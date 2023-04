Ruuan kallistuminen kuitenkin hidastuu tänä vuonna vähitellen, PTT arvioi.

Ruokakori kallistuu tänä vuonna vielä tuntuvasti, vaikka sian- ja naudanlihan hinnoissa on jo laskupaineita.

Ruuan kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna 7,5 prosenttia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT. Yleisesti kuluttajahinnat nousevat PTT:n ennusteen mukaan 5 prosenttia, eli ruuan hinnat kohoavat yleistä inflaatiotasoa enemmän.

– Ruuan kuluttajahintojen nousupaineet hellittävät vasta vähitellen. Kustannusten nousu ruokaketjussa on ollut poikkeuksellisen raju, ja se näkyy viiveellä kuluttajahinnoissa, kun hintamuutoksia viedään läpi koko ruokaketjun matkalta, sanoo PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg.

– Tänä vuonna myös korkojen nousu sekä tehdyt palkkaratkaisut näkyvät ruokaketjunkin kustannuksissa.

Ennusteen mukaan ruuan kuluttajahintojen nousu kuitenkin hidastuu asteittain, ja jää pienemmäksi kuin viime vuonna.

Maataloustuottajien kuluja ovat nostaneet energian, lannoitteiden ja rehujen kallistuminen. Lannoitteiden hinnat nousivat yli 80 prosenttia. PTT:n mukaan maatalouden tuotantopanosten hinnat laskevat tänä vuonna, mutta alan kannattavuus pysyy heikkona.

Kustannusten nousu on näkynyt erityisesti kotimaisen sianlihan, mutta myös naudanlihan tuotannon vähenemisenä. Myös hintojen nousu on vähentänyt sian- ja naudanlihan kysyntää. Samalla tuontilihan kulutus on kuitenkin kasvanut.

PTT:n mukaan lihan tuottajahinnoissa on laskupaineita, mutta niiden odotetaan pysyvän tänä vuonna tavanomaista korkeammalla tasolla.

PTT:n ennuste perustuu oletukseen, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu edelleen. Markkinat ovat sopeutuneet nykytilanteeseen, mutta muutos sotatilanteessa voi aiheuttaa häiriöitä.