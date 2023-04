Aurinkovoiman tuotantokapasiteetti on kymmenkertaistumassa lähivuosina.

Viime päivät ovat olleet aurinkoisia ja aurinkosähköä on tuotettu ennätyksellisesti, käy ilmi kantaverkkoyhtiö Fingridin arvioista.

– Nyt on ollut kirkkaita kevätpäiviä ja kapasiteettia on kuluneen vuoden aikana tullut paljon aikana, joten nyt on menty yli viime kesän huippulukemista, Fingridin asiantuntija Aino Summanen kertoo Taloussanomille.

Kun viime kesänä aurinkovoiman tuotanto oli suurimmillaan runsaat 400 megawattia, on nyt liikuttu parhaimmillaan jo yli 450 megawatissa.

Kyseessä on Fingridin ennuste, joka perustuu arvioon kokonais­tuotanto­kapasiteetista ja ennusteeseen auringon säteilyn määrästä. Merkittävä osa aurinkovoiman tuotannosta on peräisin kotitalouksien aurinkopaneeleista, joiden määrästä ei ole saatavissa tarkkoja tietoja.

Tällä hetkellä aurinko­sähkö­kapasiteettia arvioidaan olevan liki 700 megawatin edestä. Fingrid ennustaa, että kesällä määrä voisi olla jo 800 megawattia.

Sähköteknisen kaupan tuoreet tilastot tukevat käsitystä siitä, että aurinkoenergialla on nyt kysyntää. Sähköteknisen kaupan liiton (STK) kokoamien myyntitietojen mukaan tuoteryhmän ”muut” myynnin arvo yli kaksinkertaistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tässä ryhmässä merkittävimpinä ovat mukana aurinko­sähkö­järjestelmien laitteet ja komponentit.

– Huima kiinnostus aurinkosähköön on nyt selvästi muuttumassa investoinneiksi. Niiden kohteina ovat sekä kiinteistöjen järjestelmät että isommat aurinkovoimalat. Aurinko tulee olemaan tärkeä lähde päästöttömästi tuotetulle sähkölle myös meillä Suomessa, ja kasvu on vasta alussa, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen sanoo tiedotteessa.

Kasvu näyttääkin todella vauhdikkaalta, sillä Fingridin ennusteen mukaan vuonna 2030 aurinkovoima­kapasiteettia olisi peräti yli 7 000 megawattia eli kymmenkertaisesti nykyinen määrä.

Kovan kasvuvauhdin taustalla on se, että valmistumassa ja hankkeilla on aiempaa isomman kokoluokan aurinkopuistoja, ja lisäksi aurinkopaneeleita rakennetaan tasaiseen tahtiin kotitalouksiinkin.