljaa ja kovvoo,, suanko palveluu konneessa?

Savon murre ei taittunut tekoälyllä, ja asiakaspalvelija pyytää jatkamaan keskustelua englanniksi:

”I apologize, but the chat translator is not translating this message. Can we continue in English please?”

Keskustelu jatkui suomeksi, mutta Savon murre vaihtui stadin slangiksi:

Paljonko kustantaa ekstra bägi jenkkeihin?

”Lisämatkatavaran hinta riippuu lipputyypistä ja matkasta. Täydelliset hinnat löydät täältä: https://www.finnair.com/fi/baggage-on-finnair-flights/extra-baggage-fees”

Minkälaista safkaa saa Nykin lennolla?

”Se riippuu siitä, millaisen lipun varaat. Matkustatko business vai economy-luokan alueella?”

Minkälaista pöperöä on tarjolla kun lentää Kanariaan?

”Riippuu matkustamosta ja lentoyhtiöstä. Meillä ei ole lentoja Kanariansaarille, joten osan matkasta operoi todennäköisesti yhteistyölentoyhtiö.”

Lopuksi vielä kirjakielellä:

Kiitos avusta. Olen toimittaja suomalaisesta mediasta nimeltä Ilta-Sanomat, ja testasimme Finnairin chat-käännösten toimivuutta. :)

”Kiitos kiinnostuksestasi! Tarvitseeko sinun testata lisää viestejä?”

Tämä riittää, kiitos!

”Toivotan sinulle hyvää päivää, Iida!”