Suomessa otetaan käyttöön maksullinen koirarekisteri, johon kaikki koirat pitää ilmoittaa. Rekisteröinti alkaa toukokuussa.

Kaikki Suomen koirat on vuoden vaihteesta lähtien pitänyt mikrosiruttaa. Periaatteessa ne on pitänyt myös rekisteröidä. Käytännössä rekisteröinti alkaa toukokuussa, sillä Ruokaviraston ylläpitämän rekisteri otetaan käyttöön tuolloin.

Jos sinulla on koira, nämä asiat sinun on syytä tietää:

1) Mitkä tiedot tarvitaan?

Ruokavirasto kertoo verkkosivullaan, että jokaisesta koirasta tulee ilmoittaa mikrosirun tunnistuskoodi, syntymäaika tai arvio siitä, rotu tai kuvaus koiran ulkoisista tuntomerkeistä sekä väri.

Roduksi voi ilmoittaa myös esimerkiksi sekarotuinen.

Jos koira on syntynyt jossain muualla kuin Suomessa, myös syntymämaa pitää ilmoittaa.

Sukutaulutietoja tai koiraharrastukseen liittyviä asioita rekisteriin ei kirjata.

2) Milloin?

Tänä vuonna syntyneen pennun tiedot tulee ilmoittaa viimeistään sen ollessa kolme kuukautta. Jos pentu luovutetaan uudelle haltijalle ennen kyseistä ikää, ilmoitus on tehtävä tuolloin.

Ennen vuoden vaihdetta syntyneet koirat pitää rekisteröidä tämän vuoden loppuun mennessä.

Ulkomailta Suomeen tänä vuonna tuodun tai tuotavan koiran tiedot tulee ilmoittaa neljän viikon kuluessa saapumisesta tai aiemmin, jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen neljän viikon määräaikaa.

3) Missä?

Koirarekisterin ensimmäinen osuus avautuu ruokaviraston sivulla 8. toukokuuta. Tuolloin ilmoituksia pystyvät tekemään he, jotka rekisteröivät koiran henkilötunnukselleen.

Viimeistään elokuussa avataan koirien rekisteröiminen y-tunnukselle. Tämä koskee yritysten ja yhdistysten hallinnassa olevia koiria. Näitä ovat esimerkiksi home- ja valjakkokoirat tai muuta työtä tekevät koirat.

Koiran haltija ratkaisee, kummalle tunnukselle ilmoittaa koiran.

Omistajia ei rekisteröidä, vaan koiran tietojen yhteydessä annetaan tiedot koiran haltijasta.

4) Maksaako rekisteröinti?

Kyllä. Jos koiran tiedot ilmoitetaan sähköisesti, hinta on 10 euroa. Jos ilmoittaja käyttää paperilomaketta, hinta on 19 euroa.

Sähköisesti tiedot voi antaa osoitteessa: koirarekisteri.ruokavirasto.fi.

Maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt maksun.

Tietojen ilmoittamisesta maksaa koiran ensimmäinen haltija. Jos haltija vaihtuu, uusi haltija maksaa rekisteröintimaksun ilmoittaessaan koiran hankinnasta.

5) Mitä, jos jättää rekisteröinnin tekemättä?

Laiminlyönnistä koiran omistajaa voidaan rangaista. Kehittämisasiantuntija Kirsi Vehkakoski Ruokavirastosta kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että jopa sakko voi olla mahdollinen.

Lue lisää: Koiran­omistajia odottaa ensi vuonna uusi maksu – moni on jo reagoinut hämmentävällä tavalla

Eläinten tunnistus- ja rekisteröintilain mukaan aluehallintovirasto ja ely-keskus voivat lehden mukaan määrätä vähintään 300 euron ja enintään 5 000 euron seuraamusmaksun. Maksun haarukka koskee eläimiä lemmikeistä tuotantoeläimiin.

– Koirien tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista valvotaan pääosin muun valvonnan, esimerkiksi eläinsuojelutarkastusten yhteydessä, Ruokavirasto tiedottaa.

6) Mihin rekisteriä tarvitaan?

Sirutusta ja rekisteröintiä on perusteltu pentutehtailun, koirien laittoman maahantuonnin ja hylkäämisen ehkäisemisellä. Rekisteri auttaa myös hahmottamaan, millainen koirakanta on.

Suomen kennelliitto on pitänyt koirarekisteriä, mutta se ei ole kattava. Liitto tiedotti kuukausi sitten Taloustutkimuksella teettämästään kyselystä, jonka perusteella Suomessa on yli 800 000 koiraa eli noin joka viidennessä taloudessa on koira. Liiton rekisteriin on merkitty 580 000 koiraa.