Suomen ja Ruotsin välinen merikaapeli vahingoittui, yhteys poikki – näkyy sähkön hinnassa

Fingrid ei osaa vielä arvioida korjauksen aikataulua.

Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan 2 -tasasähkö­yhteys tippui pois käytöstä vähän ennen klo 11 aamupäivällä, kertoo kantaverkko­yhtiö Fingrid.

Vaikka kyseessä on Fenno-Skan 2 -merikaapeli, vaurio tapahtui kuivalla maalla. Fingridin mukaan syynä vikaan oli Rauman sähköasemalla tehtävä kaivuutyö, jonka yhteydessä neutraalipuolen maakaapeli vaurioitui.

Vian korjauksen aikataulua selvitellään. Siirtoyhteyden kapasiteetti on Fingridin mukaan rajoitettu huomisen torstain keskiyöhön asti.

Häiriö vaikuttaa myös sähkön hintaan Suomessa.

– Sellainen vaikutus sillä on, että kun sähkön vuorokausi­markkinoiden keskihinta on tänään 56 euroa megawattitunti, niin huomenna se on 58 euroa megawattitunti, kertoo erikoisasiantuntija Jussi Huttunen Fingridistä.

Megawatit kilowattitunneiksi muutettuna tämä tarkoittaa, että sähkön vuorokausi­markkinoiden keskihinta nousee huomenna 5,8 senttiin kilowattitunnilta.

Huttusen mukaan mitään pulaa sähköstä ei tule.

Suomen puolelta Raumalta lähtevät kaksi Fenno-Skan -merikaapelia laskevat mereen Pyhärannan Rihtniemessä ja kulkevat Pohjanlahden alta Ruotsin Dannebohon.

Suomen ja Ruotsin välillä on sähköverkko­yhteyksiä myös Pohjois-Suomessa.