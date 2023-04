Kahvientusiasti Samuli Ronkanen maksaa konkurssivelkaa päivätöillään.

Kahvila-viinibaari We Got This (WGT) oli Samuli Ronkasen unelma.

Helsingin keskustassa oleva suosittu ja kehuttu kahvila-viinibaari We Got This (WGT) hakeutui konkurssiin viikko sitten. Nimi on mainio, mutta kohtaloaan vasten tahattoman humoristinenkin.

Kahvilan pitäjää Samuli Ronkasta ei paljoa naurata, sillä hänelle jäi henkilökohtaista velkaa alasajosta.

– Vitsiä ei vielä ole heitetty, mutta ehkä vielä joskus sekin aika koittaa, Ronkanen sanoo.

Velkaa isompi murhe on, että paikka oli kahvipiireissä tunnetun Ronkasen unelma, jonka kaikki yksityiskohdat ja tuotteet kahvia, pikkusyötävää ja seinien sävyjä myöten hän oli tarkkaan valinnut.

Kahvila avautui joulukuussa 2019, vain muutamaa kuukautta ennen koronapandemiaa.

– Vuosina 2018–2019 oli tosi hyvä meininki Suomessa ja Helsingissä, jossa oli mielenkiintoisempia paikkoja kuin vaikka Tukholmassa, Ronkanen muistelee.

– Ensimmäiset kolme kuukautta olivat hyvinkin suosittuja. Jopa ihmettelimme sitä.

Kahvilan kaatumisen taustalla on nykypäivänä tyypillinen tarina. Ensin iski korona, sitten asiakkaiden yleinen varovaisuus, etätöissä pysyttely ja palveluiden kysynnän lasku. Vuoden loppua kohden tyypillistä myynnin kasvua ei tullutkaan esimerkiksi viime joulun alla, kun ihmiset alkoivat miettiä altistumisia ja vältellä ravintoloita.

– Osa tuntuu pelkäävän edelleen.

Kauppakeskuksille ”ei”

Konkurssien määrä on alkuvuonna kääntynyt jyrkkään kasvuun. Viime vuodesta nousua on tullut peräti 30 prosenttia. Moni yrittäjä ei päädy tilastoon, koska vain lopettaa toimintansa.

Kahvilan loppusoitto tuli inflaatiosta ja kustannusten noususta, joka on saanut asiakkaat karsimaan ylimääräistä kulutusta. Myös tavaran­toimittajien hinnat nousivat. Ihmisillä oli yhä vähemmän rahaa käytettävissä ja olisi pitänyt nostaa hintoja, Ronkanen kertoo.

– Hankala yhtälö.

Taustalla näkyy myös ihmisten, myös turistien, vähentyminen keskikaupungilta pidemmän aikavälin ilmiönä.

Lue lisää: Helsingin keskustasta katosi yli sata liikettä – ”Käsittämättömän paljon”

Lainaakin jäi, mutta ei niin paljon, etteikö sitä maksaisi Ronkasen nykyisellä päiväyöllä it-alalla.

– Ei siitä lainasta elämä pilalle mene. Ymmärrän, mistä tämä kaikki johtuu ja parhaani yritin. Nyt vaan varmistui tunne siitä, että ei tässä jaksa enää kituuttaa, kun ei näytä parantuvan.

Ronkanen on huomannut, etteivät ihmiset liiku, vietä aikaa tai shoppaile Helsingin keskustassa enää kuten ennen. Kauppakeskukset, kuten Tripla ja Redi, imevät asiakkaita pysähtymään kantakaupungin liepeille. Verkkokauppakin on hyvin tunnettu asiakaskadon syy.

Tilanne on huolestuttava, sillä Suomessa ja Helsingissä ei olla kunnolla vieläkään ymmärretty, kuinka suuri merkitys ravintoloilla, baareilla ja tapahtumilla on turismille, Ronkanen sanoo.

Häntä ei kauppakeskukseen saisi, vaikka muita yrittäjiä hän ei arvostele. Helppoa ei ole sielläkään.

Kahvila myi Samuli Ronkasen Loud Coffee -paahtimossa paahdettua kahvia myös trendikkäitä pienpanimo-oluita ja natu- eli alkuviinejä.

– Ehkä minussa on sen verran idealistia, että ei vaan sovi. Halusin tehdä paikan, jossa naivisti tai jopa itsekkäästi sanoen itse kävisin, vaikka ulkomailla. Persoonallisuutta, yksityiskohtia, sopivan trendikäs – mutta myös klassinen.

– Hauskaa oli, kun samassa talossa asuvia asiakkaita tuli aamutakeissa ja tohveleissa käymään. Oli vakioasiakkaita, jotka kävivät lähes joka päivä. Joistakin asiakkaista tuli hyviä tuttavia tai kavereita.

Kahvilaketjut jyräävät

Ronkanen sanoo, että unohtaa ainakin toistaiseksi kahvin omaa kuppia lukuun ottamatta. Hänen mukaansa laatuun keskittyviä kahviloita on vähenemään päin Helsingissä.

Kahvilaketjuja on avattu paljon viime vuosina, ja juuri sinne missä asiakkaat ovat eli kauppakeskuksiin. Esimerkiksi Espresso House, Pohjoismaiden suurin kahvilaketju oman ilmoituksensa mukaan, ei kuulu Ronkasen suosikkeihin muun muassa sen aggressiivisen kasvustrategian takia.

– Yksi syy WGT:n perustamiseen oli se, että monessa kahvilassa nimestään huolimatta kahvi on sivuosassa eikä siihen kiinnitetä erityisemmin huomiota. Lisäksi tylsäähän se olisi, jos kaikki paikat olisivat ketjuja eikä mitään väliä missäpäin olet.

Ronkanen kertoo, että raaka-aineessa on paljon tasoja ja opittavaa riittää.

– Menepä sanomaan italialaiselle, että tomaatti kuin tomaatti. Suomalainen taas ymmärtää, että on erilaisia perunalajikkeita ja käyttötarkoituksia.

Niin sanotussa kolmannen aallon kahvibuumissa on alettu puhua siitä, miltä alueelta tai jopa viljelijältä kahvipavut ovat kotoisin ja mitä eroja on lajikkeissa. Sitä ennen riitti tieto maasta ja siitä, onko kahvi vaikka espressoa. Aluksi alettiin juoda suodatinkahvia.

– Myös vastuullisuudessa on vielä pitkä matka. Ympäristön näkökulmasta on menty eteenpäin, mutta taloudellisen vallan suhteen ei. Kahvikauppa nojaa yhä pitkälti kolonialistiseen toimintamalliin, Ronkanen sanoo.

– Reilun kaupan tuotekin voi olla raaka-kauppa­hinnoiltaan alle tuotantokustannusten. Idikseni oli, että pyrin löytämään väyliä ostaa sellaista raakakahvia, että se viljelijä pystyy oikeasti elättämään itsensä ja perheensä.