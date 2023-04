Älä unohda tätä verovähennystä! Hyötyjinä 600 000 suomalaista

Viime vuonna tulleet korotukset ovat väliaikaisia.

Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vähentää viime vuoden verotuksessa aiempaa enemmän, muistutti Verohallinto tiedotteessaan keskiviikkona.

Arviolta 600 000 työntekijää hyötyy matkakuluvähennyksen väliaikaisesta korotuksesta. Hyöty on keskimäärin 240 euroa.

Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä nousi viime vuonna. Vähennystä voi hakea enintään 8 400 eurosta aiemman 7 000 euron sijaan.

Myös omalla autolla tehdyistä työmatkoista voi tehdä aiempaa enemmän vähennyksiä. Kodin ja työpaikan väliset kilometrikohtaiset vähennykset nousivat viime vuonna viisi senttiä kilometriltä.

Jos vähennyksen saa oman auton käytön mukaan, vähennys on 30 senttiä kilometriltä. Jos käytössä on käyttöetuauto, vähennys on 24 senttiä kilometriltä.

Korotukset ovat väliaikaisia, ja ne ovat voimassa myös tänä vuonna. Esitäytetyn veroilmoituksen yleisimmät määräpäivät ovat 9., 16. ja 23. toukokuuta.

Matkakuluvähennyksessä on 750 euron omavastuu, eli tätä pienempiä kuluja ei voi vähentää verotuksessa.

Jos käytti julkisessa liikennevälineessä kasvomaskia työmatkoilla, voi vähentää maskikuluja 1. tammikuuta ja 14. huhtikuuta 2022 väliseltä ajalta.