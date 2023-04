Tapahtumajärjestäjän mukaan lippurahojen palautuksen viivästyminen johtui tapahtuman saksalaisen tuottajan konkurssista.

Otteensa jo hellittänyt koronapandemia aiheutti kestäessään monien musiikki- ja kulttuuritapahtumien siirtymisen.

Yksi niistä oli ”The Music of Hans Zimmer & Others”. Teemakonsertin oli määrä keskittyä saksalaisen Hans Zimmerin elokuvamusiikin ympärille. Zimmer on voittanut muun muassa kaksi Oscaria ja neljä Grammy-palkintoa.

Esittäjänä piti olla The State Academic Symphony Orchestra of the Republic of Belarus -sinfoniaorkesteri ja kuoro. Tarjolla olisi kappaleita esimerkiksi elokuvista Leijonakuningas, Pirates of the Caribbean, Gladiaattori, Da Vinci -koodi ja Interstellar.

Konserttisarjan oli tuonut Suomeen tuotantoyhtiö Loud’n Live, joka puolestaan oli ostanut ohjelman saksalaiselta Star Entertainmentilta. Esityksiä piti olla muun muassa Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä.

Tapahtumaa siirrettiin koronan takia useampaan kertaan. Viimeisin tieto olisi, että konserttisarja järjestettäisiin keväällä 2023.

Kun uusia konserttipäiviä ei kuitenkaan kuulunut, alkoivat lipun tapahtumaan lunastaneet kysellä rahojensa perään.

Yksi heistä on Anna Järvinen, joka oli yhteydessä Lippu.fi:in, joka pyysi olemaan yhteydessä tapahtumajärjestäjään.

– Hei eivät koskaan vastanneet minun sähköposteihini. Joulukuussa oli yhteydessä kuluttaja-asiamieheen, joka oli puolestaan yhteydessä tapahtumajärjestäjään.

Kuluttaja-asiamies neuvoi Järvistä olemaan tämän jälkeen yhteydessä tapahtumajärjestäjään, joka ei kuitenkaan palauttanut rahoja. Järvinen vei asian helmikuussa kuluttaja­riita­lautakuntaan.

Eilen Järvinen sai kuitenkin Lippu.fi:ltä sähköpostin, jonka mukaan lippurahojen palautusta voi hakea heidän kauttaan kesäkuun loppuun mennessä.

Tätä ennen Lippu.fi oli ohjannut olemaan yhteydessä tapahtumajärjestäjään, joka ei kuitenkaan lupauksista huolimatta rahoja koskaan palauttanut.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtavan asiantuntijan Raija Marttalan mukaan konserteista on tullut kuluttajaneuvontaan on tullut jonkin verran yhteydenottoja. Ongelmana on ollut se, ettei konserttijärjestäjä vastaa asiakkaiden rahojen palautuspyyntöihin.

Marttalan mukaan kun tapahtuma perutaan, kuluttajalla on oikeus saada lipun hinta takaisin.

– Ei tarvitse odottaa tai hyväksyä uutta konserttiajankohtaa. Jos lippu on ostettu lipunvälittäjän kautta, lipunmyynnin yhteydessä peritty välittäjän myyntipalkkio voidaan vähentää palautettavasta summasta, mutta rahojen palauttamisesta ei kuluja saa periä.

Marttalan mukaan kyselyjä tapahtumien peruuntumisista ja siirtämisestä tulee virastoon jonkun verran. Yhteydenottoja on kuitenkin vähemmän kuin koronapandemian aikaan, jolloin tapahtumiakin peruttiin enemmän.

Loud’n Liven toimitusjohtajan Kalle Keskisen mukaan sekaannus johtuu saksalaisen Star Entertainmentin ongelmista.

– Saksalaisyritys, jonka alihankkijoina me olimme, ja jonka piti järjestää nämä konsertit, meni lopulta nurin, Keskinen kertoo.

Tämän johdosta The Music of Hans Zimmer, The Lion King Gala ja Lord of the Rings & Hobbit -konsertteja ei voida toteuttaa.

– Olisimme aloittaneet jo aikaisemmin lippujen palautusprosessin. Tästä ei ole ollut meille muuta kuin harmia, Keskinen painottaa.

Keskisen mukaan saksalaisyritys yritti kuitenkin järjestää konserttinsa loppuun saakka.

– Nyt on tullut Saksasta konkurssipesältä tieto, että konsertteja ei järjestetä, joten lippujen palautukset voidaan aloittaa ja näin on myös tehty.

Palautusta lippurahoista voi Keskisen mukaan hakea sieltä mistä lippunsa on ostanut.

Loud’n Live on yksi Suomen suurimmista tapahtuma-alan yrityksistä. Ensi kesänä yritys järjestää esimerkiksi Liam Gallagherin ja Take Thatin konsertit Helsingin Kaisaniemessä sekä Seinäjoen vauhtiajot.